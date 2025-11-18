명품쇼핑 보도 뒤 런던·파리 등 6곳에 '김건희 접견실' 따로 설치 확인

▲리투아니아 매체 '주모네스'는 2023년 7월 12일 윤석열 대통령의 배우자 김건희 여사가 리투아니아 수도 빌뉴스의 한 옷 가게를 방문했다고 보도했다. ⓒ 주모네스 홈페이지 갈무리 관련사진보기