교사 비하 동영상에 성기선·안민석·유은혜 "임태희 사과하라"

AI(인공지능) 교사가 실제 교사를 거짓말쟁이로 내모는 경기도교육청의 '교사 비하' 동영상에 대해 내년 6월 경기도교육감 선거 출마를 준비 중인 이들이 일제히 "임태희 교육감은 사과하라"라고 요구했다.
17일, 성기선 가톨릭대 교수는 페이스북에 올린 글에서 "경기도교육청의 '하이러닝 AI 평가' 홍보 영상은 교사를 거짓말쟁이, 빈말하는 존재, AI의 부속품으로 희화화했다. 교사의 진심과 전문성을 모욕한 영상이 교육청 공식 채널에서 나온다는 것 자체가 충격"이라면서 "이 사태의 책임은 (이 동영상) 기획을 승인한 경기도교육청 그리고 그 수장인 임태희 교육감에게 있다"라고 짚었다. 그러면서 성 교수는 "임태희 교육감은 이번 사건에 대해 공식 사과, 제작·승인 책임자 문책을 즉시 발표해야 한다"라고 요구했다.
이날 안민석 전 국회 교육위 국회의원도 페이스북에 올린 글에서 "임태희 교육감은 사과하라! 교육감에게 교사는 어떤 존재냐"라면서 "AI로 대체될 수 있는 교사상을 제시함으로써 교사에게 크나큰 모욕감과 상처를 주었다"라고 지적했다. 그러면서 안 전 의원은 "교사를 희화화 대상으로 만들고, 경기교육방해청이라는 조롱의 대상이 되어버린 경기교육을 바로 세워야 한다. 임태희 교육감은 교권 추락, 현장체험학습 판결 등으로 마음이 무거운 교사들을 비하하는 천박한 동영상으로 상처에 소금을 뿌려야 했느냐"라고 따졌다.
유은혜 전 교육부장관도 지난 16일 페이스북에 올린 글에서 "존재 자체가 교육과정인 선생님들을 AI시스템의 부속물로 전락시키는 것도 모자라, 그분들의 감정과 진정성을 거짓으로 치부하면서 얻는 배움을, 누가 어떻게 '하이러닝'이라 부를 수 있느냐"라면서 "교사와 교육에 대한 모독일 뿐 아니라, AI를 교육에 접목하고자 하는 모든 노력 자체를 조롱하는 경박한 접근"이라고 비판했다. 그러면서 "AI가 교육하는 게 아니다. 선생님이 AI와 기술을 이끌어 교육한다. '사람 선생님'의 힘을 믿지 않는 나라에 교육은 없다"라고 강조했다.
한편, 경기도교육청이 최근 유튜브 등에 올려놓은 2분 8초 분량의 동영상 '2023 하이러닝'에 대해 교사들의 비판 목소리가 빗발쳤다. "교사들을 거짓말쟁이로 치부하는 한편, 무능력자로 보이게 함으로써 교사들을 비하했다"라는 것이다. (관련 기사: 경기교육청 교사 비하 영상 논란... '화장실 가면서 회의 있다고 거짓말'
https://omn.kr/2g285)
그러자 경기도교육청은 해당 동영상을 지난 16일 긴급 삭제한 뒤, 이길호 홍보기획관 명의의 입장문을 냈다. 이 입장문에서 이 홍보기획관은 "영상의 본래 의도는 선생님의 업무 부담을 덜고 교육 현장을 지원하기 위함을 알리기 위한 것이었으나, 취지와 달리 오해를 불러온 장면이 있어 영상은 곧바로 비공개 처리했다"라면서 "영상으로 인해 상처받았을 선생님들께 깊이 사과드린다"라고 밝혔다.