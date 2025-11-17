"온갖 행정 지원 했는데... SK오션플랜트 지분 매각 중단해야"

AD

큰사진보기 ▲이상근 고성군수와 천영기 통영시장, 변광용 거제시장은 17일 오후 거제시청 SK에코플랜트의 SK오션플랜트 지분 매각 추진에 대한 공동입장을 발표했다. ⓒ 고성군청 관련사진보기

경남 고성군 동해면과 양촌‧용정지구(기회발전특구)를 조성하는 해상풍력발전소 구조물 전문기업 SK에코플랜트가 SK오션플랜트의 지분 매각에 나서 산업단지 추진에 지장이 있을 것으로 우려되는 가운데, 경남도에 이어 고성군‧거제시‧통영시가 '매각 중단'을 촉구하고 나섰다.SK에코플랜트는 자회사 SK오션플랜트의 경영권 지분 37%를 사모펀드 금융투자자인 디오션자산운용 컨소시엄에 매각을 추진하고 있다. 이에 대해 경남도는 17일 낸 보도자료를 통해 "지분 매각 추진에 대해 강력히 반대한다"는 입장을 밝혔다.또 이상근 고성군수와 천영기 통영시장, 변광용 거제시장이 이날 오후 거제시청 대회의실에서 공동기자회견을 열어 지분 매각추진에 대해 깊이 우려한다고 밝혔다.경남도는 "해상풍력 산업을 미래 신성장 동력으로 육성하기 위해 고성군과 함께 행정·재정적 지원을 지속해 왔다"라며 지분 매각 추진에 반대한다고 밝혔다.경남도와 고성군은 그동안 '2007년 조선해양산업특구 및 2024년 기회발전특구 지정', '수산자원보호구역 해제와 산지전용허가 등 각종 규제 특례 적용', '국도77호선 확·포장 및 선형개량, 산업단지 진입도로 개설 등 기반시설 확충', '일자리 연계형 지원 주택사업'에 이어 '각종 인허가 등 행정 지원'을 해왔다.경남도는 "이번 매각 추진이 고성 해상풍력 기회발전특구 및 지역경제에 미칠 부정적 영향을 심각하게 우려하고 있다"라며 "자금조달능력과 사업수행능력이 검증되지 않은 사모펀드에 매각될 경우 여러 문제가 발생할 수 있다"고 지적했다.지분 매각이 될 경우, 현재 공정률 60%로 진행 중인 고성 해상풍력 기회발전특구 조성사업이 지연‧표류될 가능성이 있고, 노동자 고용 승계와 협력업체 계약 유지의 불확실성이 증가하며, 장기적으로 지역 조선업과 해상풍력 산업 경쟁력이 약화돼 지역경제가 위축될 우려가 있다는 것이다.경남도는 "이번 매각 사안을 단순한 기업 간 거래가 아닌, 지역의 조선산업 경쟁력과 해상풍력이라는 우리나라 미래성장동력 산업의 발전과 직결된 중대 사안으로 인식하고, 향후 대응 방안을 마련해 적극 대처할 계획"이라고 밝혔다.앞으로 대응과 관련해선 "도민의 염원인 고성 해상풍력 기회발전특구의 차질 없는 추진을 위해 사업 이행 점검 및 모니터링 체계 강화, 정부 및 고성군과 긴밀히 협력할 계획"이라고 했다.김명주 경남도 경제부지사는 "국내 최고 수준의 기술력과 생산력을 보유한 해상풍력 하부구조물 제조업체인 SK오션플랜트가 매각될 경우, 외국기업이 해상풍력 기자재시장을 독차지할 가능성이 높아 국가 에너지안보에 심각한 영향을 미칠 우려가 있다"라고 전했다.이어 "SK그룹의 일시적인 자금경색이나 수주문제는 함께 노력하면 머지않아 해결될 수 있으며, 3년 전 인수 당시의 초심으로 돌아와 대한민국 해상풍력산업 발전과 지역사회의 발전을 위해 대기업의 사회적 책임을 다해 주기를 당부드린다"고 덧붙였다.이상근 군수와 천영기‧변광용 시장은 공동입장문을 통해 "SK에코플랜트가 추진 중인 SK오션플랜트 매각추진에 대해 지역 산업 생태계와 고용 안정에 미칠 부정적 영향에 대해 깊기 우려한다"라고 밝혔다.이들은 "SK오션플랜트는 조선·해양산업 중심 기업으로서 경남 제1호 기회발전특구의 핵심 사업자이며, 지역경제와 일자리 창출의 중추적 역할을 해왔다"라면서 "그러나 지역사회와의 충분한 소통 없이 일방적으로 추진되는 매각은 그간 쌓아온 신뢰와 상생의 기반을 훼손하는 행위로 받아들여지고 있다"라고 했다.시장군수들은 "이번 매각을 단순한 기업 간 거래가 아닌, 지역의 미래와 직결된 중대한 사안으로 인식하고 있다"라며 "특히 1조 원 규모의 투자계획이 지연되거나 중단될 경우 지역경제 침체와 고용 불안이 현실화될 수 있다는 점을 심각하게 우려한다"라고 강조했다.이상근 고성군수는 변광용‧천영기 시장과 함께 "SK에코플랜트와 SK그룹은 이번 매각 협상에 대해 지역사회와의 신뢰 회복과 지역경제에 미치는 영향을 신중히 검토해 매각 결정을 전면 재고하거나 중단하라" 요청했다.이들은 "기업의 경영 자율성을 존중하나 지역산업과 일자리에 직접적인 영향을 미치는 중대한 결정이라면, 지역사회와의 상생과 신뢰를 바탕으로 추진돼야 하며, 기업과 지역이 함께 성장하고 번영하는 길이야말로 진정한 상생의 길"이라고 강조했다.