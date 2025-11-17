진해 항만공사 현장서 작업자 바다에 빠져 사망

큰사진보기 ▲창원해양경찰서. ⓒ 창원해양경찰서 관련사진보기

창원시 진해구 송도 인근에 있는 부산항 진해신항 남측방파호안 공사 현장에서 작업자 1명이 바다에 빠지는 안전사고가 발생했다.창원고용노동지청, 창원해양경찰서 등에 의하면 17일 오전 8시 39분경 창원시 진해구 수도동 소재 항만공사 현장에서 작업자가 바다에 빠졌다.벌크시멘트 트레일러에서 바지선으로 하역작업을 하던 도중에 펌프압 과부하로 호스가 터졌고, 주변에 있던 작업자가 충격을 받으며 바다에 빠진 것으로 알려졌다.사고 이후 경찰과 119 대원들이 출동해 작업자를 병원에 긴급 이송했다. 물에 빠졌다가 구조된 작업자는 심정지 상태로 병원에 후송되었고 이날 오전 10시 12분경 사망했다.창원해경 관계자는 "작업자가 작업 도중에 충격을 받아 바다에 빠졌고, 자체 구조를 해서 소방에 인계를 했는데 병원에 후송되어 사망했다"라며 "자세한 경위를 조사하고 있다"라고 밝혔다.창원고용노동지청 관계자는 "진해신항 공사 현장에서 안전 사고가 발생해 감독관이 출동했다"라며 "해당 현장은 작업 중단 상태다"라고 밝혔다.