'장애인 혐오발언'에 웃음 터트린 국힘 대변인

AD

큰사진보기 ▲이러한 박 대변인의 발언에 16일 한국여성정치네트워크는 "장애·여성에 대한 혐오 인식 드러낸 국민의힘 박민영 미디어대변인은 즉각 사퇴하고, 국민의힘은 책임 있는 조치를 취하라"는 제목의 성명을 발표했다. ⓒ 한국여성정치네트워크 관련사진보기

박민영 국민의힘 미디어 대변인이 한 극우성향 유튜브 방송에 출연해 "장애인을 너무 많이 할당을 해서 문제라고 본다"라는 등의 장애인 혐오성 발언을 한 것으로 드러났다.지난 12일 극우 성향의 유튜브 채널에 출연한 박 대변인은 김예지 의원을 두고 "저는 진짜 좋게 볼 수 없다. 왜 국민의힘에서 공천 달라고 구걸을 하나"며 "국회의원 특권은 누리고 싶고 비례대표를 꿀은 빨고 싶고 그런데 민주당 가면 공천 안 줄 것 같고. 왜냐하면 민주당에 널리고 널린 게 김예지과"라고 주장했다.이어 박 대변인은 "국민의힘에서 장애인 할당제로 들어오고 싶은 것이다. 그런데 비례 한 번 받았으면 포기를 해야지 뭔데 자기가 두 번을 받나"라면서 "당론을 제일 많이 어기는 게 김예지다. 저는 그런 배은망덕한 사람 처음 본다"고 덧붙였다.이에 방송을 진행한 유튜버가 "다른 장애인 없나? 정신 제대로 박힌"이라고 말하자 박 대변인은 "장애인이 너무 많이 할당을 해서 저는 문제라고 본다. 좀 적당히 해야 한다. 저는 좀 전문가로 했으면 좋겠다"라며 김 의원에 대한 비판을 장애인 할당에 대한 비판으로 이어갔다.하지만 이번 제22대 국회에서 장애인 비례대표는 전체 300명의 의원 중 총 세 명에 불과하다. 더불어민주당의 서미화 의원, 국민의힘의 김예지·최보윤 의원으로 2024년 기준 등록장애인 수가 전체 인구 대비 5.1%에 달한다는 점을 생각하면 턱없이 부족한 의석수다.해당 발언 이후에도 박 대변인은 김 의원을 향한 비방을 멈추지 않았다. 그는 "본인이 장애인이라 주체성을 가지는 게 아니라 배려받는 걸 당연하게 생각하는 것 같다"며 "김예지 같은 사람은 눈 불편한 것 말고 기득권"이라고 힐난했다.박 대변인은 방송을 진행한 유튜버의 혐오 발언에도 아무런 제지를 하지 않았다. 해당 유튜버가 종교비하적 발언으로 김 의원을 비난했음에도 그는 별다른 제스처를 취하지 않았다.심지어 해당 유튜버는 "XX 진짜 김예지는 장애인인 걸 다행으로 알아야 한다. 내가 장애인이니까 더 말을 안 하는 것이다. 김예지가 두 눈 똑바로 보였으면 내가 진짜 어디까지 욕을 했을지 모른다"라며 "장애인이고 계집이니까 우리가 이만큼만 하는 거지, 장애 없는 남자였으면 이 X는 진짜 죽었다. 아주 오체분시가 됐을 것"이라고 했으나, 박 대변인은 옆에서 웃음을 터뜨렸을 뿐이었다.해당 유튜버는 지난 12.3 비상계엄을 옹호하는 인물로 지난 5월에는 제주항공 참사 유가족들을 향한 사실적시 명예훼손으로 벌금형 100만 원을 받은 바 있다. 당시 해당 유튜버는 "앞으로는 언행에 주의하며 살겠다"고 말했다.박 대변인의 발언이 알려지자, 16일 한국여성정치네트워크는 "장애·여성에 대한 혐오 인식 드러낸 국민의힘 박민영 미디어대변인은 즉각 사퇴하고, 국민의힘은 책임 있는 조치를 취하라"는 제목의 성명을 발표했다.단체는 박 대변인이 해당 유튜버의 혐오 발언에 제지는커녕 편승하였다고 지적하며 "장애를 이유로 특정 정치인의 자격을 문제 삼고, 여성이라는 정체성을 공격 포인트로 삼는 혐오적 담론에 동조하거나 이를 확장하는 행위는 민주주의의 기본 원칙과 정치적 대표성의 가치를 정면으로 훼손한다"고 비판했다. 이어 "차별과 혐오가 정치적 무기로 사용되는 순간 민주주의는 후퇴한다"라며 국민의힘 차원의 발언 경위 조사 및 입장 표명과 박 대변인의 징계를 요구했다.민주당 또한 17일 박경미 대변인 명의 논평을 통해 "국민의힘 대변인은 같은 당 김예지 의원을 향해 '장애인 할당이 과도하다'고 비난하고, 장애인을 비하하는 유튜버의 발언에 동조하는 듯한 언급을 서슴지 않았다"며 "장애인 인권에 대한 몰이해를 넘어, 공당의 대변인으로서는 용납될 수 없는 비인도적 태도"라고 비판했다.이와 관련 16일 자신의 페이스북에 "뭐만 하면 무지성 혐오몰이 하는 스테레오타입부터 벗어야 한다"라며 "장애인이라고 다른 집단에 비해 과대표되어선 안 되며, 마찬가지로 특정인에게 과도한 특혜를 주어야 할 이유가 될 수도 없다는 것"이라고 반박했던 박 대변인은 논란이 확산되고 박성훈 수석대변인마저 "부적적한 발언을 자제하는게 맞다고 생각한다"라고 밝히자, 17일 다시 페이스북에 글을 올려 "일부 과격하게 들릴 수 있는 표현들에 대해선 사과드린다"라고 올렸다. 다만 "여성, 장애인이라는 정체성을 방패로 세우는 행위에 대해서 비판한 것일뿐, 혐오와는 무관하다"라는 주장을 밝혔다.