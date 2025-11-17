"개정 학교안전법, 현장체험학습 우려 해소 못한 반쪽짜리"

AD

최근 국회를 통과한 개정 학교안전사고예방및보상에관한법률(학교안전법)이 "현장체험학습 우려를 해소하지 못한 반쪽짜리"라는 지적을 받고 있다. 또 법원이 속초 현장체험학습 중 발생한 학생 사망사고와 관련해 인솔 담임교사에게 유죄를 선고해 논란이다.학교안전법 개정안은 지난 13일 국회 본회의를 통과했고, 교육부는 공포한 날로부터 시행된다고 밝혔다.개정 법률은 학교 안전사고 면책 적용 기준을 '학생에 대한 학교 안전사고 예방 및 안전조치 의무를 다한 경우'에서 '안전사고 관리 지침에 따라 학생에 대해 안전조치 의무를 다한 경우'로 변경했다. 면책 대상에 학교장·교직원뿐 아니라 자원봉사자 등 보조인력까지 포함했다.개정 학교안전법에 대해 전국교직원노동조합 경남지부(지부장 김지성)는 17일 낸 논평을 통해 "학생과 교사 모두를 보호하는 실질적 학교안전법 개정 촉구한다"라고 말했다."이번 법 개정은 퇴행"이라고 평가한 이들은 "학교 안전사고에 대한 교원의 면책 기준을 '예방과 안전조치 의무를 다한 경우'로 뒀던 개정 이전법과 달리, 이번 개정안은 학교 안전사고에 대한 교원의 면책 기준을 '안전사고 관리지침 준수'로 한정했다"라고 지적했다.이어 "이는 예방 조치에 대해 법적으로 언급하지 않음으로써 법 제도적 공백을 확대했다. 개정안대로라면 교원이 사고 후 신고와 보고 절차를 이행하면 면책될 수 있는 것처럼 해석되지만 실제 법적 분쟁에서 교원을 보호하는 실효성을 담보할 수 없다. 개정법은 현장의 우려를 해소할 수도, 교육현장의 혼란을 해결할 수도 없는 반쪽짜리 법 개정이다"라고 덧붙였다.'학교안전사고 관리지침'은 사고 발생 후 119 신고·보고·응급처치 등 사후 대응 절차를 명시하고 있는데 정작 교사들은 사전 예방조치가 부족했다는 이유로 처벌을 받고 있다는 것이다.이들은 "안전이 보장되지 않은 채로 현장체험학습을 가는 것도, 안전에 대한 고민으로 현장체험학습을 가지 않아도 교육활동은 위축되고, 결국 학생들의 학습권 침해로 이어진다"라며 "각종 소송과 형사·징계 책임에 대한 공포로부터 교사가 해방돼야 제대로 된 교육이 이뤄질 수 있다"라고 설명했다.전교조 경남지부는 "교육활동 중 일어나는 안전사고에 대한 교원의 면책기준을 예방 및 관리, 후속 조치까지 포괄하도록 개정하라", "교육청은 교육과정과 안전을 고려해 교사가 현장체험학습의 시행 여부 및 방법을 자율적으로 선택할 수 있도록 교육권을 보장하라"라고 촉구했다.또 이들은 "교육청은 현장체험학습 보조인력을 교육청 책임하게 충분히 지원될 수 있도록 시스템을 마련하라", "국가가 책임 있게 교사를 보호할 때 학생과 교사 모두가 안전한 교육활동이 가능해진다"라고 강조했다.한편, 강원도 현장체험학습 사고에 대해 춘천지방법원은 지난 14일 인솔 담임교사에게 금고 6개월의 선고유예, 보조 인솔교사에게 무죄를 선고하였다.이에 대해 포럼사람과교육(대표 송영기)은 "교직 유지가 가능해진 점은 다행이나, 재판부가 예측하기 어려운 상황까지 교사의 과실로 판단해 '유죄'를 유지한 것은 깊은 우려를 남긴다"라고 지적했다.이들은 "1심은 '이동 중 한 번밖에 뒤돌아보지 않았다'는 이유로 주의의무 위반을 인정했고, 항소심 역시 '대열 전체를 반복적으로 살피지 않았다'고 판단했다"라면서 "그러나 이는 교사에게 모든 변수를 예견하고 통제하라는 과도한 요구이며, 실제 현장의 교육활동을 고려하지 않은 판단이다"라고 주장했다.포럼사람과교육은 "교사의 주의의무를 불가항력적 상황까지 확대 적용한다면, 현장체험학습과 같은 학교 밖 교육활동은 더욱 위축될 수밖에 없다"라며 "이는 학생의 학습권·경험권을 축소시키는 결과로 이어진다. 사고는 이동수단, 시설, 운영 주체 등 여러 요인이 결합된 구조적 문제임에도, 책임의 중심이 늘 교사 개인에게 향하는 현실은 반드시 바뀌어야 한다"라고 했다.이들은 "교사가 고의 없이 수행한 교육활동에서까지 형사적 책임을 지는 구조는 교육적으로도, 법적으로도 지속될 수 없다"라면서 "국가와 교육청이 책임지는 '교육활동 안전 책임체계'가 구축돼야 하며, 교사의 형사책임 면제기준과 제도적 보호 장치를 명확히 마련해야 한다"라고 제시했다.