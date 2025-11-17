[사진] 새벽빛 너머의 도시, 산복도로서 본 부산의 진짜 얼굴

큰사진보기 ▲새벽 6시46분, 부산 산복도로에서 바라본 항만도시는 아직 잠에서 완전히 깨어나지 않았지만, 이미 거대한 구조의 그림자는 골목 아래로 내려앉아 있었다. 동쪽 하늘의 주황빛 일출은 도시의 하루를 밝히기보다, 초고층 아파트의 실루엣에 가로막혀 ‘누구에게는 빛이 도달하고 누구에게는 닿지 않는’ 부산의 현실을 더 선명하게 드러낸다. 멀리 늘어선 건설 크레인들은 여전히 확장 중인 도시의 욕망을 상징하고, 전선이 뒤엉킨 전경은 개발의 그늘 속에서도 버텨온 산복도로 주민들의 긴 삶의 시간들을 보여준다. 이 풍경은 아름다운 일출이 아니라, 빛과 그림자 사이에서 흔들리는 도시 불평등의 단면이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

AD

지난 15일 오전 6시 46분. 부산 동구 산복도로 위의 공기는 아직 싸늘했지만, 불빛 한 점 없는 골목 옆으로는 이미 거대한 도시가 움직이기 시작했다. 하늘은 동이 트기 직전의 푸른색과 불타는 주황이 섞여 있었고, 그 사이에서 초고층 아파트 단지가 짙은 그림자로 우뚝 솟아 있었다.이 새벽 풍경은 단순한 일출의 한 장면이 아니라, 도시 부산을 지배하고 있는 힘의 구조를 고스란히 드러낸다. 빛은 언제나 높은 곳부터 비추고, 그림자는 아래로 깊게 흘러내리듯이.산복도로는 부산의 불평등이 가장 선명하게 시각화되는 지점이다. 위에서 내려다보는 항만과 해안선을 파고드는 신도시는 화려하고 매끈하다. 그 아래에는 재개발의 압력에 흔들리는 오래된 동네와 수십 년 인생의 무늬가 남아 있는 집들이 있다. 높이 솟은 초고층 건물들은 하루가 다르게 확장되지만, 그 아래로는 여전히 낡은 배수관과 뒤엉킨 전선, 외풍이 드는 창문을 붙잡고 살아가는 이들의 삶이 있다.사진 속 멀리 보이는 크레인 숲은 '개발'이라는 이름의 신흥 종교처럼 도시 전체를 향해 예배를 요구하고 있다. 항만은 더 큰 물류를, 도시는 더 높은 건물을, 자본은 더 넓은 대지를 원한다. 그러나 그 팽창의 속도만큼 삶이 나아지는 이들은 극히 일부다. 재개발지에 쫓겨난 주민의 삶은 도시 성장 통계 어디에도 기록되지 않는다.이 사진의 새벽빛은 아름답지만, 그 아름다움은 도시의 균열을 비추는 조명처럼 보이기도 한다. 초고층 건물이 바다를 가리고 늘어선 풍경은 단순한 도시 미관의 변화가 아니라, '누가 이 바다를 볼 권리를 갖는가'라는 질문을 던진다. 부산항이라는 국가경제의 출구는 여전히 사람을 밀어내는 방식으로 작동한다. 도시가 커질수록, 부산의 오래된 골목들은 뒤안길로 밀려난다.산복도로는 이 모든 변화가 만들어낸 도시의 척추 같은 곳이다. 부산의 성장과 불평등, 항만의 위용과 주민의 삶이 동시에 얽혀 있는 층위의 장소. 사진 속 전선을 가로지르는 실루엣은 마치 도시의 구조적 모순들을 한 장면 위에 그대로 걸어놓은 듯하다.우리는 흔히 일출을 새로운 시작이라고 말한다. 그러나 산복도로에서 내려다본 이 새벽은 묻는다. 이 도시는 누구에게 새벽이고, 누구에게는 여전히 긴 어둠인가.도시는 빛을 따라 움직이지만, 삶은 그림자 속에서도 계속된다. 산복도로의 새벽은 그 사실을 잊지 말라고 말해주는 듯하다.