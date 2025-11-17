거제 노자산 '팔색조 둥지' 다룬 논문, 국제 학술지 게재

큰사진보기 ▲거제 노자산 팔색조. ⓒ 노자산지키기시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲거제 노자산 팔색조. ⓒ 노자산지키기시민행동 관련사진보기

거제 노자산에 골프장을 비롯한 거제남부관광단지 개발 여부를 두고 논란을 빚고 있는 가운데, 이곳에 서식하는 희귀새 '팔색조'의 집단번식지를 다룬 논문이 세계적 권위의 학술지에 실렸다.노자산지키기시민행동은 "노자산이 팔색조의 고향이라는 사실이 세계적 권위의 학술지에 논문으로 발표됐다"라고 17일 전했다.경상국립대 이수동 교수(조경학) 연구팀이 거제시 전역에서 2019년부터 2023년까지 47개의 팔색조 둥지 주변의 환경 특징을 연구한 논문을 최근 발행된 학술지 <국제 생태계와 보호Global Ecology and Conservation)>에 게재한 것이다.이 학술지는 과학논문 전문 출판사(Elsevier)에서 발행하고, 최근 5년간 영향력 지수(Impact Factor)가 4.3으로서 생태학 분야에서 매우 높은 편에 속하는 것으로 알려졌다.논문 제목은 "한국 거제시에 있는 팔색조의 번식지 예측 및 둥지 장소의 특성: 종 분포 모델에서 얻은 통찰(Breeding Habitat Prediction and Nest-Site Characteristics of the Fairy Pitta (Pitta nympha) in Geoje-si, South Korea: Insights from a Species Distribution Model)"이다.논문에서 연구자들은 팔색조 둥지가 있는 곳에서 10가지의 환경적 요인을 분석했다.이들은 "습도가 높고, 활엽수가 주로 있고, 인간의 방해 요인이 적으며, 여러 생물종이 있어서 생태계 구조가 복잡하고 안정된 저지대 남서향 사면"을 팔색조가 둥지 위치로 선호한다고 결론 내렸다.연구자들은 "특히 팔색조 둥지가 많이 발견된 노자산, 가라산, 북병산 일대는 둥지 적합도가 매우 높은 '고적합' 지역"이라며 "이런 곳은 토지의 습도가 높아 팔색조의 먹이가 되는 지렁이가 많으며, 안정된 온도와 습도를 보여주기 때문"이라고 밝혔다.이들은 "팔색조가 좋아하는 이런 지역들 중 국립공원 등 법적인 보호지역으로 지정된 곳은 불행하게도 23%밖에 되지 않으며, 특히 팔색조 둥지로서 가장 적합한 고적합 지역 중 보호지역으로 지정된 곳은 2.13%에 불과하였다"라며 "나머지 77%의 팔색조 번식지는 아무런 보호를 받지 못한 채 파괴될 위협에 처했다"라고 설명했다.연구자들은 "팔색조 번식을 위한 고적합 지역이 많은 노자산 등을 중심으로 보호지역을 확대함으로써 이 소중한 생태계를 지켜야 한다"고 강조했다.이번 논문은 거제도 중에서도 특히 노자산 일대에 소중한 생태계가 밀집해 있다고 밝혀 놓았다. 거제남부관광단지 개발예정지 일원에는 팔색조 번식지(둥지) 35개(2019~2023년)가 있는 것으로 조사됐다는 것이다.노자산지키기시민행동은 "개발예정지가 팔색조 집단번식지이며 팔색조 서식 고적합 지역임이 국제적 학술지에 과학 논문으로 밝혀진 만큼 환경부 낙동강유역환경청과 관광단지 승인권자인 경남도는 적극적으로 팔색조 번식지 보호대책을 세워야할 것"이라고 밝혔다.이 단체는 2019년부터 1025년까지 노자산골프장 개발예정지 일원에서 팔색조 번식지(둥지) 55개를 확인하였고, 국가유산청도 2023년 번식 둥지 6개를 확인했으며, 거제시에 보호대책을 공문으로 요청한 바 있다고 전했다.이들은 "사업자측도 2024년 골프장 개발지에서 번식둥지 10개를 조사한 것으로 알고 있으나, 경남도와 거제시는 보호대책을 요구하는 민원에 대해 '사후환경영향평가서'에 반영하겠다는 답을 하고 있다"라며 "이는 팔색조 집단 번식지를 노골적으로 파괴하겠다는 선언이며, '공사 전 보호대책을 마련하라'는 협의의견 위반이다"라고 밝혔다.노자산지키기시민행동은 낙동강환경청, 경남도, 거제시에 팔색조 번식지에 대한 공동조사를 요구하고 있다.