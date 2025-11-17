메뉴 건너뛰기

기상청 "광주·전남 18일 첫눈 가능성"

사회

광주전라

25.11.17 17:14최종 업데이트 25.11.17 17:17

기상청 "광주·전남 18일 첫눈 가능성"

북쪽 찬 공기 유입... 눈 오면 1㎝, 비 오면 5㎜

수확 하지 못한 배추 (자료사진. 2024. 11. 27)
수확 하지 못한 배추 (자료사진. 2024. 11. 27) ⓒ 진재중

기온이 크게 떨어지면서 18일 광주·전남 일부 지역에 첫눈이 올 가능성이 있겠다.

광주지방기상청은 17일 오후 발표한 단기전망 예보에서 "18일 광주와 전남 일부 지역에 가끔 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다"고 밝혔다. 목포·영광 등 전남 서해안 지역은 17일 밤부터 비 또는 눈이 올 것으로 예보됐다.

또한 북쪽에서 찬 공기가 유입되면서 기온도 큰 폭으로 떨어지고, 바람도 강하게 불어 체감 기온은 더욱 낮아질 것으로 예보됐다. 18일 광주·전남 아침 최저기온은 평년보다 낮은 0~6도, 낮 최고기온은 7~12도 분포로 예상됐다. 19일 아침 최저기온은 영하 1도에서 5도, 낮 최고기온은 9~12도로 전망됐다.

18일 예상 적설량은 광주와 나주·화순 등 전남 중부 내륙에서 1㎝ 안팎으로 예상된다. 다만 눈이 아닌 비가 온다면 18일 예상 강우량은 광주와 전남 서부 지역에서 약 5㎜ 안팎으로 전망된다.

해상의 경우 전남 해안 지역에 현재 강풍주의보가 발효된 가운데, 18일 오전 6~12시 사이 순간 풍속이 시속 70㎞(초속 20m) 안팎의 강풍이 불 것으로 예보됐다. 해상뿐 아니라 19일까지 광주·전남 곳곳도 순간 풍속이 시속 55㎞(초속 15m) 안팎의 강풍이 예상돼 주의가 필요하다.

반면 여수·순천·광양 등 전남 동부권은 대기가 건조한 상태에서 강풍이 예고돼 산불 등 화재 예방에 각별한 주의가 필요하다고 기상청은 전했다.

#첫눈#강추위#초겨울#광주날씨#강풍주의보

댓글
김형호 (demian81)

광주·전라본부 상근기자.

