거제통영고성, '거제~가덕도신공항 연결철도의 국가철도망 반영' 위해 뭉쳐

큰사진보기 ▲이상근 고성군수, 천영기 통영시장, 변광용 거제시장은 17일 오후 거제시청 대회의실 공동기자회견을 열었다. ⓒ 거제시청 관련사진보기

큰사진보기 ▲17일 거제시청 광장에서 열린 거제~가덕도신공항 연결철도의 국가철도망 반영 촉구 결의대회. ⓒ 거제시청 관련사진보기

거제~가덕도신공항 연결철도의 국가철도망 반영을 위해 경남 거제시-통영시-고성군이 뭉쳤다.거제시-통영시-고성군은 17일 오후 거제시청 광장에서 결의대회를 열고, 변광용(거제)‧천영기(통영) 시장과 이상근 고성군수가 거제시청 대회의실에서 공동기자회견을 열어 이같이 촉구했다.시장군수들은 "거제·통영·고성이 위치한 경남 동남부권은 한화오션·삼성중공업 등 세계 최고 수준의 조선산업 기반이 집적된 지역으로, 향후 '마스가(MASGA) 프로젝트' 등 한·미 조선협력의 핵심 거점이 될 것"이라고 강조했다.이어 "그러나 남부내륙철도와 거제~통영 고속도로 등 주요 사업들이 제 속도를 내지 못하고 있고, 거제와 가덕신공항을 연결하는 광역교통망 구축도 불투명한 상황에서 지역민들의 상실감이 커지고 있다"며 우려를 표했다.3개 시·군은 '거제~가덕도신공항 연결철도'가 동·서·남해안을 잇는 U자형 고속철도망의 핵심축이자, 서부경남 전체로 신공항 개항 효과를 확대하는 성장 엔진이 될 것으로 전망했다.시장군수들은 "수도권 일극 체제를 넘어 '5극 3특' 국가균형발전 전략이 실현되기 위해서는 신공항과 지역을 유기적으로 연결하는 철도망 구축이 필수"라며 "3개 시·군 40만 시민의 뜻을 모아 정부와 관계부처의 적극적인 결단을 강력히 요청한다"고 밝혔다.거제시청 광장에서 3개 시·군 이통장협의회 등 200여 명이 참여해 결의대회가 열렸다. 참석자들은 철도 건설의 조속한 추진을 촉구하는 결의문을 낭독하며 의지를 표명했다.거제·통영·고성 3개 시·군 단체장은 지난해 8월에도 거제시청에서 정부의 '제5차 국가 철도망 구축계획'에 '거제~가덕도신공항 연결철도' 반영을 촉구하는 공동건의문을 채택하고 경남도와 국토부에 전달한 바 있다.거제시는 지난 1일, 거제섬꽃축제 행사장에서 거제~가덕도신공항 연결철도 조성을 촉구하는 결의대회를 열고 10만 명 서명운동에 본격적으로 돌입했다.거제시 관계자는 "앞으로도 통영시·고성군과 긴밀히 협력해 서명운동과 중앙부처 건의 등 공동 대응을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 밝혔다.