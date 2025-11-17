[사진] 바둑 황제와 신의 만남... 조훈현-이창호 9단의 역사적 한판

큰사진보기 ▲'전설의 바둑 황제'와 '바둑의 신'이 사천에서 만났다. 스승과 제자 관계인 조훈현(왼쪽) 9단과 이창호 9단이 17일 경남 사천에서 통산 316번째 대국을 가졌다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲사천시가 16일 오후 4시 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이 행사 겸 팬사인회를 진행했다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가 '2025 사천방문의 해' 특별 이벤트로 조훈현 9단과 이창호 9단의 스페셜 매치를 개최했다. 시는 16일 오후 4시 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이 행사 겸 팬사인회를 진행했다. 실제 대국은 17일 오전 사남면 소재 우주항공 과학관에서 비공개로 열렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가 '2025 사천방문의 해' 특별 이벤트로 조훈현 9단과 이창호 9단의 스페셜 매치를 개최했다. 시는 16일 오후 4시 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이 행사 겸 팬사인회를 진행했다. 실제 대국은 17일 오전 사남면 소재 우주항공 과학관에서 비공개로 열렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가 '2025 사천방문의 해' 특별 이벤트로 조훈현 9단과 이창호 9단의 스페셜 매치를 개최했다. 시는 16일 오후 4시 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이 행사 겸 팬사인회를 진행했다. 실제 대국은 17일 오전 사남면 소재 우주항공 과학관에서 비공개로 열렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가 '2025 사천방문의 해' 특별 이벤트로 조훈현 9단과 이창호 9단의 스페셜 매치를 개최했다. 시는 16일 오후 4시 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이 행사 겸 팬사인회를 진행했다. 실제 대국은 17일 오전 사남면 소재 우주항공 과학관에서 비공개로 열렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가 '2025 사천방문의 해' 특별 이벤트로 조훈현 9단과 이창호 9단의 스페셜 매치를 개최했다. 시는 16일 오후 4시 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이 행사 겸 팬사인회를 진행했다. 실제 대국은 17일 오전 사남면 소재 우주항공 과학관에서 비공개로 열렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가 '2025 사천방문의 해' 특별 이벤트로 조훈현 9단과 이창호 9단의 스페셜 매치를 개최했다. 시는 16일 오후 4시 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이 행사 겸 팬사인회를 진행했다. 실제 대국은 17일 오전 사남면 소재 우주항공 과학관에서 비공개로 열렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가 '2025 사천방문의 해' 특별 이벤트로 조훈현 9단과 이창호 9단의 스페셜 매치를 개최했다. 시는 16일 오후 4시 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이 행사 겸 팬사인회를 진행했다. 실제 대국은 17일 오전 사남면 소재 우주항공 과학관에서 비공개로 열렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가 '2025 사천방문의 해' 특별 이벤트로 조훈현 9단과 이창호 9단의 스페셜 매치를 개최했다. 시는 16일 오후 4시 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이 행사 겸 팬사인회를 진행했다. 실제 대국은 17일 오전 사남면 소재 우주항공 과학관에서 비공개로 열렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가 '2025 사천방문의 해' 특별 이벤트로 조훈현 9단과 이창호 9단의 스페셜 매치를 개최했다. 시는 16일 오후 4시 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이 행사 겸 팬사인회를 진행했다. 실제 대국은 17일 오전 사남면 소재 우주항공 과학관에서 비공개로 열렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가 '2025 사천방문의 해' 특별 이벤트로 조훈현 9단과 이창호 9단의 스페셜 매치를 개최했다. 시는 16일 오후 4시 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이 행사 겸 팬사인회를 진행했다. 실제 대국은 17일 오전 사남면 소재 우주항공 과학관에서 비공개로 열렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가 '2025 사천방문의 해' 특별 이벤트로 조훈현 9단과 이창호 9단의 스페셜 매치를 개최했다. 시는 16일 오후 4시 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이 행사 겸 팬사인회를 진행했다. 실제 대국은 17일 오전 사남면 소재 우주항공 과학관에서 비공개로 열렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

큰사진보기 ▲사천시가 '2025 사천방문의 해' 특별 이벤트로 조훈현 9단과 이창호 9단의 스페셜 매치를 개최했다. 시는 16일 오후 4시 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이 행사 겸 팬사인회를 진행했다. 실제 대국은 17일 오전 사남면 소재 우주항공 과학관에서 비공개로 열렸다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

