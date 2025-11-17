'지적장애인 성범죄 의혹' 충북 장애인 기관 간부 해임

지적장애인을 상대로 성범죄를 저질렀다는 의혹을 받은 충북지역 한 장애인 교육기관 간부가 해임됐다.
16일 충북도는 사건이 발생한 센터가 운영위원회를 열고 A(50대)씨의 해임을 의결했다고 밝혔다. 피해자의 호소를 묵살한 의혹을 받는 또 다른 간부 B씨에 대해선 정직 2개월 처분했다.
A씨는 지난해부터 자신이 간부로 근무 중인 도내 모 장애인 교육기관 등에서 중증 지적장애인 C씨를 여러 차례 성폭행한 혐의를 받고 있다.
경찰은 지난 9월 C씨가 상담받은 한 정신과 의료기관으로부터 '성범죄가 의심된다'는 내용의 신고를 받아 수사에 착수했다.
피해자 C씨는 지난 9월 충북도장애인권익옹호기관 조사에서 A씨로부터 수차례 성폭행을 당했고, 이런 사실을 센터측에 알렸지만 묵살당했다고 밝혔다.
이 기관에 근무하는 직원 B씨는 이런 사실을 알고도 상급자에게 보고하지 않은 것으로 알려졌다.
A씨는 관련 혐의를 부인하고 있는 것으로 알려졌다.
도는 향후 경찰 수사 결과 등을 토대로 이 기관 센터장에 대한 조사를 진행할 방침이다.
