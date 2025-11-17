메뉴 건너뛰기

순천시, 1인당 20만 원 민생회복지원금 추경 편성

사회

광주전라

25.11.17 11:52

순천시, 1인당 20만 원 민생회복지원금 추경 편성

민생지원금 580억 원 등 총예산 1조 9450억 원 편성, 1회 추경 대비 13.3% 증가

전남 순천시청 전경.
전남 순천시청 전경. ⓒ 순천시

전남 순천시가 추가경정예산안으로 1조 9450억 원을 편성해 17일 순천시의회에 제출했다.

이는 제1회 추가경정예산 대비 2279억 원 증가한 규모이다. 일반회계는 2255억 원(16.1%)이 증액된 1조 6269억 원, 특별회계는 24억 원(0.8%)이 증액된 3181억 원이다.

이번 추경안에는 전 시민에게 1인당 20만 원을 지급하는 '민생회복지원금' 580억 원이 포함됐다. 해당 재원은 순천만국가정원 등 주요 관광지 운영 수입 증대분과 예산조정을 통해 마련됐다. 시는 추경안이 확정되는 즉시 12월 중 지역화폐인 '순천사랑상품권'으로 지급할 계획이다.

또한, 세출 구조조정과 불요불급한 지출을 줄여 확보한 여유재원 678억 원은 통합재정안정화기금에 예탁해 향후 재정변동에 탄력적으로 대응할 수 있는 기반을 마련했다.

특히 추경안은 지역경제의 빠른 회복과 민생안정, 농가 경영 안정, 시민의 생활 편익 증진, 재정위기 대응력 강화 등에 중점을 뒀다.

노관규 순천시장은 민생회복지원금 지급과 관련해 "지난 3년 동안 지방세 확충과 세입 효율화, 세출 구조 조정을 통해 다져온 건전재정 기틀 속에서 마련한 재원을 시민 여러분께 돌려드릴 수 있어 뜻깊다"며 "어려운 경제 여건으로 힘든 시간을 보내신 시민과 소상공인분들을 먼저 살피는 것이 필요하다고 판단했다"고 밝혔다.

한편, 2025년 제2회 추가경정예산안은 제291회 순천시의회 상임위원회와 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 오는 28일 본회의에서 의결 확정될 예정이다.

