기후를 '게임'으로 바꾼 서울대 학생들

▲서울대학교 학생공헌단의 기웃기웃부스부스에서 여러가지 게임을 재미있게 하면서 기후위기에 대한 내용과 대응방안을 함께 고민한다. 단순한 주입식보다는 게임을 통하여 재미있게 지식을 습득할 수 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기