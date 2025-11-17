'바라보는 연습'으로 깨우는 '혼자가 아니'라는 감각

큰사진보기 ▲아이 손바닥만 크기의 의자가 중앙에 섰다. 주변에는 흰 종이들이 눈처럼 흩어져 무대를 덮었다. 아무도 앉을 수 없는 크기의 의자를 보며 나는 문득 한 아이의 인생에서 중요한 주춧돌이 아닐까 생각해 본다. ⓒ 필립리 관련사진보기

#1. 나를 이슈마엘이라고 불러라.

#2. 나는 모든 것에 도전한다. 그리고 내가 말할 수 있는 만큼 이뤄낸다.

#3. 무지는 두려움의 어머니다.

#4. 아픔은 생각하지 않는다면 존재하지 않는다.

#5. 그곳은 어떤 지도에도 표시되어 있지 않다. 진정한 장소란 원래 지도에 없는 법이다.

AD

"우리가 지원한 돈은 언젠가 다 쓰이겠지만, 친구랑 같이 울고 웃은 기억은 오래 남잖아요. 우리가 지원하고 싶은 건 바로 그 기억입니다."

"아이들이 처음에는 시선을 잘 안 맞추더라고요. 사진 찍으려고 하면 고개를 돌리고, 서로 장난으로만 밀치고. 그런데 같이 뛰고 넘어지고 숨이 차 보니까, 어느 순간 서로 얼굴을 오래 보게 됐어요. 춤을 가르친다기보다 '서로를 봐주는 연습'을 같이 한 것 같아요."

"이번 프로젝트는 서로를 제대로 보는 연습이 핵심입니다. 사회복지법인 시설에서 자라는 아이들은 비슷한 또래들이 항상 가까이 있지만 정작 서로의 얼굴을 오래 바라볼 시간은 많지 않아요. 누군가의 시선을 견디기 어려운 아이도 있고, 상처를 들키지 않기 위해 일부러 장난과 소리를 키우는 아이도 있습니다. 노란 의자와 흰 종이는 그 방어막을 잠시 내려놓게 하는 장치입니다. 의자 위에 올라서 서투른 목소리로 자기 이름을 읽어 내려가는 동안, 다른 아이들은 그 모습을 올려다보며 지켜보는 방법을 연습했습니다."

큰사진보기 ▲머리 위에는 동그란 판을 받쳐 들고 있었고, 그 위에는 아까 무대 중앙을 지키고 있던 노란 작은 의자가 올려져 있었다. 아이들은 몸을 잔뜩 맞붙인 채 거울판 아래로 모여들었다. 어깨와 팔, 머리 위에 판을 얹고, 작은 의자를 떨어뜨리지 않으려고 애를 썼다. ⓒ 필립리 관련사진보기

"우리가 판을 같이 들고 있을 때, 솔직히 팔이 아팠어요. 근데 혼자 내려놓으면 의자가 넘어질 것 같아서 참고 있었어요. 이렇게 같이 버티는 친구가 있었으면 좋겠다 싶었어요."

"요즘 내가 제일 많이 하는 생각."

"나를 화나게 하는 것들."

"나한테 우린, 우리가 전부야."

"나는 내가 뭘 모르는지도 잘 모른다. 그래서 더 무섭다. 근데 이 워크숍 하면서 그래도 모른다고 말해도 되는 사람들이 생긴 것 같아요."

큰사진보기 ▲무대 한가운데에 놓인 아주 작은 노란 의자 하나. 스포트라이트가 둥글게 떨어진 거울 위, 아이 손바닥만 크기의 의자가 중앙에 섰다. ⓒ 필립리 관련사진보기

