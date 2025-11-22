헬스장에서 배우는 국어... 몸으로 가르친 인생 수업

▲교내 헬스반을 창설해 제자들의 건강을 챙기고, ‘할 수 있다’는 자신감과 학업 참여율을 높여 세상을 힘차게 살아가도록 돕는 지한구 교사(맨 오른쪽)와 그가 아끼는 제자들 ⓒ 지한구 교사 제공 관련사진보기