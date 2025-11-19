"기후위기는 기술 문제 아닌 사람과 시스템의 문제", 서울대생들의 도전

큰사진보기 ▲서울대 사회공헌 부스 기웃기웃학생사회공헌부스에서 학생들이 기후위기에 관한 게임을 재미있게 진행하고 있다. ⓒ 한무영 관련사진보기

"저는 뭔가 목표가 생기면 건강이나 체력을 좀 소모하면서라도 끝까지 하려는 편이에요. 그때마다 주변에서 '건강 잃으면 다 무의미하다'는 말을 많이 들었어요. 그 말이 어느 순간 '전 인류에게 주는 경고'처럼 들리더라고요."

AD

"결국 제가 관성처럼 유지해오던 제 삶의 패턴도, 인류가 반복해온 패턴도, 지속가능하지 않다는 점을 깨달았습니다."

"기후위기만큼 모두가 영향권 안에 놓인 문제가 또 있을까요? 특별한 누군가의 문제가 아니라 나와 타인, 현재와 미래 모두의 문제잖아요."

큰사진보기 ▲서울대 기웃기웃 부스 안내판서울대에서 학생사회봉사단이 만든 부스 안내문. ⓒ 한무영 관련사진보기

"예방팀은 정말 '학생사회공헌단이기 때문에' 할 수 있는 일을 하고 있어요."

"실무자만 알고 있는 운영 리스크들이 정말 많았어요. 만약 면담을 안 했다면 저희는 절대 몰랐을 거예요."

"현장의 목소리를 구조화하여 외부에 전달하는 것 자체가 커뮤니케이션을 활성화하는 차원에서 의미 있는 일이라고 봤습니다. 현장과 외부의 가교 역할을 수행하고, 현장에 부담을 주지 않으면서도 문제 해결에 기여할 수 있는 방향성으로 선회하고자 했어요."

"우리가 만든 디자인이 정말 동파를 막을 수 있을까 걱정했는데, 영하 30도에서도 얼지 않는 샘플을 찾았을 때 정말 기뻤어요."

"영어로 수도계량기나 에너지바우처를 설명하느라 외국인 참가자분들이 고개를 갸웃하면서도 엄청 적극적으로 참여하셨어요."

"기후위기를 탄소 배출량 같은 숫자로만 보던 제 시각이 완전히 바뀌었어요. 이제는 복지, 행정, 시설, 정보 접근성 등 모든 시스템의 문제와 연결된 거대한 사회 문제로 보이더라고요."

"기후 이야기가 꼭 심각하고 딱딱할 필요는 없다고 생각해요. 오히려 웃으며 이야기할 수 있을 때, 그 이야기는 더 멀리 갑니다. 웃음은 연결을 낳고, 연결은 관심을 만들고, 관심은 행동을 불러와요."

덧붙이는 글 | 기후위기는 더 이상 특정 전공이나 전문가에게만 맡겨둘 수 있는 문제가 아니다.

서울대에서 만난 ‘기웃기웃’ 학생들은 이를 누구보다 잘 보여주었다.



중요한 것은 전문성이 아니라 감각이고,

그 감각을 행동으로 옮기려는 용기라는 사실을 이들은 몸으로 증명하고 있었다.



물과 기후를 오래 연구해온 연구자의 입장에서 볼 때,

이처럼 학생들이 스스로 문제를 정의하고 현장에서 답을 찾는 모습은

우리 사회가 앞으로 가야 할 방향을 미리 보여주는 작은 모델처럼 느껴졌다.



이번 글은 단순한 행사 소개가 아니라,

기후위기를 배우고 실천하는 새로운 세대의 등장을 기록하고자 한 시도이다.

다음 세대가 기후 문제를 어떻게 재해석하고,

어떤 방식으로 서로를 연결하며,

어떤 언어로 행동을 만들어내는지를 가까이서 관찰한 값진 경험이었다.



기후위기 시대에 ‘기웃기웃’은 작은 움직임이지만,

그 울림은 결코 작지 않다.

다음 편에서는 이들이 기후이야기를 어떻게 ‘게임’으로 바꾸었는지,

그리고 그 과정이 어떤 의미를 갖는지 자세히 다뤄볼 예정이다.

