강릉시장, 동업 관계 부인했지만...'이해충돌' 우려 업체 감사보고서엔 '돈거래' 정황

사회

강원제주

25.11.19 06:58최종 업데이트 25.11.19 06:58

강릉시장, 동업 관계 부인했지만...'이해충돌' 우려 업체 감사보고서엔 '돈거래' 정황

김홍규, 경포개발사업 신청업체 회사에서 2년 전 돈 빌리고 갚은 내역 없어...강릉시 "채무관계 2021년 9월 청산"

김홍규 강릉시장.
김홍규 강릉시장. ⓒ 연합뉴스

강원 강릉 동계올림픽특구인 경포지역 개발사업을 하겠다고 나선 민간업체 대표가 소유한 업체와 김홍규 강릉시장 사이 2년 전 돈거래 정황이 최근 확인돼 이해충돌 우려가 나온다. 두 사람은 과거 사업을 함께 한 사이로, 앞서 '동업자 논란'에 대해 강릉시는 "두 사람의 동업관계는 4년 전에 모두 정리가 끝났다"며 의혹을 강하게 부인한 바 있다.

해당 개발 사업 승인 절차를 진행중인 ㈜경포개발 대표 A씨는 지난 2015년 김 시장과 오피스텔분양사인 ㈜매림을 공동설립한데 이어 2020년에는 경포복합휴양 레지던스 건설을 목적으로 하는 특수목적법인 ㈜경포개발을 설립했다. 이후 김 시장은 2022년 지방선거 때 강릉시장으로 당선됐고, 현재는 A씨가 두 회사의 대표를 겸직하고 있다.

시민단체 등에서 동업자 의혹을 제기하자 김 시장은 2021년 9월 ㈜매림 보유지분 50%를 모두 양도하고 정산이 끝났기 때문에 특혜는 없다고 반박했다. 그에게 주식을 양도 받은 사람은 A씨의 배우자 B씨다.

2021년 9월 동업 관계 끝났다? 2023년 1700만 원 돈 빌려간 거래 내역 확인

최근 전문가들이 참여해 금융감독원의 전자 공시시스템 다트(DART)에 올라온 ㈜매림의 7년치(2018~2023) 외부 감사보고서를 분석했다(적자 운영으로 감사가 거부된 2024년은 미포함).

그 결과 김 시장은 ㈜매림으로부터 2019년, 2020년, 2023년 모두 세 차례 3억9000여만 원을 단기대여금 형식으로 빌린 것으로 기록돼 있다. 세부적으로는 2019년 2억 7천여 만 원, 2020년 1억 원, 2023년 1700만 원 등이다. 주목할 점은 김 시장이 지분을 정리했다고 밝힌 2021년 이후인 2023년에도 돈을 빌려간 거래 내역이 있다는 것이다.

더 큰 문제는 감사보고서에 특수관계자 지위에 있던 김홍규 시장의 '채무 상환 내역'이 없다는 점이다. 2021, 2022, 2023년도 '재무상태표'와 '주석'에 김 시장의 주식거래 내역은 물론 상환내역도 기재되어 있지 않은 데다, 3년간 단기대여금 총액은 오히려 증가한 것으로 나타났다.

관련법령의 특수관계자 공시 규정에는 '기업은 특수관계자와의 거래 및 미회수 잔액을 재무제표 주석에 공시하여야 한다'고 명시돼 있다. 당시 김 시장은 대주주이자 대표이사를 지냈고, 주식을 양도받은 동업자 A씨의 배우자 B씨 역시 ㈜매림의 대표이사를 지낸 이력이 있어, 두 사람 모두 구체적인 거래내역(주식, 채무상환 등) 공시 대상인 특수관계자 범위에 포함된다.

김홍규 강릉시장이 재임시기인 2023년 (주)매림으로부터 추가로 1700만원의 단기대여금 형식으로 빌려간 것으로 기록돼있다.
김홍규 강릉시장이 재임시기인 2023년 (주)매림으로부터 추가로 1700만원의 단기대여금 형식으로 빌려간 것으로 기록돼있다. ⓒ 김남권

복수의 전문가들은 감사보고서가 존재하지 않는 2024년은 제외하더라도, 최소 2023년말까지는 두 사람의 채권 채무 거래가 존재한 것으로 보인다고 분석했다. 한 관계자는 "정확한 내막은 모르겠지만 공시된 감사보고서만 보면, 김 시장이 거짓말(주식양도, 채무상환)을 하고 있든지, 아니면 감사보고서가 엉터리든지 둘 중 하나로 밖에 해석이 안 된다"고 지적했다.

'감사보고서 채무내역'에 대해 지난 10월 15일 강릉시청 공보관은 "두 사람 사이 채권 채무 관계는 모두 2021년 9월에 청산했다"고 주장했다. ㈜경포개발 대표 A씨에게도 김 시장의 감사보고서 채무에 대한 상환 여부를 물었지만 "그 부분은 모르겠다"고 답했다.

지난 10월 1일 강릉시민행동과 동계올림픽특구사업비상대책위원회는 공동 기자회견을 열고 "금감원 외부 감사보고서를 보면 김홍규 강릉시장과 ㈜경포개발의 대표가 여전히 ㈜매림의 지분을 각각 50%를 소유하고 있는 것으로 의심된다"면서 "김홍규 강릉시장과 ㈜경포개발의 대표는 동업 관계를 넘어 경제공동체가 아닌지 심각하게 우려되는 상황"이라고 문제를 제기했다.

한편 강릉시는 ㈜경포개발이 동계올림픽특구개발 시행자 평가항목인 3년간의 영업실적이 전무한데다, 제출한 서류가 미비한데도 불구하고 '적정' 의견이 포함된 사전검토서를 심의 기관인 강원도에 제출했다 보완요구를 받은 사실이 알려져 시민단체의 반발을 사기도 했다(관련기사 : 강원도, 강릉 경포올림픽특구 사업 신청서 보완 요청... '부실검증' 논란 https://omn.kr/2ft73).

#강릉시장#김홍규

