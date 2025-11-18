'2040 엑스포' 향한 박형준 시장의 꿈이 위험한 까닭

큰사진보기 ▲지난 10월 20일 부산에서 열린 남해안 미래비전 포럼에 참석한 박형준(왼쪽부터) 부산시장, 박완수 경남도지사, 김영록 전남도지사. ⓒ 경남도 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲'믿기지 않는 현실' 29일 오전 부산 동구 부산시민회관에서 열린 2030부산세계박람회 성공유치 시민 응원전에서 부산의 2030엑스포 유치가 무산되자 시민들이 눈물을 흘리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

박형준 부산시장이 또다시 '세계박람회(엑스포) 유치' 카드를 꺼냈다. 2030 엑스포 유치 실패의 상처가 채 아물기도 전에 '2040년 재도전'을 공식 언급한 것이다.부산시는 지난 3일 경남, 전남과 함께 '2040 월드 엑스포'를 공동으로 유치하는 방안을 논의 중이라고 밝혔다. 박형준 부산시장, 박완수 경남도지사, 김영록 전남도지사는 지난 10월 20일 부산 벡스코에서 열린 '남해안 미래비전 포럼'에서 만나 이 문제를 논의했다.언론 보도에 따르면, 이는 부산시가 먼저 경남에 월드엑스포 공동 유치를 제안하면서 시작되었고 해양과 섬을 주제로 하는 엑스포로 구상이 정해지면서 전남에도 제안이 전달된 것으로 알려졌다.그러나 박형준 시장의 엑스포 재추진은 시민에게 희망을 주기보다, 깊은 피로감과 분노를 안길 것으로 보인다. 이미 이 계획을 향해서 '실패를 성찰하지 않고 덮으려는 정치적 쇼에 불과해 보인다'는 비판이 이어지고 있다. 부산 지역 시민단체들 역시 지난 14일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "2040 엑스포 유치 계획을 당장 철회하라"고 촉구한 바 있다.'2030 엑스포' 유치의 시작은 2014년이었지만, 윤석열 정부는 출범 한 달 만에 '2030 엑스포유치추진위원회'를 총리 산하로 개편 후 유치 총력전을 펼쳤다. 당시 박형준 시장은 윤석열 정부와 함께 '국가 프로젝트'라는 이름으로 부산을 전국적 홍보 무대의 중심에 세웠다. 각 부처와 공공기관이 동원되고, 재벌 총수들이 '엑스포 외교' 행렬에 나섰으며, 언론은 경쟁적으로 '국가 명운이 걸린 도전'을 보도했다. 적지 않은 시민들이 그 열기에 믿음을 가졌지만, 결과는 참담했다. 수년간의 준비와 천문학적 예산, 국가 외교력을 총동원했음에도 부산은 2030 세계박람회 개최지 경쟁에서 패했다.그 실패의 책임은 시민이 아니라, 정책을 주도한 정치인과 관료, 그리고 박형준 시장에게 있다. 그러나 박 시장은 당시 유치 실패 직후에 발표한 언론 입장문에서도 "우리의 땀과 눈물과 노력과 열정을 기억하고 도전하는 한 우리는 반드시 해낼 것"이라는 감성적 구호를 반복하며 재도전을 시사했다. 실패 원인에 대한 제대로 된 분석은 없었다. 성찰 없는 언어는 무책임을 낳고, 실패를 미화한다.그랬던 그가 또다시 '2040 엑스포 재도전'을 들고 나왔다. 지방선거를 반년여 앞둔 시점에서, 경남·전남과 손잡고 '공동 유치'를 추진하겠다고 밝혔다. 그러나 이 행보는 선거용 계산임이 명백해 보인다. 