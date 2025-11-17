중국 해경, 서해해경청에 감사 서한

큰사진보기 ▲중국 해경이 최근 서해해경에 보내온 감사 편지. 최근 중국 어선 전복 사고 당시 수색 구조 활동에 적극적으로 나서준 데 대한 감사 인사가 담겨 있다. ⓒ 서해지방해양경찰청 관련사진보기

큰사진보기 ▲전복선박에 올라탄 해양경찰이 생존자 확인을 위한 타격시험을 하는 모습. ⓒ 서해지방해양경찰청 관련사진보기

서해지방해양경찰청은 최근 발생한 중국 어선 전복 사고와 관련해 중국 해경 측으로부터 감사 서한을 전달받았다고 17일 밝혔다.서해해경청에 따르면 중국 해경국 북해분국은 지난 13일 감사 서한문을 서해해경청에 보내왔다.이는 지난 9일 전남 신안군 가거도 해상과 10일 전북 군산시 어청도 해상에서 잇따라 발생한 중국 어선 전복 사고와 관련해 신속하고 적극적인 수색 구조 활동에 대한 감사 인사였다.서해해경은 사고가 발생하자 즉시 광역구조본부를 설치하고, 가용 함정과 항공기를 총 동원해 집중 수색에 나섰으며, 군 등 유관 기관 및 중국 해경 함정과 항공기까지 동원한 대대적인 합동수색을 진행했다.이 과정에서 서해해경은 중국 선원 2명을 구조하고, 구명벌 등 부유물을 발견, 인양했으며, 소나를 투입해 침몰 선체를 확인했다.앞서 지난 11일에는 중국 주광주총영사관 주적화 부총영사가 서해해경청을 방문해 한국 해양경찰의 수색·구조 활동에 중국 정부와 선원 가족을 대신해 사의를 표했다.이명준 서해지방해양경찰청장은 "수색 및 구조 활동은 국가를 초월한 인도적 사명"이라며 "앞으로도 양국 간 해양에서의 긴급 상황에 신속히 대응하고 협력체계를 강화하겠다"고 말했다.