11월 4일 서울대 학생회관 앞 열린마당. '기웃기웃(Giut-Giut)'이라는 특이한 이름의 부스 앞에 학생들이 발길을 멈췄다. 어떤 학생은 꼬치를 꽂으며 웃었고, 또 다른 학생은 QR코드가 찍힌 자석 책갈피를 손에 쥔 채 챗봇에 "에너지 바우처가 뭐예요?"라고 물었다.기후위기 행사에서는 보기 드문 장면이다. 이 부스를 기획하고 총괄한 이는 건설환경공학부 3학년 박윤서 학생이다. 그는 문제의식 설정부터 아이디어 구상, 팀 구성까지 모두 직접 해냈다. 그의 출발점은 개인적 깨달음에서 비롯됐다.그는 '환경을 잃으면 모든 것이 무의미하다'는 사실을 공학적 지식보다 삶의 감각으로 먼저 이해했다고 했다.박윤서 학생은 기후위기를 '교양 지식'으로 소비하는 데서 멈추지 않고, 실제 '공헌'으로 연결하고 싶었다고 말한다.그가 기획한 프로젝트가 바로 기후 프로젝트 '기웃기웃'이다. 기후를 기웃대고, 기후위기 속 이웃을 생각하고, 기후 이야기를 웃으며 나누자는 뜻을 담은 이름이다. 학생다운 재치가 담긴 이름이다.예방팀은 교내 물관리 실태를 바닥부터 조사했다. 중수도·우수시설 운영 문제, ESG 보고서의 문제점, 조직도 개편, 법제의 공백까지. 처음엔 10년 만에 '2025 서울대 물관리 계획안'을 새로 쓰려고 했으나, 시설관리과와의 면담에서 예상치 못한 현실을 마주했다.그래서 팀은 방향을 바꿨다.이 말은 학생이 아니라 이미 '기후행정'을 고민하는 사람의 언어처럼 들렸다.창의팀은 동절기 기후취약계층을 위해 보온커버 DIY 키트를 직접 설계했다. 보온재 조합을 찾기 위해 교내 실험실을 대여해 실제 동파 실험을 진행했다.학생들의 표정과 땀이 그대로 묻어나는 대목이다.대응팀은 동절기 건강관리, 바우처, 한파쉼터 등 기후취약계층에게 꼭 필요한 정보를 종이책자, 챗봇 등 두 가지 형태로 제작했다. 대응팀의 활동은 열린마당 부스에서 많은 참가자들의 관심을 받았다.심지어 어떤 참가자는 "이 책갈피를 조부모님께 드리고 싶다"며 챗봇 링크를 가져갔다고 한다. 그 순간, '기후 복지'라는 단어가 학생들의 손을 통해 현실의 얼굴을 가진 문제로 바뀌어갔다.프로젝트를 진행하면서 박윤서 학생의 시선은 달라졌다.물관리 실태를 조사하면서 절감한 '제도와 현장의 간극', 창의팀·대응팀 활동을 통해 느낀 '취약계층의 실제 어려움'이 학생의 시각을 바꾸어 놓았다.기사의 마지막에 저는 꼭 이 문장을 넣고 싶다.박윤서 학생이 말한 이 문장은 '기후위기 커뮤니케이션'의 원리를 정확히 요약한다. 그리고 이것이 바로 기웃기웃 부스 앞에서 학생들이 웃고 있던 이유이기도 하다."기후위기는 분명 엄중한 문제지만, 그렇기에 더욱 지속가능한 방식으로 접근해야 한다고 생각합니다. 기후위기는 감당해야 할 무게가 아니라 함께 나눌 수 있는 '감각'이에요."그래서 이들의 활동은 가볍지만 결코 가볍지 않다. 웃음으로 시작해, 행동으로 이어지는 작은 기후 실험. 여기서 변화가 시작되고 있었다.* 다음 2편에서는 '기후를 게임으로 바꾼 서울대 학생들 - 게이미피케이션(Gamification, 게임 이외의 분야에서 문제 해결과 지식 전달, 행동·관심 유도, 마케팅을 위해 게임의 작용 원리와 사고방식을 접목시키는 것)의 힘'을 본격적으로 다룬다.