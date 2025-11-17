인천시, 전통시장 구매 금액 30% 온누리상품권 돌려준다

큰사진보기 ▲올해 추석 온누리상품권 지급 행사 모습. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 유정복)는 11월 김장철을 맞아 전통시장과 수산물 소비를 활성화하고 지역경제 회복을 도모하기 위해 11월 19일부터 23일까지 5일 동안 관내 9개 전통시장에서 '온누리상품권 환급 행사'를 진행한다.이번 행사는 중구 인천종합어시장, 미추홀구 남부종합시장, 용남시장, 용현시장, 연수구 옥련시장, 남동구 소래포구전통어시장, 소래포구종합어시장, 부평구 부평깡시장·진흥종합시장·부평종합시장, 계양구 작전시장 등 전통시장 9곳에서 시행된다.행사 기간 동안 국내산 수산물을 구매한 소비자는 1인당 최대 2만 원 한도로 구매 금액의 최대 30%를 온누리상품권으로 환급받을 수 있다. 환급 금액은 구매액에 따라 차등 지급된다. 6만7000원 이상 구매할 경우 2만 원, 3만4000원 이상 ~ 6만7000원 미만 구매할 경우 1만 원의 온누리상품권을 지급받을 수 있다.소비자는 행사 참여 점포에서 국내산 수산물을 구매한 뒤 현장 환급 창구에 영수증을 제출하면 즉시 환급받을 수 있다. 단, 일반음식점, 제로페이 수산대전 모바일상품권 구매분, 정부 비축물량, 수입 수산물 등은 환급 대상에서 제외된다.인천시는 올해 총 5회에 걸쳐 같은 행사를 추진해 18만3000여 명 시민에게 약 30억8000만 원의 온누리상품권을 환급해줬다. 이번 행사에서도 8억1000만 원 상당의 온누리상품권을 선착순 지급할 계획이다. 예산이 모두 소진될 경우 이번 행사는 조기에 종료될 수 있다.박광근 인천시 해양항공국장은 "김장철을 맞아 시민 여러분께서 전통시장에서 신선한 수산물과 김장 재료를 준비하시며 지역경제를 살리는 뜻깊은 소비에 동참해 주시길 바란다"고 말했다.