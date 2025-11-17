낙동강환경청, '드론' 띄워 비산먼지 발생 사업장 10곳 적발

큰사진보기 ▲환경부 낙동강유역환경청. ⓒ 윤성효 관련사진보기

낙동강유역환경청(청장 서흥원)은 사람들의 야외활동이 많은 4~6월의 봄철과 9~11월의 가을철에 비산먼지 발생사업장에 대한 특별점검을 실시해 10곳을 적발했다고 17일 밝혔다.낙동강환경청은 "이번 점검은 관내 아스콘 및 콘크리트 제품 등을 생산하는 사업장 30개소를 대상으로 실시하였다"라며 "이중 10개소에 대해 위반사항을 적발하였다"고 밝혔다.주요 위반 내역으로는 '비산먼지 발생사업 변경신고 미이행' 1건, '이송 덮개 훼손과 자동식 세륜시설 미사용 등 비산먼지 발생억제 조치 미흡' 7건, '대기 배출·방지시설 훼손과 방치' 2건, '사업장 폐기물 처리실적 미제출' 1건이다.해당 업체는 관할 지자체에 통보하여 위반사항에 대한 과태료와 행정처분이 부과된다.낙동강환경청은 "이번 점검에는 드론을 활용하여 사업장 전체를 조망하면서 기존에 접근이 어려운 사각지대에 대해서도 효율적으로 점검할 수 있도록 하였다"라고 전했다.서흥원 청장은 "본격적으로 미세먼지가 기승을 부리는 동절기 전에 비산먼지 발생시설을 점검함으로써 기업들이 사전에 시설개선을 하는데 기여하고, 주민들에게 쾌적한 생활환경을 조성하는데 만전을 기하겠다"고 밝혔다.