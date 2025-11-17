경남 민주당 "김미나 끝없는 막말 유감... 즉각 의원직 사퇴하라"

큰사진보기 ▲더불어민주당 경남도당, 17일 창원시청 브리핑실 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

국민의힘 김미나 창원시의원(비례)이 10‧29 이태원참사와 관련해 사회관계망서비스에 올린 '시체팔이 족속들'이란 표현의 대상은 유가족이 아니라 더불어민주당을 향한 것이었다고 밝히자, 민주당 경남도당(위원장 허성무 국회의원)이 '의원직 사퇴' 등을 촉구했다.민주당 경남도당은 17일 오전 창원시청 브리핑실에서 기자회견을 열어 "김미나 의원의 끊임없는 막말에 깊은 유감을 표한다"라며 "김미나 의원의 즉각적인 사퇴, 소속 정당인 국민의힘과 창원시의회의 책임 있는 처분을 강력히 촉구한다"라고 밝혔다.김미나 의원은 윤석열 정부 때인 2022년 10‧29 이태원참사 이후 사회관계망서비스에 글을 올렸다가 삭제했다. 김 의원은 이로 인해 모욕 혐의로 기소돼 법원에서 징역 3개월 선고유예가 확정댔다.최근 김 의원은 사회관계망서비스에 글을 올렸을 당시부터 보도했던 언론사 기자를 허위사실 유포로 인한 명예훼손과 스토킹처벌법 위반 혐의로 고소하고, 서울서부지방법원에 해당 언론사와 기자를 상대로 1억 원 손해배상청구소송을 냈다.김 의원 측은 "'민주당 저것들은 노란리본 한 8~9년 우려먹고 이제 깜장리본 달고 얼마나 우려먹을까? #시체팔이 족속들'이란 표현의 대상은 민주당을 향한 비판이었음에도 이태원 유가족을 향했던 것처럼 곡해해 반복해서 보도했다"라고 주장했다.민주당 경남도당은 "김미나 의원은 이태원 참사 유가족에게 차마 입에 담을 수 없는 망언을 쏟아내며 온 국민에게 깊은 상처와 사회적 공분을 안겼다"라면서 "이 중 '자식 팔아 한몫 챙기자는 수작' 등의 발언에 대해 모욕 혐의로 기소돼 징역 3개월 선고유예가 확정됐다. 법원의 이례적인 엄중한 판결은 그가 공인으로서 지켜야 할 최소한의 품격마저 저버렸음을 명확히 보여주는 것이었다"라고 설명했다.이어 "그러나 김미나 의원은 법원의 엄중한 경고에도 불구하고 반성의 기미는커녕, 최근에는 김현지 대통령실 비서관에 대한 부적절한 발언을 일삼으며 공인으로서의 자격을 또다시 스스로 훼손했다"라고 덧붙였다.또한 이들은 김 의원이 언론사 기자를 고소한 데 대해 "자신의 잘못된 언행을 비판하는 정당한 언론의 역할을 억압하려는 시도이자, 국민의 알권리를 막고 진실을 가리려는 파렴치한 행위"라고 비판했다.이들은 "손바닥으로 하늘을 가릴 수는 없다. 김미나 의원의 이러한 행태는 공인으로서의 도리를 저버린 것은 물론, 정치의 품격을 떨어뜨리고 국민의 불신을 심화시키는 심각한 문제다. 말의 무게를 알지 못하는 자는 그 자리에 앉아있을 자격이 없다"라고 강조했다.이어 "경찰과 검찰은 김미나 의원의 고발 사건에 대해 신속하고 철저하게 수사해 하루 빨리 기소해야 할 것"이라며 "그의 발언과 행동이 이미 선고유예의 조건을 위반했으므로 법원은 재발방지를 조건으로 처분한 징역형 선고유예를 즉각 취소하고 김미나 의원을 구속해야 할 것"이라고 밝혔다.또 이들은 "김미나 의원은 민주당과 이태원 참사 유가족, 국민 앞에 즉각 사죄하고, 창원시의원직에서 물러날 것을 강력히 촉구한다"라며 "선의를 가장한 비겁한 변명으로 책임을 회피하고 피해자를 공격하는 행태는 더 이상 용납될 수 없다"라고 했다.국민의힘을 향해선 "소속 당원인 김미나 의원의 반인륜적 막말과 상식 이하의 행태에 대해 책임을 지고 즉각 제명할 것을 촉구한다"라면서 "국민의힘이 김미나 의원을 비호하고 방관한다면, 이는 막말 정치를 묵인하는 것이며 국민의 준엄한 심판을 피할 수 없을 것이다. 국민의힘은 이러한 사태에 대해 진심으로 사과하고 재발 방지를 약속해야 한다"라고 말했다.또한 창원시의회에 "윤리특별위원회를 조속히 열어 김미나 의원을 제명안을 즉각 처리할 것을 촉구한다"라며 "시의회가 김미나 의원을 더 이상 비호할 명분은 없다. 김미나 의원으로 인해 짓밟힌 창원시민의 자존심을 회복시키는 일, 즉각 제명이다"라고 강조했다.