무대 한가운데에 놓인 아주 작은 노란 의자 하나. 스포트라이트가 둥글게 떨어진 거울 위, 아이 손바닥만 크기의 의자가 중앙에 섰다. 주변에는 흰 종이들이 눈처럼 흩어져 무대를 덮었다. 아무도 앉을 수 없는 크기의 의자를 보며 나는 문득 한 아이의 인생에서 중요한 주춧돌이 아닐까 생각해 본다.지난 16일 서울문화예술교육센터 은평에서 열린 '2025 피어나다 프로젝트' 쇼케이스의 타이틀은 <너의 손을 잡고 피어나다! - 파트.1> 이다. 청한장학회의 후원으로 혜심원의 다섯 아이들이 45일 동안 몸을 움직이며 준비한 여정이, 이날 처음으로 관계자들 앞에 공개되는 자리다.아동복지시설에서 생활하는 아이들은 보호가 종료되는 만 18살이 되면 국가와 시설로부터 자립 지원금을 받고 세상으로 나와야 한다. 머지 않은 미래에 각자의 길을 혼자 걸어야 하는 아이들이 이번 프로젝트의 주인공이다. 오늘 무대는, 아이들이 세상에 나가기 전에 서로의 얼굴을 바라보며 내 편이 되어보자고 손을 내민 흔적으로 보였다.공연장에 들어서기 전, 로비 한쪽 벽에 붙은 문장들이 눈에 들어왔다. 아이들이 <모비딕>을 함께 읽으며 골라 적은 말들이란다. 문학과 영화, 명언집 어딘가에서 건너온 듯한 구절들이 이곳에서는 전혀 다른 얼굴을 하고 있었다. 그중 눈에 들어온 것은 첫 번째 문장이다. 거대한 고래를 쫓는 이야기의 첫 머리가 여기서는 "나를, 그 '시설 아동'이라고 부르지 말고, 하나의 이름으로 불러달라"는 것으로 들렸다. 이것은 쇼케이스의 중요한 전주곡이다. 곧 무대 위에서 몸으로 들려 줄 이야기의 자막이자, 아이들이 스스로에게 반복해 들려주고 싶은 주문이랄까.청한장학회는 장학재단이다. 하지만 이 프로젝트에서 지원한 건 공부 잘하는 소수의 엘리트가 아니라, 앞으로 시설을 떠나야 할 아이들의 "몸으로 살아본 시간"이다. 청한장학회 이강섭 이사장은 인사말에서 이렇게 소감을 밝혔다.이 사업의 또 다른 축에는 서울문화재단이 있다. 재단은 대한민국 최초의 무용 전용 공공 극장인 서울문화예술교육센터 은평을 거점으로, 사업의 방향과 구조를 함께 설계하되 어떤 그림을 그릴지, 어떤 동작을 만들지, 무엇을 말할지는 예술가와 아이들의 몫으로 남겨두었다.대신 재단은 그 과정이 안전하게, 꾸준히 이어질 수 있도록 예산과 공간, 행정을 뒷받침했다. 덕분에 '피어나다 프로젝트'는 신뢰와 기다림 위에서 진행될 수 있었다. 아이들이 스스로 목소리를 내고, 예술가가 그 목소리를 작품으로 엮어내는 과정에 재단은 한 발 물러서서 "계속해도 된다"는 지지를 보낸 것이다.꽃피는 몸 프로젝트는 김남식 예술감독(댄스트룹-다 대표)과 그 바람을 무용 워크숍으로 풀어냈다. "몸을 함께 움직이면, 말로 하지 못하는 이야기가 자연스럽게 흘러나온다"는 믿음에서 출발한 것. 남산 계단을 뛰어오르고, 한강 둔치에서 강강술래를 하고, 혜심원 강당을 맨발로 밟으며 아이들은 45일 동안 서로의 숨소리와 땀 냄새, 체온을 알아갔다.김남식 예술감독은 그간의 여정을 이렇게 회상했다. 그 여정의 마지막이 쇼케이스였다. 누군가에게는 그저 작은 공연이지만, 아이들에게는 여기 있다는 증거이며, 청한장학회와 서울문화재단에게는 장학금과 행정지원 외에 다른 종류의 손길이었다.조명이 서서히 어두워지고, 무대 뒤편에 놓인 의자에 아이들이 한 명씩 올라섰다. 아이들은 흰 티셔츠와 반바지로 같은 차림이다. 손에는 A3 크기의 흰 종이가 들려 있었다. 종이에는 각자의 이름과 하고 싶은 말, 자신을 정의하는 한 문장이 적혀 있었다. 한 아이는 종이를 얼굴 앞에 세웠고, 다른 아이는 활짝 웃으며 종이를 들었다. 얼굴의 표정 만큼 글씨체도 제각각이다. 정갈하게 쓰인 이름 옆에 귀여운 그림을 덧붙인 아이도 있었고, 삐뚤빼뚤 급하게 쓴 글자 사이로 여러 번 다시 쓴 흔적이 남아 있었다.배경으로 흐르는 음악은 클래식 '카발레리아 루스티카나'. 약간 비장한 이 음악과 아이들의 어설픈 자세가 묘하게 어울렸다. 그 순간 아이들은 "보호 대상 아동"이 아니라, 자기 이름을 들고 세상 앞에 나선 한 사람이었다. 쇼케이스 도중 한 아이는 "솔직히 무대에 올라가서 제 이름을 큰 소리로 말하는 거 처음이에요. 