"도서관 없다" 삼척 교사는 왜 협박에 시달리는가?

AD

삼척의 한 초등교사가 두 달 가까이 지역사회의 비난과 협박에 시달리고 있다. 지난 9월 춘천에서 열린 이재명 대통령과의 타운홀 미팅에서 A 교사는 "삼척시내에는 공공도서관이 없다"고 발언한 게 일파만파로 확산되면서, 공공영역의 발언권과 지역 도서관 접근성 문제가 동시에 논란이 되고 있다. A 교사는 당시 "아이들이 걸어서 갈 수 있는 도서관이 필요하다"며 지역 내 도서관 접근성 문제를 지적했다.그러나 이 발언이 소개된 직후 지역 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서는 "왜 도서관이 없다고 거짓말을 하느냐", "정치적 의도가 있다"는 비난이 확산됐다. 일부 유튜브 댓글과 익명 전화에서는 "칼침 놓겠다"는 등 신변을 위협하는 표현도 등장했다. A 교사는 이후 심각한 불안 증세를 겪으며 일상생활에도 어려움을 겪고 있다. 주변을 살피며 이동하거나 모르는 번호를 두려워하는 등 공포감이 일상화됐다는 것이다. 그는 "교사이기 전에 한 명의 시민으로 의견을 말했을 뿐인데 예상치 못한 공격과 비난이 이어졌다"고 말했다.논란의 배경에는 삼척 시내 중심권의 도서관 부재 문제가 자리하고 있다. 삼척에는 도계·원덕 등 외곽 지역에 도서관이 있으나, 정작 인구 밀집 지역인 시내 중심권에는 시민들이 쉽게 접근할 수 있는 공공도서관이 없는 상태다. 특히 시민들의 기대를 모았던 '기적의 도서관' 건립 사업은 공사가 중단된 뒤 5년 넘게 방치돼 있다. 교사의 발언은 도서관의 단순한 존재 여부가 아니라 실질적 이용 가능성에 대한 문제 제기였다는 게 교육계의 시각이다. 한 교육계 관계자는 "지역 간 접근성 차이가 큰 만큼 '시내에 도서관이 없다'는 지적은 충분히 현실적 의미가 있다"고 말했다.사건이 확산되자 일부 정치권에서는 A 교사의 발언을 "공직자 품위 유지 의무 위반"이라고 규정하며 감사 필요성을 언급했다. 해당 평가의 적절성을 둘러싸고 논쟁이 이어지며 사안은 단순한 지역 인프라 문제가 아닌 공직자의 시민적 발언권 문제로 확장됐다. 교원단체들은 "교육 환경 개선 의견까지 문제 삼는 것은 표현의 자유를 위축시키는 조치"라고 비판했고, 일부 단체는 "사실관계가 부정확한 발언은 공직자로서 적절하지 않다"고 반박했다.이번 사안을 통해 드러난 것은 도서관 유무를 둘러싼 사실관계 논쟁을 넘어, 지역 사회의 공론장 기능이 취약해졌다는 점이다. 누구든 지역 문제를 말하고 개선을 제안할 수 있어야 하지만, 발언 이후 과도한 비난과 신변 위협이 뒤따른다면 시민들이 의견 개진을 꺼릴 수밖에 없다는 지적이 제기된다. 실제로 A 교사는 지역 언론 인터뷰에서 "아이들의 학습 환경을 생각해 제기한 문제였는데, 이후에는 말하는 것이 두려워졌다"고 밝혔다.논란은 여전히 진행 중이다. 교사의 발언의 사실 여부를 둘러싼 공방이 이어지고 있지만, 정작 중요한 질문은 '아이들이 일상적으로 이용할 수 있는 도서관 인프라가 충분한가'라는 점이다. 지역 시민단체들은 방치된 '기적의 도서관' 공사 재개와 시내권 접근성 개선 대책 마련을 요구하고 있다. 삼척시는 관련 민원을 인지하고 있으며, 향후 시설 정비 및 공공도서관 확충 방안을 검토 중이라고 밝혔다.이번 사건은 한 교사의 발언이 지역 사회에서 어떤 방식으로 소비되고 확산되는지를 보여주는 상징적 사례로 평가된다. 교육 환경 개선을 위한 문제 제기가 개인의 공격으로 귀결되는 구조가 반복된다면, 지역 사회의 공론장은 더욱 위축될 수밖에 없다. 지역의 중요한 의제가 정쟁이나 사실 논란만을 중심으로 소모되기보다, 실질적 대안과 정책 논의로 이어지는 건강한 구조가 마련돼야 한다는 목소리도 커지고 있다.궁극적으로 이번 사안은 삼척 시민의 요구가 비난의 대상이 아닌 공공정책 논의의 출발점으로 자리매김할 수 있는지, 그리고 지역 사회가 시민의 발언권을 어떻게 보호할 것인지에 대한 시험대가 되고 있다. '도서관 접근성'이라는 구체적 의제는 물론, 시민이 안심하고 의견을 낼 수 있는 지역 민주주의의 기반을 어떻게 복원할 것인지가 남은 과제다. A 교사의 문제 제기가 향후 정책 개선으로 이어질지, 아니면 한 사람의 상처로만 남을지는 지역 사회 전체의 선택에 달려 있다.