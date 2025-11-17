KT 해킹사고 피해자에 '연체가산금' 부과..."결제대행사 오부과"

큰사진보기 ▲김영섭 KT 대표이사가 지난 10월 21일 오후 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 정보통신기술 분야 산하기관 국정감사에 증인으로 출석해 해킹 사태 관련 의원 질의를 듣고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

큰사진보기 ▲최민희 과학기술정보방송통신위원회 위원장이 지난 10월 30일 오전 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 국정감사에서 답변을 듣고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

케이티(KT)가 최근 해킹 사고로 소액결제 사기를 당한 고객에게 피해금액에 대한 '연체가산금'을 부과한 사실이 드러났다. 더구나 KT는 피해자들의 강력한 항의를 받고서야 해당 사실을 뒤늦게 인지했으며, 이미 부과된 가산금을 취소하는 등 후속 조치에 나섰다.17일 국회 과학기술방송통신위원회 위원장인 최민희 더불어민주당 의원에 따르면 KT가 소액결제 피해자에게 청구된 피해 금액을 전액 보상한 뒤에도 특정 전자결제대행사(PG)의 잘못으로 연체가산금이 부과된 사실을 확인했다. 지난 10일까지 추가로 청구된 사례는 모두 26건으로 금액은 29만 원이었다.이에대해 KT는 "추가 금전 피해가 없도록 미납가산금에 대한 조정 처리를 완료하였다"면서 "요금을 지로로 받은 피해고객에게는 별도의 전화 상담을 통해 개별 안내를 진행했다"고 의원실에 답변했다.또 KT는 "해당 PG사에 강력 항의했다"며 "해당 PG사에서는 미납가산금 데이터 검증 절차 강화 등 재발방지 대책을 마련하기로 했다"고 설명했다.최민희 과방위원장은 "비록 피해금액이 크지 않지만, 국가 기간 통신망인 KT의 해킹사고로 인해 소액결제 피해를 입은 피해자에게 소액결제 피해금액에 대해 연체가산금이 부관된 것은 황당하기 짝이 없는 2차 가해이자 피해자에 대한 우롱"이라며 "KT 의 시스템이 얼마나 망가져 있는지 단적으로 드러낸 사례가 아닐 수 없다"고 지적했다.이어 "KT는 이번 사고를 계기로 환골탈태해야 할 것"이라며 "검찰 정권의 잔재를 청산하고 KT를 완전히 바꿀 능력있는 인물들이 새 경영진이 되어야 할 것"이라고 강조했다.한편 KT의 차기 대표이사 선임을 위한 후보 공개 모집이 지난 16일 마감됐다. 앞서 김영섭 현 대표이사가 해킹 사태에 대한 책임을 지고 연임을 포기하겠다고 밝힘에 따라 새 인물이 KT 대표이사를 맡게 된다.KT 이사회의 사외이사(8인)로 구성된 KT이사후보추천위원회는 외부 전문기관 추천, 공개 모집, 주주 추천(전체 주식의 0.5% 이상 6개월 이상 보유 주주), 관련 규정에 따른 사내 후보로 대표이사 후보군을 구성한다. 서류·면접 평가를 거쳐 최종 후보를 올해 안에 선정할 예정이다.