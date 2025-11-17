우리가 '김건희 뉴스'를 대할 때 가져야 할 태도

큰사진보기 ▲도이치모터스 주가조작과 명태균 공천개입, 통일교 청탁·뇌물 수수 의혹 혐의 등으로 구속기소 된 김건희 씨(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)가 9월 24일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 첫 재판에 출석하고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲대 피테르 브뢰헬 '이카로스의 추락이 있는 풍경'(1560년경) ⓒ 벨기에 왕립미술관 관련사진보기

"우리 인간 사회에는 왜 합리적 의견과 행동이 전반적으로 우세한가? 그것은 인간 정신의 한 특성, 잘못을 고칠 수 있는 능력 덕분이다."

최근 가장 충격적인 뉴스는 전직 대통령 윤석열의 부인 김건희가 2023년 9월 12일 국보 223호인 경복궁 근정전 내부에 들어가 임금만 앉는 어좌에 앉았다는 소식이었다. 이곳은 평소 일반인은 물론이고 대통령에게도 출입이 엄격히 제한된 공간이다.이 뉴스에 많은 시사 평론가들은 '이카로스의 추락'을 언급했다. 권력의 높이에 취해 스스로 한계를 넘어서려 한 교만이, 태양 가까이 날아올라 추락한 이카로스의 운명과 겹쳐 보였기 때문일 것이다.그리스 신화에서 이카로스는 기계공학자이자 예술가였던 아버지 다이달로스의 아들로 부자는 함께 크레타섬의 미궁(迷宮)에 갇혔다. 다이달로스는 새의 깃털과 밀랍으로 만든 날개를 아들에게 입혀주며 '너무 높이 날면 태양의 열로 밀랍이 녹고, 너무 낮게 날면 바닷물에 젖는다'라고 경고했다. 그러나 하늘을 나는 기쁨에 취한 이카로스는 점점 높이 올랐고 결국, 태양에 날개가 녹아 바다로 떨어져 죽게 됐다.'인간의 욕망과 한계를 넘어서는 교만'을 주제로 한 이 신화는 많은 화가에게 영감을 줬다. 그중에서도 가장 널리 알려진 작품은 대 피테르 브뢰헬(Pieter Bruegel le Vieux)의 '이카로스의 추락이 있는 풍경'이다.나는 처음 이 그림을 봤을 때 이카로스는커녕 비슷한 인물을 찾을 수가 없었다. 밭을 가는 농부, 양치는 목동, 낚시하는 어부 그리고 바다 한가운데 커다란 범선만 보였다. 그러다 배 앞쪽을 자세히 보니 하얀 두 다리가 보였는데, 그게 이카로스의 다리였다. 그가 작은 물보라를 일으키며 바닷속으로 빠지는 모습이 그림의 오른쪽 아래 아주 작게 그려져 있었다.브뤼헐은 신화의 비극에서 교훈을 끌어내기보다, 비극을 외면하는 사람들의 일상을 그리고 싶었던 듯하다. 이카로스에게 추락은 비극이지만, 다른 이들에게는 그저 사소한 일에 불과했다. 범선은 항해를 계속했고, 농부는 밭을 갈았으며, 목동은 양을 지켰고, 어부는 낚싯줄을 놓지 않았다. 이카로스는 바다로 사라졌지만, 세상은 여전히 잘 돌아갔다.하지만 김건희의 추락은 다르다. 영부인이라는 권위를 사적으로 사용한 행위는 한 개인의 몰락으로 그치는 것이 아니라 사회 근간을 흔드는 일이다. 그런데도 국가가 유전무죄 같은 과거의 행태를 반복한다면, 부정부패는 더 교묘해지고 혼란은 더욱 커질 수밖에 없다. 정직하게 사는 것이 손해라는 냉소가 일상이 되고 실력보다 '줄'과 '뇌물'이 중요하다는 인식이 굳어지게 될 것이다. 부패가 국민의 무관심 속에 뿌리내리지 못하도록, 브뤼헐의 그림을 새로운 시선으로 다시 그려내야 한다.김건희의 몰락을 브뤼헐의 버전으로 그린다면 바다 한구석의 작은 물보라가 아니라 나라 전체를 삼키는 거대한 파도일 것이다. 목동과 농부, 어부, 그리고 범선의 사람들은 무관심한 인물이 아니라 공적 책임을 저버리고 자신의 이익을 우선해온 이들의 몰락을 끝까지 지켜보는 증인으로 나타나야 한다.요즘 주변 사람들과 이야기 나누다 보면 뉴스를 아예 보지 않는다는 이들이 많다. 한국뿐 아니라 전 세계적으로 '뉴스 피로(news fatigue) 현상'이 심해지고 있는 탓이다. 뉴스를 켤 때마다 반복되는 정치인들의 정쟁, 충격적인 사건 사고, 끝없는 전쟁 이야기 등을 접하며 분노와 감정이 소모된다. 결국, 사람들은 그 감정 에너지를 지키기 위해 '감정 절약적 회피 현상'을 선택하고 있다.지난해 12.3 내란의 밤을 시작으로 우리 국민은 수없이 불면의 밤을 보냈다. 격랑의 1년을 버텼으나 현실은 여전히 고단하다. 정권이 바뀌고 새로 출범한 특검이 청구한 중요 범죄자들의 구속영장이 줄줄이 기각되고 내란 재판은 한없이 지연되고 있다.현실을 더욱 무겁게 만드는 뉴스지만, 우리는 '뉴스 회피'가 아니라 '뉴스 인내'를 선택해야 한다. 국민이 곧 이 나라의 주인이기에 우리에게는 편히 잠들 수 없는 고통이 따른다. 주인이 자신의 집이 엉망이 되는 것을 외면한다면 그 집은 결국 무너질 수밖에 없다.<청춘의 독서>에서 유시민은 존 스튜어트 밀(John Stuart Mill)의 말을 인용하며 지친 우리를 위로하고 격려했다.손바닥에 '왕(王)'자를 쓰며 왕이 되고 싶었던 대통령을 뽑은 국민이었지만, 우리는 오류를 바로잡는 데 지치지 않았다. 혹독한 겨울, 눈보라 치는 거리에서 자신들의 빛을 밝히며 잘못을 고치기 위해 연대했다.브뤼헐의 '이카로스의 추락이 있는 풍경'에서 농부와 목동과 어부는 이카로스의 비극을 외면한 채 제 일을 이어갔다. 그러나 우리는 달라야 한다. 바다에 빠지는 이 시대의 이카로스를 외면하지 않고 땅을 딛고 진실을 확인하는 농부가 서로의 불안을 지키는 목동이 끝까지 사실을 건져 올리는 어부가 돼야 한다. 그렇게 한 사람 한 사람이 증인이 될 때 비로소 잘못은 바로잡힐 수 있다.우리의 연대로 다시 그린 이 새로운 풍경의 추락은 더는 사라진 비극이 아니라 우리가 기억하고 바로잡는 역사로 남게 될 것이다.