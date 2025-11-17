'미안해' 대신 노래 하겠다는 손자, 웃음이 터졌다

손자에게 그림책을 읽어준다. 읽어주는 그림책 속에서 나의 동심을 발견하기도 하고 교훈을 얻기도 한다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

우리 아파트 정원에는 계수나무 세 그루가 있다. 그 앞을 지날 때면 꼭 잎을 만져본다. 하트보다는 덜 뾰족하지만, 사랑의 모양을 닮은 잎.달빛이 잎맥을 타고 흐를 때면 마음까지 은은해지며 '반달'이라는 동요가 떠오르기도 한다. 그래서일까. 김지안 작가의 그림책 <계수나무 과자점>(2025년 9월 출간)을 펼쳤을 때 나는 이미 그 동요를 즐겨 부르던 어린 날의 숲 속으로 들어가 있었다.가족과 함께 숲으로 캠핑을 떠난 한 아이가 있다. 가을 숲으로 달콤한 냄새가 섞여 든다. 아이와 강아지 봉봉이는 코끝을 간질이는 향기에 이끌려 숲 길을 따라 걷다가 커다란 나무 앞에 다다른다. 그 나무의 문이 열리고, 반짝이는 간판이 모습을 드러낸다.그곳에는 문을 열기 전부터 미리 와서 기다리던 동물들이 모여 있다. 과자점 안은 달콤한 냄새로 가득했고, 숲 속 친구들의 웃음소리가 반죽처럼 부풀어 올랐다. 메뉴도 다양하다. '잠꾸러기 케이크, 꿈 타르트, 은하수 크림 도넛, 도토리쿠키, 낮잠쿠키, 쿨쿨샌드, 하품케이크, 계수나무쿠키' 등등. 이 과자점의 과자를 먹으면 잠이 잘 올 것만 같다.곰은 꿀단지를, 다람쥐는 도토리를 다른 동물들도 각자 가져온 것으로 과자 값을 치른 후 맛있게 과자를 먹는다. 아이는 과자 값을 내야 하는 걸 모른 채, 그 향기에 이끌려 동물들과 함께 계수나무 쿠키를 먹는다. 하지만 곧 계수나무 파티시에 요정에게 들키고 만다.파티시에는 과자 값을 내지 않은 아이에게 호통을 친다. 겨울잠을 자기 위해 잠 잘 오는 과자를 만드는 게 얼마나 힘든데 공짜로 먹냐고. 과자 값을 내라고 야단이다. 아이의 손에는 아무것도 없었다. 아이는 "몰랐어. 미안해. 용서해줘"라는 말이 나온다. 그러자 파티시에는 차가운 목소리로 말한다.이 한마디는 책을 읽는 모든 독자들에게 하는 말이 아닐까 하는 생각이 들었다. '말로만 하는 미안함'이 아니라, 진심으로 책임지는 행동이 있어야 세상이 따뜻해진다는 뜻이다. 아이에게 향한 꾸지람은 결국 우리 모두에게 던지는 화살이었다.아이에게 남은 건 오직 마음 뿐이었다. 그래서 아이는 말한다."노래! 노래를 불러줄게. 계수나무 쿠키처럼 마음이 포근해지는 노래가 있어. 내가 잘 때 듣던 노래야" 하며 아이는 노래를 부른다. 나는 이 부분을 읽으면서 노래를 불렀다. 손자도 따라서 흥얼 거린다.책 속의 아이가 부른 노래도 이 노래였을까? 그건 모르겠다. 아무튼 노래가 숲 속에 퍼질 때, 파티시에와 동물들의 눈꺼풀이 천천히 내려앉는다. 겨울잠을 재촉하는 자장가처럼 부드럽고 따뜻한 선율이 나무를 감쌌기 때문이다.아이의 노래는 사과이자 선물이 된다. '진심'은 결국 마음으로부터 흘러나오는 노래였던 것이다. 노래가 끝나고 보니 계수나무 파티시에는 곤히 잠이 들었다. 아이와 강아지 그리고 동물들도 졸린 눈을 비비며 과자점을 나온다. 숲에는 고요가 내리고, 과자점의 문은 닫힌다.이야기의 마지막 장면은 따뜻한 여운을 남긴다. 곰도, 다람쥐도, 뱀도, 고슴도치도 하나둘 "졸려…" 하며 자기 집으로 돌아간다. 아이도 강아지를 품에 안고 꿈나라로 들어간다.<계수나무 과자점>은 그저 판타지 동화에 그치지 않는다. 세상과 마음을 연결하는 다리, 진심의 무게를 깨닫게 하는 이야기다. 그림 속 숲은 분홍 빛 설탕 가루처럼 부드럽고, 달빛에 비친 계수나무는 마치 오븐 속 불빛처럼 따뜻하다. 손자에게 이 그림책을 읽어주며 아이에게 해 주고 싶은 말이 생각났다. 나 역시 다시 한 번 깨닫는다."미안해요"라는 말 뒤엔 '다시 더 좋은 내가 되겠다, 똑같은 실수나 잘못은 하지 않겠다'는 다짐이 필요하다는 것을. 손자 로리는 잘못을 하고 난 뒤 '미안해요'라는 말을 공식처럼 쓴다. 야단을 맞는 순간을 피하려는 듯, 익숙하게 "미안해요"를 내뱉는다. 말을 시작한 지 얼마 되지 않던 아기 때부터 '미안해요'를 빨리도 했다. 그 말이 귀여워서 모든 것이 용서 되었지만, 이제는 '미안해요'라는 말이 책임 없는 주문이 되어버린 듯하다.책을 읽고 난 후 손자와 함께 산책을 마치고 돌아오며 계수나무 앞에 섰다."계수나무 과자점이 우리 집 정원에도 있으면 좋겠다"라고 했더니 손자가 엉뚱하게 웃으며 대답했다.함께 웃었다. 그래, 노래는 말보다 진심이 담긴 마음의 언어이니까.김지안 작가의 글과 그림은 그런 마음의 결을 섬세하게 그린다. 그림책 속의 계수나무 잎은 정말 내가 좋아하는 그 계수나무 잎이었다. 부드러운 색감과 둥글고 사랑스러운 그 잎. 그림책 속의 달콤한 색채와 부드러운 선들은 다른 그림책들과는 달리 만화책을 보는 느낌으로 독자에게 웃음을 건넨다. 손자 뿐 아니라 나에게도 좋은 그림책이었다.보이지 않아도 향기로운 것, 그것이 바로 진심의 냄새일 것이다.