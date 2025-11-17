조국 "내란 극복·이재명 정부 성공 위해 '국힘' 소멸시켜야"

큰사진보기 ▲17일 전남도의회 찾아 기자간담회 연 조국혁신당 대표 및 최고위원 후보자들. ⓒ 조국혁신당 관련사진보기

AD

조국혁신당 당 대표 후보에 단독 입후보한 조국 전 대표는 17일 전당대회 첫 지역일정으로 호남을 찾아 "내란 극복과 이재명 정부 성공을 위해 내년 지방선거에서 국민의힘을 소멸시켜야 한다"고 강조했다.조 전 대표는 이날 전남도의회에서 열린 기자간담회에서 "내년 지방선거는 국민의힘 심판 선거"라며 이같이 역설했다.조 전 대표는 "윤석열은 탄핵돼 재판받고 있으나, 내란에 가담하며 윤석열 체포를 막아서고 헌정 파괴에 동조했던 국민의힘은 심판 받지 않았다"며 "되레 '우리가 황교안이다'라고 외치며 내란 극우 세력을 결집시키고 이재명 정부 실패를 기도하고 있다"고 규탄했다.그러면서 "내란 극복과 이재명 정부 성공을 위해 국민의힘은 소멸돼야 한다. 저와 조국혁신당이 가장 강력한 심판의 도구가 되겠다"고 다짐했다.이어 그는 "서울·부산·대구시장 등 국민의힘 광역단체장을 (내년 선거에서) 제로(0)로 만들고, 기초단체장과 기초·광역의원도 반토막 내야 한다. 전국 지방 정부 곳곳에 숨어 있는 국민의힘 세력을 확실히 청산해야 한다"고 강조했다.조 전 대표는 국민의힘 심판을 위해 내년 선거에서 국민의힘 강세지역과 수도권에선 민주당과 협력하겠다는 뜻을 내비치면서도 민주당 독점 지역인 호남에선 '정치적 메기'를 자임하며 경쟁 의지를 재차 밝혔다.그는 "2022년 지방선거 전국 무투표 당선자는 총 508명이다. 2018년보다 5배 늘었다. 이대로면 10배 이상도 시간 문제"라며 "(그중) 전남 무투표 광역의원은 26명으로 전국 1위, 전북 22명 2위, 대구 20명 3위였다"고 설명했다.그러면서 "이건(특정 정당 독식은) 김대중 정신이 아니다. 양당 체제는 종식돼야 한다. 양당은 적대적 공존하고 있다. 서로 싸우지만 서로 기득권을 지켜준다"며 "전남도민을 무시하는 무투표 당선은 이제 끝내야 한다"고 했다.조 전 대표는 나주시의회 의장단 선출과 관련해 돈봉투 살포 혐의로 시의원들이 올해 무더기로 송치된 사건과 곡성군수와 군의원 다수가 수주 비리 의혹으로 지난달 말 검찰에 넘겨진 사례 등 민주당 소속 단체장·지방의원 비리를 거론했다.그런 뒤 "양당 정치로 인해 민생 정치가 사라지고 있다. 지방자치가 아닌 통치로 변질됐다. 그 피해는 전남도민이 떠안고 있다"며 "인물과 비전, 민생 경쟁으로 전남 정치를 뜨겁게 만들고 국립의대 신설 등 전남 현안 해결에도 앞장 서겠다. 동시에, 정치적 메기가 되어 전남 정치를 확 바꾸겠다"고 말했다.이날 기자간담회에는 최고위원 후보로 나선 임형택 익산시공동지역위원장, 정춘생 당 정책위원회 의장, 정경호 전 한국로슈 노동조합 위원장, 신장식 의원도 참석했다.조국혁신당은 이번 호남 일정을 시작으로 19일 서울에서 혁신검증 대담회를 하고, 이어 21일 부산시의회 기자간담회 및 영남권 유튜브 대담회 등 전국 순회 일정을 이어간다.오는 23일 청주 오스코에서 "진심으로 다시, 혁신으로 전진"이라는 슬로건 아래 전당대회를 열고 당 대표와 최고위원 2명을 선출한다.