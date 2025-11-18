UN이 '세계 화장실의 날' 정한 이유

큰사진보기 ▲세계 화장실의 날 포스터UN은 11월 19일을 세계화장실의 날로 정했다. World Toilet Day official emblem 이다. ⓒ UN-Water 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 〈연재를 시작하며〉 화장실을 다시 보아야 할 이유



우리는 매일 화장실을 이용하지만, 정작 화장실이 우리의 건강·환경·물관리·기후위기와

얼마나 깊게 연결되어 있는지는 잘 알지 못합니다. SDG6(물과 위생)의 절반을 차지하는 ‘sanitation’의 본질은 사실 ‘배설물 관리 시스템 전체’, 즉 화장실입니다.



그러나 이 단어는 너무 오랫동안 부끄러움·침묵·무관심 속에 가려져 있었습니다. 그 결과 전 세계 수십억 명이 여전히 안전한 화장실조차 가지지 못한 채 살아가고 있습니다.



그래서 저는 이번 연재에서 화장실을 다시 보는 시리즈를 시작합니다.



화장실을 단순한 시설이 아니라 생명, 인권, 환경, 기후, 그리고 도시의 미래를 결정하는 핵심 인프라로 다시 바라보는 작업입니다.



이 연재가 “물과 위생”을 넘어 “물과 화장실”, 나아가 “우리 삶 전체의 지속가능성”을 생각하는

출발점이 되기를 바랍니다.

11월 19일은 UN이 정한 세계 화장실의 날(World Toilet Day)이다. 하지만 '물은 중요하다'고 말하는 사람도, '위생이 중요하다'고 말하는 사람도 이 날의 존재조차 모르는 경우가 많다. 더 충격적인 사실은, SDG6(지속가능발전목표 6)의 절반을 차지하는 단어인 '세니테이션(sanitation)'의 뜻을 대부분의 시민은 물론 정책결정자, 학계에서 조차 제대로 모른다는 점이다.누군가 이렇게 물어본다. "sanitation이 뭐예요?… 청결? 손 씻기?" 국제기구에서 평생 일한 전문가조차 머뭇거리곤 한다. 그러나 UN의 공식 정의는 매우 명확하다. 인간의 배설물을 안전하게 분리하고, 수거하고, 처리하는 모든 시스템. 즉, sanitation의 핵심은 화장실(변기)이며, 변기 뒤에서 보이지 않게 운영되는 배설물 처리 과정 전체다. 그런데 우리는 이 사실을 모른다. 아니, 알고 싶어 하지 않는다. 민망하고 불편하고 '품위 없는 주제'라고 생각해 피하기 때문이다.인류는 배설을 멈출 수 없다. 그러나 배설물 처리를 잘못하면 역병이 돌고 도시가 붕괴하고 생태계가 파괴된다. 인류가 평균수명을 30년이나 늘릴 수 있었던 것도 백신이나 항생제가 아니라 상하수도 시스템과 화장실의 등장 덕분이었다.그런데도 우리는 이 문제를 말하기를 두려워한다. "물을 아끼자"는 말을 거리낌 없이 외치지만"화장실을 바꾸자"는 말은 잘 하지 않는다. '물 관리'는 고상하지만, '배설물 처리'는 어색한 주제로 밀어넣는다.이 침묵이 문제를 키웠다. 전 세계 34억 명이 안전한 화장실 없이 살아가고, 매년 40만 명의 어린이가 설사병으로 생명을 잃는다. 여학생들은 생리 기간에 화장실이 없어 학교를 결석하고, 난민캠프에서는 밤에 화장실이 없어 성폭력 위험에 노출된다. 하지만 아무도 말하지 않는다. 왜냐하면 '이야기하기 부끄럽기 때문'이다.2013년, UN은 아주 특별하고 용감한 결정을 내렸다. 수십 년 동안 추상적인 용어로 감춰져 있던 sanitation을 세상 앞에 정확히 드러내기로 한 것이다. 그 결과 탄생한 것이 바로 World Toilet Day다.UN은 알고 있었다. 사람들이 sanitation을 모른다는 사실을. 그리고 화장실 문제가 감춰져 있기 때문에 기후위기 대응도, 보건 개선도, 여성 안전도 해결되지 않는다는 것을. 그래서 UN은 단어 하나를 선택함으로써 세상을 흔들었다.Toilet. 화장실.이 이름은 전 세계 정책 문서에서 금기시되던 단어를 공식 기념일의 제목으로 끌어올린 혁명 같은 사건이었다.경기도 수원에는 전 세계적으로도 드문 화장실 박물관 '해우재'가 있다. 이곳은 단순한 신기한 전시물이 아니라 '화장실'을 문화·역사·환경·인권의 관점에서 조명하는 공간이다. 우리가 아무렇지도 않게 누르는 변기 플러시 한 번으로 얼마나 많은 물, 에너지, 비용이 소모되는지 관람객에게 아주 직관적으로 보여준다. 이 박물관이 존재한다는 사실은 한국이 sanitation 문제를 '문화적 언어'로 풀기 시작했다는 중요한 신호다. 그리고 세계 화장실의 날이 추구하는 방향과도 정확히 맞아떨어진다.SDG6의 구조는 이렇게 생겼다. 깨끗한 물: 절반, 화장실·배설물 처리: 절반. 그런데 세계는 오랫동안 '물'만 이야기하고 '화장실'은 이야기하지 않았다. 그래서 SDG6의 절반은 사실상 잃어버린 목표(neglected agenda) 였다. World Toilet Day는 이 잃어버린 절반을 되찾기 위한 선언이다. "배설물 관리는 인권의 문제, 생명의 문제, 기후의 문제다." 이 단순한 진실을 언론과 시민이 이야기하게 만드는 것, 그것이 바로 이 날의 존재 이유다.2편에서는 우리가 20세기 최고의 발명품이라고 칭송하는 수세식 화장실의 숨겨진 9가지 죄목을 살펴본다. 변기 버튼 하나가 만드는 물 낭비·에너지 과소비·하천 오염의 진실을 구체적인 숫자와 사례로 파헤칠 예정이다.