통산 316번째 대국, 영화보다 뜨거운 현장···22일 공개조훈현·이창호 "서로 없어서는 안 될 소중한 존재"조훈현 "AI시대, 최정상도 두 점 불리"···솔직 고백 화제어린 자녀 데리고 온 젊은 부부들···"세대 잇는 감동"'전설의 바둑 황제'와 '바둑의 신'이 경남 사천에서 만났다. 스승과 제자 관계인 조훈현(1953년생) 9단과 이창호(1975년생) 9단이 17일 경남 사천에서 통산 316번째 대국을 가졌다.재단법인 한국기원이 주최·주관한 '2025 사천방문의 해' 특별 이벤트로 마련된 이번 대국은 17일 오전 사천 사남면 항공우주과학관에서 비공개로 진행됐다.단판 승부로 치러진 이날 대국은 제한시간 30분, 초읽기 40초 5회의 한국 바둑 규칙에 따라 펼쳐졌다. 대국 장면은 오는 22일 낮 12시, 바둑TV와 바둑TV 유튜브를 통해 공개된다.이보다 앞서 사천시는 16일 오후 4시 사천시립도서관 대강당에서 미디어데이를 개최했다. 전문 사회자 주관으로 진행된 질의응답에서 두 국수는 AI 시대 바둑의 현주소에 대해 솔직한 견해를 밝혔다.조훈현 9단은 "20년 전만 해도 AI가 인간을 따라잡는 데 200년은 걸릴 줄 알았다"며 "이세돌과 알파고의 대국 때 한 판 끝나고 보니 'AI가 이미 인간을 넘어섰다'고 직감했다"고 말했다.그는 현재 최정상 프로 기사도 AI에게 두 점(2점) 접바둑으로 이길 보장이 없다고 평가했다. 조훈현 9단은 "국내 바둑 최고수들이 두 점으로 겨우 진검승부를 할 수 있는 수준"이라며 "일반 프로는 석 점(3점) 치수가 필요하다"고 설명했다.이창호 9단은 "조 국수님의 평가가 보수적일 수 있다"며 "실제로는 격차가 더 클 수도 있다고 보는 기사들도 많다"고 보탰다.대국 중 시간 소요에 관한 질문에 조훈현 9단은 "정석대로 예상한 수는 시간이 안 걸리지만, 상대가 새로운 수를 두면 다시 생각해야 해서 시간이 오래 걸린다"고 답했다.서로에게 어떤 존재인지 묻는 질문에는 사제간의 깊은 정이 드러났다. 조훈현 9단은 "이창호를 세계 1위로 키웠다는 게 보람"이라면서도 "이창호라는 제자가 있었기에 나도 더 발전할 수 있었다"고 말했다. 이창호 9단은 "스승님이 아니었다면 이렇게 올라갈 수 없었을 것"이라며 감사를 표했다.이날 미디어데이에서 조훈현 9단은 "이창호한테 지고 나서 팬이 많이 생겼다"며 유머러스하게 말해 장내 웃음을 자아냈다.미디어데이 후 진행된 팬사인회에는 긴 줄이 이어졌다. 특히 어린 자녀의 손을 잡고 온 젊은 부부들과 낡은 바둑판을 소중히 안고 온 동호인들의 모습이 인상적이었다. 두 사람의 이야기는 최근 영화로 제작되면서 이번 대국은 더욱 관심을 모았다.조훈현 9단은 세계 바둑계 최초 전관왕이자 국내 최초 9단으로, 세계 최초로 국제기전 그랜드 슬램을 달성했다. 바둑기사 최다 연속우승 기록 보유자이며 국내 최초 1000승을 거뒀다. 통산 타이틀 160회 획득, 49세 최고령 타이틀 기록을 세웠다.이창호 9단은 14세 최연소 타이틀, 16세 최연소 세계 타이틀로 '천재 기사'로 불렸다. 국내 16개 기전 싸이클링 히트를 달성했고, 최다관왕 13관왕을 기록했다. 세계대회 그랜드 슬램을 달성했으며 통산 140회의 타이틀을 획득했다.사천시는 "사천방문의 해를 맞아 다양한 문화 행사를 통해 시민들의 삶의 질을 높이고 사천의 위상을 높이는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.