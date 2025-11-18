이 시대에 필요한 '홍범도의 정신'

큰사진보기 ▲범도 1, 2권. ⓒ 문학동네 관련사진보기

홍범도라는 이름을 들었을 때, 내게 떠오른 단어는 그저 '독립운동가'였다. 학교에서 무엇을 배웠던가 돌아보면, 그의 출신도, 성장도, 왜 항일 무장투쟁의 길에 들어섰는지도 명확히 떠오르지 않았다. 그래서 방현석의 소설 <범도>를 펼칠 때 나는 위인이 아니라 한 인간을 탐구하는 마음으로, 조금은 어린아이의 호기심 같은 시선으로 페이지를 넘겼다.범도의 아버지는 민란에서 창을 든 살수였고, 범도는 부모를 잃은 뒤 아버지의 친구 '신 포수'에게 맡겨진다. 짐승에게 연민을 품는 소년에게 신 포수는 말한다."짐승과 싸우려면 산야가 내 편이 되어야 한다."두려움에서 도망치지 말고, 그 두려움의 일부가 되어야 한다는 뜻이었다. 산이 무서울 때 산 속에서 잠을 자라는 대만의 어느 사냥 부족의 말처럼, 범도는 그렇게 포수의 눈으로 세상을 익혀갔다.무관이 된 후에도 범도는 칼을 찌르지 않으려 애썼고, 같은 마음을 품은 동료 백무현과 조용히 연대해 갔다. 칼등이 없는 무기를 든 탓에 자신이 당하지 않으려면 먼저 '찌를 수밖에 없었다'며 울먹이던 청년 남창일의 고백은 더욱 아릿했다. 시대의 책무 앞에서 최소한의 양심을 지키려 애쓰는 젊은이들의 이 모습이 오래도록 가슴에 남는다.포수는 '한 번에 숨을 끊어 고통을 최소화하는 사람'이라고 한다. 덫으로 사냥감을 괴롭히는 행위를 경멸하듯, 범도 역시 자연의 이치를 거스르지 않는 제 방식의 윤리를 지녔다. 무기를 들고도 생명을 깊이 존중하는 태도, 그건 시대를 막론하고 지켜야 할 인간의 기본일지 모른다.산에서 우연히 마주친 범도와 김포수. 산중에 각자 총을 가지고 낯선이로 만난 둘은 여차하면 상대에게 목숨이 날아갈 수도 있는 상황에서 함께 걷게 된다. 서로의 비밀을 털어놓기까지 하면 서로 궁금해 한다. "김포수는 날 어떻게 믿고 의병 하러 나섰다고 하셨소?" 범도의 질문에 김포수는 말한다. "과연 속이 검은지 흰지 정도는 알지요." 짐승과 산을 상대하는 포수로서의 직감이었다.범도의 의병 활동이 거세지자 일본군은 그의 가족을 인질로 삼아 흔들어보려 했다. 부인의 서찰을 전해 받은 범도는 눈앞의 아들마저 일본의 계략인지 의심해 손에 피를 묻힐 뻔했다. 뒤늦게야 부인이 고문 끝까지 남편을 향한 충절을 지켰다는 사실을 알게 됐을 때의 심정은 차마 헤아릴 수 없었다. 가부장적 부부애가 아니라, 서로가 서로의 '동지'였던 관계. 울컥할 만큼 깊은 신뢰. 이 소설의 가장 빛나는 부분은 바로 이런 인간들 사이의 의리였다.환갑을 넘긴 노병 유인석 역시 계급과 체면을 벗고 범도에게 '인의예지신' 중 마지막 글자, 신(信) 을 건넨다. 공동체를 향한 믿음, 서로에게 등을 맡겼던 동지애는 시대의 잿빛 속에서 오히려 더 영롱하게 반짝인다.범도는 의병 활동 중에도 무기 구매 비용을 마련하려고 갱도에서 광부들과 함께 일한다. 그곳에서 그는 한 숟가락씩 모아 독립운동 자금으로 내놓는 이름 없는 조선인들을 보았다. 가족도 입에 못 대던 돈을 다시 나라를 위해 덜어내는 사람들.소설은 이 이름 없는 사람들의 희생을 봄날 꽃잎처럼 흩날리는 빛으로 비춘다. 어느 한 영웅의 이야기가 아니라, 무수히 많은 '우리의 사람들'이 독립이라는 이름 없는 꿈을 위해 어떻게 몸을 내주었는지 보여준다. 연해주에서 대한광복군 정부의 수반이 된 이동휘에 대해 범도는 이렇게 말한다."그 뛰어난 능력을 자신을 위해서는 손톱만큼도 쓰지 않았다."이 문장을 읽고 문득 내 삶을 돌아보게 된다. 가족 외에 내가 사는 이유는 무엇인가. 나는 나 자신을 위해 너무 많은 비중을 두고 있는 것은 아닐까. 이동휘 같은 사람의 삶이 어쩐지 부러워지는 순간이었다.범도를 키워준 신 포수는 "언젠가는 네가 잡은 짐승들의 먹이가 되고 싶다"고 말했다. 그 말은 범도가 생명을 향해 방아쇠를 당길 때마다 마음을 고요하게 해주었다고 한다. 생명에 대한 태도, 죽음에 대한 태도, 그리고 자신의 삶을 결자해지하려는 마음.그러나 소설의 마지막은 산에서 끝나지 않았다. 에필로그 '극장 수위'는 우리가 알고 싶지 않은 홍범도의 만년을 차갑게 드러낸다. 전쟁터보다 잔혹한 현실 속에서, 그는 영웅이 아니라 망명객이었고, 살아남았으나 삶의 자리는 초라했다. 작가는 왜 이 결말을 굳이 따로 남겼을까. 아마 그것은 이제 우리가 이어 받아야 하는 질문 때문일 것이다.책을 덮고 나면 '왜 사는가'라는 물음은 여전히 어렵다. 그러나 '어떻게 살 것인가'에 대한 실마리는 선명해진다. 서로에게 등을 내어주었던 사람들, 고통을 최소화하려던 포수의 윤리, 이름 없이 스러진 연대, 그리고 지켜야 할 '신(信)'의 가치. 홍범도 장군의 생애는 이 시대에도 여전히 유효한 질문을 던진다. 우리는 어떤 마음으로, 어떤 얼굴로, 어떤 의리를 품고 살아갈 것인가.