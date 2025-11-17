청년 "AI가 바꿀 수 있을까?", 김두겸 울산시장 "여러분에게도 기회 있다"

큰사진보기 ▲11월 17일 울산 남구 종하이노베이션에서 열린 대학생 자원봉사 '울산 톡톡' 행사에서 김두겸 울산시장과 대학생봉사단원들이 대화하고 있다 ⓒ 울산시 관련사진보기

"우리가 취업을 할 수 있고, 산업을 성장시킬 수 있도록 하는 시장님의 비전이 무엇입니까?"

"AI 수도 울산이라고 캐치프라이즈(정책 홍보)를 많이 하는데 (최근 SK로부터 7조원대로 유치한) 데이터센터와 연계해서 AI(인공지능)이 어떻게 우리 울산을 바꿔 수 있을까요?"

17일 울산 남구 종하이노베이션센터 6층 유스타홀에서 열린 '울산 톡톡'에서 청년들(대학생봉사단)은 김두겸 울산시장에게 '취업' '진로' '인공지능과 지역의 발전' 등에 관해 갖가지 질문을 쏟아냈다. 행사에는 김두겸 울산시장을 비롯해 울산대학생봉사단원 등 20여 명이 참석했고, 자원봉사 참여문화 확산 방안, 청년지원 정책이 화두였다.김두겸 시장은 답변을 하며 "청년들의 가장 좋은 점은 도전할 수 있고, 넘어져도 일어설 수 있는 패기와 도전"이라고 전제했다. 이어 "울산의 일자리는 타 시도에 비해서 많다. 그러니까 눈높이를 조금만 넓히면 얼마든지 기회가 있다. 바로 대기업에는 못 가더라도 중소기업에서 능력을 인정받아서 다시 대기업에도 갈 수 있는 것 아니냐"고 제언했다.또한 "인공지능은 이제 단독 산업이기보다는 이를(인공지능을) 통해서 주력 산업을 고도화하고 혁신해 나가는 그런 비전이 있다"며 "이로서 끊임없이 일자리를 창출하고 산업을 성장시켜 나가겠다. 그러니까 여러분들께도 기회가 있다"고 말했다.한편 대학생봉사단 단원들은 이날 직접 활동 현장에서 느낀 점과 취업과 진로 등 현실적인 고민에 대해 진솔한 이야기를 전했다. 또한 지자체는 청년들의 봉사활동 경험을 공유하고 다양한 의견을 듣는 기회가 됐다.김두겸 시장은 "청년들의 따뜻한 손길이 울산을 살기 좋은 도시로 만들어 가고 있다"라며 "여러분의 열정과 봉사정신이 울산 미래를 밝히는 힘이자, 인공지능(AI) 수도 울산을 향한 여정의 든든한 동력"이라고 말했다.울산시는 이날 '울산톡톡'에 대해 "단순한 간담회를 넘어, 울산이 사람 중심 인공지능(AI) 수도로 나아가기 위한 정책적 전환점으로 평가한다"며 "앞으로도 다양한 분야에서 젊은 세대와 직접 마주하는 톡톡 연속물(시리즈)을 지속 추진해 시민 공감 시정을 강화해 나갈 방침"이라고 밝혔다.