처음에는 겁이 났는데, 다른 친구들 이름 들으니까 저도 용기가 났어요"라고 말했다. 여기에 김남식 감독은 자신이 강조하고 싶었던 부분을 힘주어 말했다.아이들은 노란 후드티를 뒤집어 쓴 채 다시 등장했다. 머리 위에는 동그란 판을 받쳐 들고 있었고, 그 위에는 아까 무대 중앙을 지키고 있던 노란 작은 의자가 올려져 있었다. 아이들은 몸을 잔뜩 맞붙인 채 거울판 아래로 모여들었다. 어깨와 팔, 머리 위에 판을 얹고, 작은 의자를 떨어뜨리지 않으려고 애를 썼다.조금만 힘을 빼도 판이 기울어질 것 같았다. '딱딱' 소리가 텅 빈 공연장에 울려 퍼지는 동안, 아이들의 팔과 등에 서서히 힘줄이 솟았다. 곧 아이들은 판을 머리 위에서 내려, 바닥에 누워 등에 받쳤다. 네 명의 아이가 천장을 보며 누워 팔을 뻗어 판을 떠받치고, 나머지 아이들은 주변에서 균형을 잡았다. 위태롭게 흔들리는 판 중앙, 그 위에 노란 의자가 작은 배처럼 얹혀 있었다.하지만 현실에서 그 의자를 떠받치는 다섯 개의 몸은 거의 없다. 아이들이 시설을 떠나는 순간, 판은 그대로 아이들의 어깨 위에서 떨어져 버리곤 한다. 그래서일까. 서울문화재단과 청한장학회, 예술가들이 기존의 방식이 아닌 아이들의 목소리로 이 프로젝트를 이어가려 하는 이유도 결국 그 지점에 맞닿았다.앞으로 이 아이들이 각자의 방에서, 각자의 직장과 학교에서 버티다가 무너질 것 같을 때, "그래도 나를 같이 들어준 사람들이 있었지"라는 기억 하나라도 떠올릴 수 있다면, 그것이야말로 이번 사업이 남긴 가장 큰 성과일 것이다.쇼케이스가 끝난 뒤, 관객들은 로비 전시장으로 이동했다. 서울문화예술교육센터 은평의 로비 벽면이 이날 만큼은 하나의 거대한 스케치북처럼 보였다. 나무 패널 벽 가득, 아이들의 그림과 글이 빼곡히 붙어 있었다.처음 눈에 들어온 건 자화상들이다. 연필로 대충 그린 얼굴, 흙으로 그린 얼굴, 색연필이 번져 눈매가 흐릿해진 얼굴. 어떤 그림에는 눈만 크게 그려져 있었고, 어떤 그림은 입이 거의 보이지 않았다. 그 옆에는 아이들이 쓴 문장이 붙어 있었다.글씨는 서툴렀지만, 문장은 날카로웠다. "무지는 두려움의 어머니이다"라는 인용구를 골랐던 아이는 자신의 그림 옆에 이렇게 덧붙였다.무용을 통한 예술 교육은 시험 점수나 '스펙'을 남기지 않는다. 대신 몸에, 기억에, 관계 속에 흔적을 남긴다. 누군가와 눈을 마주치는 시간, 손을 맞잡고 원을 그리며 균형을 잡아보는 시간, 실수해도 괜찮다고 말해주는 시선들. 이 모든 것이 아이들에게 "나 혼자가 아니다"라는 감각을 조금씩 심어준다.'피어나다 프로젝트'는 그 방 안에, 숫자가 아닌 얼굴을 하나 더 놓아주려 한다. 떠올리면 마음이 조금 덜 무너지는 얼굴, '전화 한 통 해볼까?' 하고 생각나는 이름, 언제든 다시 만나 숲을 만들 수 있을 것 같은 동료. 무용교육은 바로 그 얼굴들을 만들어주는 과정이다.그래서 '피어나다 프로젝트'의 쇼케이스가 종착역이 되어서는 안 된다. 은평센터를 거점으로 지속적으로 아이들이 서로의 얼굴을 보며 원을 그릴 수 있으면 좋겠다. 올해의 아이들만이 아니라, 내년의 아이들, 그다음 해의 아이들도 이 무대 위에서 자기 이름을 불러보고, 누군가의 이름을 불러주길 바란다.시설을 나와 각자의 삶을 꾸려가는 아이들이 도시 곳곳에서 흩어져 살다가도, "나도 예전에 노란 의자 옆에서 춤췄다"라고 말할 수 있다면, 그것만으로도 서로에게 큰 힘이 될 것이다. 그 기억 하나가 힘들 때 다시 몸을 일으켜 세우는 작은 근육이 될 수 있다. 예술교육이 키우는 것은 결국 '살아낼 힘'이다.무대 중앙의 노란 의자는, 공연이 끝난 뒤에도 한동안 그 자리를 지키고 서 있었다. 아이들이 돌아간 텅 빈 무대에서 그 의자를 바라보며 나는 이렇게 되새겼다. "이 의자는 언젠가 아이들이 떠날 때 들고 나갈 수 있으면 좋겠다. 혼자 살아야 하는 방 한편에 놓아두고, 힘들 때마다 오늘 서로의 손을 잡고 돌던 그 순간을 떠올릴 수 있었으면 좋겠다"고.지도에도, 서류에도, 통장에도 없는 것들. 서로의 눈빛, 땀 냄새, 함께 돌던 원의 감각, 그리고 "나를 이슈마엘이라고 불러라"라며 자신을 새 이름으로 부르던 용기로 말이다.