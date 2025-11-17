'오마이뉴스' 기사로 라디오 생방송에 나갔습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"작가님께 새로운 제안이 도착하였습니다."

큰사진보기 ▲생방송 출연 제안을 받다. ⓒ claybanks on Unsplash 관련사진보기

'아니, 이게 다 무슨 일이야? 왜 나한테?'

"작가님, 라디오 방송 섭외가 왔는데 어떻게 해요? 저 엄청 떨려요."

"작가님, 너무 잘하셨어요. 고생 많으셨습니다."

"어머니, 정말 잘하셨어요. 하성이와 하유에게도 보여줄게요. 대단하십니다."

"와! 당신 진짜 멋지다. 고생했어."

