금속노조대전충북지부 "회계공시·타임오프 폐기하라"

금속노조대전충북지부와 민주노총대전지역본부는 17일 오전 대전고용노동청 앞에서 기자회견을 열고 "내란청산을 위해 윤석열 정부 잔재인 회계공시와 타임오프를 폐기하라"고 촉구했다.

전국금속노동조합 대전충북지부가 윤석열 정부의 '회계공시'와 '타임오프(근로시간면제)' 제도 폐지를 촉구하며, 노동조합 자주성 회복과 노사자율 확대를 요구했다.금속노조 대전충북지부는 17일 오전 대전고용노동청 앞에서 기자회견을 열고, "윤석열 정권의 반노동 잔재가 여전히 남아 있다"며 "노조를 옥죄는 회계공시제도와 타임오프제는 즉각 폐기되어야 한다"고 주장했다. 이날 기자회견에는 민주노총 대전지역본부도 함께 참여했다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "윤석열은 국회를 거치지 않고 시행령으로 노조 자율권을 침해했다. 회계공시와 타임오프는 민주노조를 무력화하기 위한 '내란의 잔재'이자, 노동자에 대한 또 다른 억압이었다"며 "이재명 정부가 내란청산을 진정으로 원한다면, 가장 먼저 윤석열 시행령을 폐기해야 한다"고 촉구했다.이들은 "회계공시는 노동조합을 부정한 단체로 몰아세우기 위한 제도이며, 타임오프는 노동조합의 손발을 묶는 제도였다"며 "헌법이 보장한 노동3권을 무력화하는 이 두 제도를 폐기하지 않는 한 민주주의는 회복될 수 없다"고 주장했다.이어 "노사관계의 자율을 가로막는 정부의 개입은 즉각 중단되어야 하며, 정부는 교섭을 회피하는 사용자에 대한 규제에 집중해야 한다"고 덧붙였다.여는 발언에 나선 권현구 금속노조대전충북지부장은 "회계공시와 타임오프는 윤석열 정권이 민주노조를 흔들기 위해 만든 제도"라며 "재정을 겨누고 교섭을 묶고 조직을 고립시키려는 것은 민주주의를 공격하는 것과 같다"고 비판했다.그는 또 "정권은 바뀌었지만, 윤석열의 시행령은 그대로 남아 있다"며 "이재명 정부가 내란 청산 의지를 보이려면 가장 먼저 회계공시와 타임오프부터 폐기해야 한다"고 강조했다.이어 발언에 나선 김율현 민주노총 대전본부장은 "윤석열의 회계공시·타임오프는 노조를 파괴하기 위한 도구였다. 이를 폐기하는 것이 곧 내란 청산"이라며 "국제노동기구(ILO)는 노조 전임자와 단체교섭 문제를 노사 자율에 맡기라고 수차례 권고해 왔다"고 지적했다.김 본부장은 "이재명 정부는 ILO 핵심협약을 비준한 국가로서, 노동기본권 보장과 노동존중 실현을 행동으로 보여야 한다"고 요구했다.마지막 발언자인 곽명준 금속노조 유성기업 영동지회장은 "노동조합의 조합비는 조합원들의 피와 땀으로 만들어진 자주적 재원"이라며 "정부가 이를 들여다보겠다는 발상은 헌법 위에 군림하겠다는 독재적 사고"라고 비판했다.계속해서 그는 "타임오프는 원래 노사 자율로 운영되어 왔던 제도인데, 윤석열 정부는 이를 악용해 전임자를 축소하고 노조를 통제했다"며 "ILO도 타임오프 상한선 규제가 단결권을 침해한다고 지적했다. 이재명 정부는 약속했던 노동기본권 보장을 위해 즉각 폐기 조치에 나서야 한다"고 촉구했다.이들은 기자회견을 마친 후 '회계공시제도·타임오프 시정지시에 관한 전국금속노동조합 대전충북지부 의견서'를 대전고용노동청에 공식 전달하며, 정부에 제도 폐기를 요구했다.이들은 이 의견서에서 "회계공시제도는 2023년 9월 윤석열 정부가 노조 재정을 '모두가 볼 수 있는 공시시스템'에 공개하도록 강요한 제도로, 이는 노조법이 보장한 자주성과 ILO 핵심협약 87·98호의 단결권·교섭권 보장 원칙에 정면으로 위배된다는 것"이라고 규정하면서 "회계공시는 노조를 부패한 조직으로 낙인찍기 위한 수단으로, 조합비 투명성은 조합원에게만 책임지면 충분하다"고 주장했다.또한 타임오프 제도에 대해서도 "정부가 상한선을 두어 전임자 활동을 제한하는 것은 노사자율을 침해하는 행위"라고 비판한 뒤 "ILO 전문가위원회 역시 타임오프 초과 합의 무효 규정을 철폐하라고 요구했다"고 밝혔다.이날 기자회견 참가자들은 구호를 외치며 "회계공시 폐기하라", "타임오프 철폐하라", "노동3권 보장하라" 등의 구호를 외쳤다.