세계박람회는 수년간 국가적 역량을 투입해야 하는 초대형 프로젝트다. 임기 막바지에 다시 불을 지피는 것은 정책 연속성이나 도시 전략과 거리가 멀다. 오히려 '비전 있는 리더' 이미지를 만들기 위한 정치적 연출에 가깝다.문제는 그 정치 쇼의 무대가 시민의 세금과 공무원의 행정력이라는 점이다. '2040 재도전' 한마디에 부산시 공무원들은 보고서를 작성하고 협의체를 구성하며 계획안을 짜야 한다. 그러나 그 노력은 도시 발전보다 시장의 선거용 브리핑 자료에 쓰일 가능성이 커 보인다. 공직자가 정치적 구호를 실현하는 데 동원되는 것은 행정의 중립성과 전문성을 훼손하는 행위다.엑스포는 도시의 비전이자 국제 경쟁력의 무대다. 단기간 정치 이벤트가 아니라, 도시 기초 체력과 산업 구조, 시민 참여 역량이 뒷받침되어야 가능하다. 부산은 아직 준비가 되어 있지 않다.북항 재개발은 지지부진하고, 원도심 공동화는 멈추지 않는다. 화려한 해운대 뒤에는 청년 이탈과 중장년층의 불안이 숨어 있다. 신공항 건설 논의는 표류하고, 지역 산업은 쇠락하며 청년 일자리는 서울로 집중된다. 도시 균형 발전, 주거복지, 교육 격차 해소 같은 근본 과제는 뒤로 밀린 채, '엑스포'라는 구호만 공중에 떠다닌다. 화려한 말 속에 감춰진 것은 행정의 공허함과 방향 상실이다.그럼에도 박 시장은 "꿈을 이어가자"고 말한다. 이는 현실을 외면한 낭만적 정치의 언어일 뿐이다.2030 엑스포 유치 실패의 본질은 전략 부족이 아니라 정치 과잉이었다. 정책 중심에는 시민이 아닌 권력이 있었고, 결정 과정은 투명하지 않았다. '부산 엑스포'는 '윤석열 엑스포'로 변질되었고, 시민의 염원은 정권 치적에 이용됐다. 그 결과 국제사회 신뢰는 상실되었으나, 아무도 책임지지 않았다. 감사원은 "외교 행위"라며 감사를 하지 않았고, 부산연구원의 평가 보고서 역시 대외비로 지정하며 공개되지 않았다. 반성 없는 재도전은 같은 실패를 반복할 뿐이다.박형준 시장이 해야 할 일은 새로운 구호를 외치는 것이 아니라, 지난 실패 과정을 정직하게 기록하고 시민 앞에 내놓는 것이다. 왜 부산 외교전략이 설득력을 잃었는지, 왜 다른 도시에 밀렸는지, 행정의 한계는 무엇이었는지를 투명하게 드러내야 한다. 그러나 그는 '포기하지 않는 도전정신'이라는 감성적인 단어로 자신을 포장한다. 그 속에는 '성찰 없는 도전'이라는 위험이 숨어 있다.부산이 진정 필요로 하는 것은 세계박람회가 아니라 도시 내실이다. 낙후된 공공 인프라를 정비하고, 산업 전환 시대에 맞는 신성장 전략을 세우며, 청년과 서민이 체감할 변화를 만드는 것이 진짜 행정이다. 부산은 항만·해양산업, 문화·예술, 기술·교육 등 충분한 잠재력이 있다. 문제는 이를 이끌 리더십의 방향이다.박 시장에게 묻는다. 2030 엑스포 유치 실패의 원인은 무엇인가? 시민의 목소리를 얼마나 들었는가? 그 실패에서 부산은 무엇을 배웠는가? 답하지 못한다면, 2040 엑스포 재도전은 또 다른 실패의 서막일 뿐이다.정치인은 실패할 수 있다. 그러나 반성 없는 정치인은 도시를 두 번 망친다. '2040 엑스포'는 미래 약속이 아니라, 과거 부채를 덮기 위한 장식물이다. 지금 부산이 필요한 것은 화려한 박람회가 아니라, 진실한 성찰과 실질적 변혁이다. 부산은 더 이상 박형준의 정치 무대가 아니다. 엑스포는 끝났다. 이제는 책임의 시간이다.