[행감] 화성시 출자 출현기관 채용실태 전수조사 총 42건 적발

AD

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성특례시 감사관이 출자출현기관 채용실태 전수조사를 한 결과 채용 절차상 문제가 다수 적발됐다.화성도시공사, 화성시문화관광재단, 화성시인재육성재단, 화성서여성가족청소년재단, 화성푸드통합지원센터, 화성산업진흥원, 화성시복지대단, 화성시환경재단, 화성FC, 화성시연구원, 화성시체육회, 화성시자원봉사센터 등 총 12개 기관을 대상으로 채용실태 조사를 했다.감사 기간은 5월 26일부터 6월 27일까지로 감사 결과 행정상 42건, 신분상 16명이 감사 조치를 받았다.처분 내용을 보면, 화성시 연구원이 경징계 2건과 훈계 1, 주의 1건으로 '인사업무 부적정'사안으로 조치 받았다. 처분 내용을 보면 연구원 직원 등의 채용 시 공정한 채용이 될 수 있도록 소속 직원에 대한 교육 및 지도 감독을 처절히 하도록 주의 받았으며, 당시 연구원에 파견되었던 관련자에게 경징계와 주의가 내려졌다.화성시 환경재단 경우 채용 시험 공고문을 게시하지 않고 채용하기도 했다. 이에 주의 처분을 받았다. 화성시 인재육성재단에서는 필시 시험지 인쇄 관리 감독 소홀이 지적받았다. 화성도시공사는 응시원서 접수기간이 지났음에도 서류를 받은 것도 감사에서 적발됐다.서류전형 심사 부적정 사례도 다수 적발됐다. 화성시문화관광재단과 화성시복지재단은 서류전형 심사 시 심사기준 준수 및 제출서류 등에서 확인을 제대로 하지 않거나 당초 공고된 기준과 부합하지 않은 자를 채용한 것 등도 주의 받았다.화성시여성가족청소년재단은 '인사관리 실태 특정감사'를 지난 6월 30일부터 7월 9일까지 받았다. 감사 결과 행정상 9건, 신분상 12명이 처분 받았다.지적 사항을 보면 근무성적평정 감점 사항 미반영, 공무직 가족수당 지급액 규정 개정 업무 소홀, 호봉 획정 부적정, 서류전형 경력 인정 방법 개선, 인사 관련 제 규정 개정 부적정, 인사기준 사전 공개 관련 규정 미준수, 승진 후보자 명부 순위 결재 지연, 승진 심사 인사위원회 운영 개선 필요 등을 지적받았다.17일 화성특례시의회 기획행정위원회 행정사무감사에서 전성균 의원은 "화성특례시에 대한 상급기관 지적사항이 매년 늘고 있다. 또 채용에서도 많은 문제가 지적됐다. 출자출현기관이 해이할뻔했는데 이러한 특정감사와 채용 실태 전수조사를 통해 문제가 드러나서 다행이라고 생각한다"라고 지적했다. 아울러 지적했던 세부 내용에 대해 자료 요청을 했다.김미영 의원도 채용절차 문제에 대해서도 지적했다. 김 의원은 "솔직히 다 징계건으로 보이는데 주의로 끝나는 것에 대해 이해가 안 된다. 공정하고 투명한 채용은 신중을 기해야 한다. 몇 년 전 자료를 봐도 채용에 관해 부적절한 것은 시정이 안되는 것으로 보인다. 행정이 긴장을 안하고 있는 것"이라며 "절차를 준수하고 출자출현기관에 철저한 관리 감독을 해달라"고 요구했다.