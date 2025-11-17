울산서 '김건희 명품백 선물' 김기현 고발 잇따라... 특검 수사도 요구

큰사진보기 ▲시민단체 회원들이 17일 오전 11시 울산남구경찰서 앞에서 김기현 의원에 대한 특검수사를 요구하는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 배홍범 관련사진보기

큰사진보기 ▲진보당 울산시당이 17일 오전 11시 울산시의회프레스센터에서 기자회견을 열고 김기현 의원 정교유착 뇌물청탁 의혹에 대한 고발 사실을 알리고 있다. ⓒ 울산시의회 제공 관련사진보기

김기현 국민의힘 의원의 배우자가 김건희에게 100만 원대 클러치백을 선물한 것에 대해 김 의원 지역구 울산에서 시민단체와 진보당이 각각 경찰과 공수처에 고발장을 제출하는 한편 특검 수사를 요구하고 나서는 등 후폭풍이 거세다.정책과비전포럼, 바꾸자울산시민포럼, 울산촛불행동, 노마드울산 등 울산지역 시민사회단체들은 17일 울산남부경찰서에 김기현 의원(울산 남구을)에 대한 고발장을 접수하기 앞서 기자회견을 열고 "반드시 특검을 통해 검은 유착 사슬의 실체를 밝혀야 한다"고 요구했다.시민단체는 "김 의원은 '이미 당대표로 당선된 이후여서 청탁할 내용도 이유도 없었다'고 항변하지만, 윤석열과 김건희의 뜻에 따라 통일교가 조직적으로 당에 가입하고 당시 후보 중 꼴찌였던 김기현을 일사불란하게 당대표로 당선시켰다는 증거가 명백하다"고 주장했다.이어 "따라서 청탁을 비롯해 정치적으로 부적절한 관계를 맺고자 하는 게 아니라면, 대통령이 당에 관여한 증거인 '당선을 도와주셔서 감사하다'고 불법을 자랑스레 인정하면서 고가의 선물을 줄 이유도 없다"며 "떡이나 꽃, 홍삼 같은 건강식품, 혹은 부담스럽지 않은 적당한 계절상품으로 인사를 하는 게 우리나라 사람들의 의례적인 예의 표시 방식이기에 더욱더 그렇다"고 덧붙였다.특히 시민단체는 "김건희의 명품에 대한 사랑은 '디올 백'을 시작으로 그동안의 여러 수사를 통해 밝혀졌다"며 "최고 권력자의 주변에 청탁과 대가가 난무하고 주로 명품들이 뇌물로 등장하는 추악한 권력의 사슬에 대해 중진의원으로서 내부에서 비리 사슬을 끊고자 하는 노력을 하기는커녕, 그 사슬의 또 하나의 고리가 되어 추악한 권력과 기꺼이 한 몸이 되고자 한 것"이라고 지적했다.진보당 울산시당도 이날 오전 11시 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "청탁금지법 위반 의혹, 당 대표 선거 과정에서의 직권남용 공모 의혹에 대해 김기현 의원을 공수처 고발한다"고 밝혔다.특히 진보당은 "이 사건을 김건희 특검팀에 이첩하여 공정하고 독립적인 수사가 이루어지기를 강력히 요구한다"고 밝혔다.앞서 지난 주 기자회견을 통해 김기현 의원의 김건희 뇌물청탁 의혹에 대한 철저한 조사를 촉구한다고 밝힌 바 있는 진보당은 "(기자회견) 이후 국민의힘·김건희·통일교 사이의 조직적 연결 가능성을 의심케 하는 새로운 보도들이 잇따라 나오며 시민적 우려가 급속히 커지고 있다"고 지적했다.진보당은 최근 언론 보도된 '2023년 국민의힘 당 대표 선거 과정에서 통일교 조직 동원 의혹과 대가로 비례대표 1석' 등의 내용을 들며 "특히 울산 시민이 주목해야 할 점은, 이 의혹의 중요한 지점마다 울산이 반복적으로 등장한다는 사실"이라고 우려했다.그러면서 "사실 여부는 수사를 통해 확인해야 할 부분이지만, 울산이 불투명한 정치적 거래의 현장으로 거론되고 있다는 사실 자체가 매우 심각하다"며 "만약 이러한 의혹들이 사실이라면 이는 정교유착 금지라는 헌법적 원칙을 훼손하고 선거의 공정성을 정면으로 침해한 중대한 사안"이라고 강조했다.또한 "김기현 의원의 100만 원 상당 명품 가방 수수 의혹에 대한 국민의힘의 대응 또한 책임 있는 정당의 태도라 보기 어렵다"며 "'이 정도는 뇌물이 아니다'라는 식의 발언은 법률이 명확히 규정한 기준을 왜곡할 뿐 아니라, 공직자의 책임성을 가볍게 여기고 시민을 우롱하는 메시지로 비칠 수 있다"고 지적했다.