"속도보다 생명을" 택배노동자 위해 대구 시민사회도 나섰다

대구지역 시민사회단체와 소비자들은 17일 오전 대구지방노동청 앞에서 기자회견을 열고 택배노동자 과로방지를 위한 대책 마련을 촉구했다.

속도경쟁에 내몰리고 과로사에 신음하는 택배노동자들의 상황에 대한 우려가 이는 가운데 대구 소비자들과 시민사회단체가 사회적 합의를 통해 실질적 대책 마련하라고 촉구했다.대구지역 시민사회단체와 시민 등 30여 명은 17일 오전 대구지방노동청 앞에서 기자회견을 열고 "'안전하고 지속가능한 새벽배송'으로 택배노동자들의 건강권을 보호하고 소비자 편익을 마련해야 한다"고 촉구했다.이들은 "택배노동자 과로방지 3차 사회적 합의로 속도보다 생명이 중시되는 더 나은 사회로 나아가자"며 "노동자의 생명을 위협하는 '심야배송'과 '365일 배송'의 구조를 바꾸어야 한다"고 강조했다.지난 두 차례의 사회적 합의로 택배노동자들의 집단 과로사 사태가 진정되었지만 여전히 '로켓배송', '심야배송', '365일 배송'과 같은 속도 경쟁이 택배노동자들을 과로사로 내몰고 택배사들은 이윤을 얻고 있다는 것이다.이들은 택배노조가 심야노동의 위험성을 해소하고 소비자들의 편의를 해치지 않는 방안을 고심해 초심야시간(0~5시) 배송 제한과 주간 연속근무제 도입을 뼈대로 하는 의견서를 사회적 대화기구에 제출했음에도 일부가 '새벽배송 폐지안'으로 왜곡하고 '소비자들의 편익을 침해한다'거나 '택배기사들이 일자리를 잃는다' 등의 가짜 뉴스들이 난무하고 있다는 점을 비판했다.그러면서 "소비자의 '편의'와 산업의 '발전'이라는 이름 뒤에 가려진 생명의 희생을 더 이상 용납할 수 없다"며 "사회적 대화를 통해 안전하고 지속가능한 새벽배송 방안과 택배노동자들의 건강권을 보호할 수 있는 합의를 이루어내자"고 호소했다.참가자들은 "택배노동자들의 생명과 건강을 위협하는 과도한 속도 경쟁을 반대한다"며 "속도보다 생명이 존중받는 사회를 요구한다"고 말했다. 이어 지난 9월 말 결성된 '3차 사회적 합의기구'가 심야·휴일배송을 규제해 택배노동자의 휴식권을 보장하고 '수입 감소 없는 노동시간 단축'을 실현할 수 있도록 실질적인 대책을 마련할 것을 촉구했다.또 쿠팡을 비롯한 모든 택배사가 3차 사회적 합의에 성실히 임할 것과 정부·국회는 속도경쟁을 중단시키고 생명을 중시하는 사회로 나아갈 수 있도록 앞장설 것을 호소하며 시민사회는 택배노동자들과 함께 연대의 힘을 모으겠다고 선언했다.이길우 민주노총 대구본부장은 "노동자들이 새벽에 배송하지 않고 일요일날 쉬어가면서 일할 수 있는 사회적 합의를 요구한다"며 "그러기 위해서는 적당한 건당 수수료가 보장되어야 하고 사회적 합의에 참여하지 않는 쿠팡이 참여해야 한다"고 주장했다.이재식 택배노조 대구경북 부지부장은 "어떤 이들은 직업의 선택은 자유라고 이야기하지만 저임금과 불안정한 노동 현장 속에서 강요된 선택일 수 있음을 돌아봤으면 좋겠다"면서 "우리는 사람이 죽지 않고 건강하게 일할 수 있기를 희망한다"고 말했다.이어 "이번 사회적 대화를 통해 우리 사회에서 보지 않는 노동, 심야 노동이 이대로 괜찮은지 지속가능한 방안이 무엇인지, 늦어도 괜찮다고 응원해 주신 국민들과 함께 답을 찾아가 보려 한다"며 "속도보다 생명이 우선인 사회를 만들어 가는데 힘을 보태 달라"고 덧붙였다.최현진 대구여성장애인연대 사무국장은 "배송 노동자들에게 효율성, 즉 기업의 이익과 소비자의 편리라는 관점에서만 바라본다면 배송노동자들은 인간성을 잃은 배송 기계와도 다름없이 취급되게 될 것"이라고 주장했다.최 사무국장은 "장애인에게 느리다고 비난하지 않는 것처럼 노동자들에게도 인간적인 삶을 잃어버릴 정도로 노동을 강요하는 사회가 되어서는 안 된다"면서 "우리는 더 이상 지체하지 말고 인간성의 연대에 동참하자"고 호소했다.