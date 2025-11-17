한미협상 끝낸 이 대통령 다시 해외로... 남아공 G20 참석차 출국

큰사진보기 ▲주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 UAE·이집트·튀르키예 등 4개국 순방에 나서는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 17일 성남 서울공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 UAE·이집트·튀르키예 등 4개국 순방에 나서는 이재명 대통령이 17일 성남 서울공항에서 공군 1호기로 이동하며 더불어민주당 정청래 대표와 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

한미무역협상을 타결한데 이어 문서화 작업(팩트시트)까지 매듭지은 이재명 대통령이 홀가분한 마음으로 또다시 해외순방에 나섰다.이번 순방은 17일부터 26일까지 7박 10일 간이며, 남아공 G20 정상회의를 참석하고 UAE, 이집트, 튀르키예 등 중동지역 주요 3국도 들른다.이 대통령과 부인 김혜경 여사는 17일 오전 서울공항에서 대통령 전용기를 타고 아랍에미레이트(UAE)로 출발했다. 공항에는 윤호중 행정안전부 장관, 정청래 민주당 대표, 김병기 민주당 원내대표 등이 나와 배웅했다. 신디스와 음쿠쿠 주한 남아공대사, 살리 무랏 타메르 주한 튀르키예 대사, 오마르 압 달리아흐메드 엘세이크 주한 이집트 참사관(대사대리), 알사마히 잇사 주한 UAE 대사관 공관 차석 등도 나왔다.순방은 17일~19일 UAE 국빈 방문, 19일~21일 이집트 공식 방문, 21일~23일 남아프리카공화국 요하네스버그 G20 정상회의 참석, 24일~25일 튀르키예 국빈방문 순으로 이어진다.이번 G20 정상회의는 아프리카에서 개최되는 첫 G20 정상회의이며, 이 대통령은 오는 22일 오전 '누구도 소외되지 않는 포용적 지속 가능한 성장'이라는 주제의 1세션과 23일 오전 '모두를 위한 공정한 미래' 주제의 3세션에 참석할 예정이다.위성락 국가안보실장은 기자들에게 "이번에 이 대통령은 우리가 지난 경주APEC에서 제시해 합의를 이끌어냈던 글로벌 AI 기본사회 회복과 성장 등 비전들이 G20에서도 확산 논의되도록 하고, 주최국인 남아공은 물론 아프리카에 대한 연대와 협력, 그리고 아프리카 발전에 기여할 의지를 밝힐 예정"이라고 밝혔다.이 대통령은 오는 2028년에는 한국에서 G20 정상회의를 주최할 계획이다.한편 이번에 함께 방문하는 UAE, 이집트, 튀르키예 등 중동 국가들로부터는 한반도와 중동 평화에 대한 상호 지지를 확인하고 국방 교류, 방산, 수출 확대, 투자 교역을 더욱 활발히 하며, 첨단기술과 보건의료 분야 등에서도 실질적인 성과를 낸다는 목표다. 또 중동 지역 문화의 허브인 이들 국가들이 'K-컬처'의 거점이 되도록 교류 확대의 물꼬를 트겠다는 계획이다.이 대통령은 우선 17일 오후 UAE의 아부다비에 도착해 현충원과 고 자이드 UAE 초대 대통령의 영묘 방문에 이어 저녁에는 재외동포·지상사들과의 만찬 간담회를 갖는다. 18일에는 공식 환영식, 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀 UAE 대통령과 정상회담, MOU 서명식, 국빈 오찬 등의 공식 일정을 소화할 예정이다.마지막날인 19일에는 한-UAE 비즈니스 라운테이블에 참석해 양국 경제인들과 함께 경제 협력 방안을 논의하고, 오후에는 아크부대(UAE 군사훈련 협력단) 장병들을 만나 격려한다.20일부터는 이집트로 이동해서 공식 환영식을 시작으로 압델 파타 엘시시 대통령과 정상회담, 공식 오찬 등 일정을 갖고 카이로 대학교 연설, 재외동포·지상사들과 간담회 등이 이어진다.마지막 일정인 튀르키예 국빈방문은 24일 튀르키예의 국부 무스타파 케말 아타투르크 묘소 방문을 시작으로 레젭 타잎 에르도안 대통령과 정상회담, 국빈만찬 등의 공식 일정을 갖는다. 25일에는 오전 한국전 참전 기념탑에 헌화하고, 오후에는 재외동포·지상사 오찬 간담회를 할 예정이다.이 대통령은 오는 26일 서울공항으로 귀국한다.