김미영 화성특례시의원 "청렴도 하락 대책 마련"

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

화성시 종합청렴도가 하락한 것과 관련해 대책을 마련하라는 지적이 제기됐다.17일 열린 제246회 화성특례시의회 제2차 정례회 제3차 기획행정위원회 행정사무감사장에서 화성특례시 종합청렴도 하락부분에 대한 감사가 진행됐다.화성특례시는 2022년 종합청렴도 2등급, 2023년 2등급, 2024년 3등급을 받았다. 청렴체감도는 2024년 4등급으로 하락했다.김미영 화성특례시의원은 전년도 대비 하락하게 된 이유가 있는지 질의했다.증인으로 나선 최원교 감사관은 "2024년 외부 체감도 부패 경험 영역에서 높게 측정됐다. 또 내부 체감도에서도 부패 경험 부패 인식 모두 지난해 대비 높게 측정된 바가 있어서 하락한 것으로 보인다"라며 "부패 취약분야 집중 개선과 기관장 관심과 노력도에서 낮게 평가됐다"고 답했다.이에 김미영 의원은 "각 부서별 청렴도 매핑과 맞춤형 청렴 매뉴얼을 도입해서 청렴도를 개선해달라"고 주문했다.화성특례시는 2025년 시행 청렴 시책으로 4대 전략에 따른 총 25개 세부 추진과제를 추진했다. 대표적으로 기관장 주관 더 청렴 협의체 운영, 청렴활동평가 및 인센티브 지급, 공직자 관행 부패 예방 추진 등을 추진했다.