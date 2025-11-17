박완수 경남지사 "국민 통합이 평화통일의 출발점'

큰사진보기 ▲11월 17일 경남도청 대강당에서 열린 제22기 민주평화통일자문회의 경남지역회의 출범대회 ⓒ 경남도청 관련사진보기

박완수 경남도지사는 제22기 민주평화통일자문회의 경남지역회의 출범대회에서 "지역사회부터 하나 되어 국민적 의사를 결집하는 일이 평화와 번영의 한반도를 만드는 출발점"이라며 자문위원들의 역할을 강조했다.17일 경남도청 대강당에서 열린 출범대회에는 이재식 경남지역회의 부의장을 비롯해 자문위원 등 600여 명이 참석했다.경남지역회의는 이재식 부의장과 18개 시군 협의회장을 포함한 자문위원 1362명으로 구성됐고, 임기는 지난 11월 1일부터 2년이다.박 지사는 축사에서 "민주평화통일자문회의는 대통령의 평화통일 정책을 자문하는 헌법기관이며, 여러분은 지역에서 국민 의사를 결집하는 지도자들"이라며 위촉을 축하했다.이어 "한반도 주변 정세는 시시각각 변하고 있다. 국제 회의나 해외 순방에서도 대한민국의 위상이 어느 때보다 높게 평가되지만, 가장 중요한 것은 국민들의 정신"이라고 덧붙였다.또 박 지사는 "나라가 위기에 빠질 때 외침보다 내부 갈등으로 무너진 사례를 많이 보아왔다"며 "국민적 통합 없이 지속적 발전은 어렵다. 민주평통이 중심이 되어 국민 의사를 하나로 모아가는 역할이 중요하다"고 강조했다.박 지사는 이어 "이번 22기 출범을 계기로 경남에서만큼은 도민 통합과 상생·화합의 중심 역할을 해주길 바란다"며 "이러한 노력이 대한민국이 하나로 묶는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.기념식에 이어 박종철 경상국립대 교수가 "이재명 정부 대북통일정책의 이해"라는 주제로 특별강연했다.이재식 부의장은 "18개 시·군 협의회와 함께 도민의 평화통일 열망을 결집해 한반도 평화의 길을 여는 데 앞장서겠다"고 말했다.