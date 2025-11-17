광주 첫 복합쇼핑몰 '더현대' 20일 착공식…2028년 개점

큰사진보기 ▲더현대 광주 이미지. ⓒ 광주광역시 관련사진보기

광주광역시는 오는 20일 북구 임동 옛 전방·일신방직 부지에 들어설 복합쇼핑몰 '더현대 광주'의 착공식이 열린다고 17일 밝혔다.더현대 광주 착공은 수십 년간 방치돼 있던 도심 부지가 재탄생하는 광주도시 발전의 새로운 전환점이 될 것으로 기대를 모으고 있다.착공식은 현대백화점그룹이 주관하며, 더현대 광주의 디자인 콘셉트와 비전을 소개하고 기념 행사를 선보인다. 시민 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.광주시는 현대백화점과 협력해 행사 당일 교통 안내와 안전관리 인력을 배치, 시민들이 안전하고 편안하게 참여할 수 있도록 현장 관리를 강화한다.광주에 처음 들어서는 복합쇼핑몰 더현대 광주는 연면적 27만2955㎡, 지하 6층~지상 8층 규모의 복합문화공간이다.세계적 건축가 '헤르조그 앤 드 뫼롱(Herzog & de Meuron)'의 설계로 내·외부 공간의 완성도를 높였다. 서울 여의도 '더현대 서울'보다 약 1.4배 큰 규모로, 2027년 말 완공해 2028년 정식 개점을 목표로 한다.광주시는 더현대 광주를 기반으로 글로벌 쇼핑·문화 허브도시로 도약해 국내는 물론 동남아시장을 겨냥한 '도시이용인구 3000만 시대'를 실현한다는 계획이다.대기업, 소상공인, 전문가 등으로 구성될 '복합쇼핑몰상생발전협의회'를 중심으로 복합쇼핑몰–지역상권 간 상생방안 논의도 구체화할 예정이다.또한 지난해 7월30일 '옛 전방·일신방직 부지 개발사업'의 민간사업자와 공공기여 및 사업계획 이행을 위한 협약을 체결하며 사업 이행의 구체성과 실효성을 확보했다.민간사업자는 현물(2899억원) 공공기여 중 도로 등 주요 공공기반시설을 복합쇼핑몰 개점 이전까지 대부분 완료하기로 했으며, 현금 3000억원은 착공부터 준공 사이에 5년에 걸쳐 광주시에 분납한다.