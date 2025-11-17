노신사부터 부녀까지 총출동... 유럽인들이 새롭게 빠진 K문화

큰사진보기 ▲한국 서브컬처 만화책을 구매하기 위해 관람객들이 행사장을 둘러보고 있다. ⓒ 정수진 관련사진보기

큰사진보기 ▲행사장에서 만난 서브컬처 코스튬 플레이어들이 포즈를 취하고 있다. ⓒ 정수진 관련사진보기

큰사진보기 ▲행사장에서 인터뷰에 응해준 프랑스인 관람객 '에바(Eva)'씨 ⓒ 정수진 관련사진보기

- 에바씨는 어떻게 K-서브컬처를 접하셨나요?

- K-서브컬처만의 특징이 있나요?

- 한국 서브컬처에 대해 많이 알고 계신가요?

-한국 문화를 많이 접하고 계신가요?

큰사진보기 ▲그림 그리기 부스 ⓒ 정수진 관련사진보기

큰사진보기 ▲행사장에서 만난 <케이팝 데몬 헌터스>의 주인공 두명을 코스프레한 코스튬 플레이어들이 포즈를 취하고 있다. ⓒ 정수진 관련사진보기

큰사진보기 ▲행사장에서 만난 서브컬처 코스튬 플레이어들이 포즈를 취하고 있다. ⓒ 정수진 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국 만화가 Mingwa의 만화책 판매 및 소개 부스 ⓒ 정수진 관련사진보기

지난 11월 15일과 16일(현지시간), 프랑스 파리 동부 몽트뢰유에서 서브컬처(대중 문화에서 벗어난 장르·요소·스토리가 특징인 애니메이션·만화·게임 등의 문화 콘텐츠나 산업. 깊고 두터운 마니아층을 형성하고 있다. - 편집자 말) 애호가들이 모이는 행사가 열렸다. 코스프레, 동인지, 일러스트, 창작 만화와 웹툰 등이 한데 모인 이 행사는 유럽 서브컬처 팬들에게는 매년 기다려지는 축제다.그런데 올해 행사에서는 예상치 못한 흐름이 더욱 뚜렷하게 나타났다. 유럽 관람객들 사이에서 한국의 'K-서브컬처(K-Subculture)'가 강한 존재감을 드러내기 시작한 것이다.유럽에서 K-팝과 K-드라마의 인기는 이미 익숙하다. 한국 음악과 드라마를 즐기는 관객층이 꾸준히 늘어나면서, K-푸드·K-뷰티 등 한국 대중문화도 함께 확산됐다. 그 흐름은 이제 웹툰·코스프레·팬덤·굿즈 소비·동인지 문화를 아우르는 새로운 영역, 즉 K-서브컬처로 확장되고 있다.이전까지 서브컬처라고 하면 일본의 만화·애니메이션이 자연스럽게 떠올랐다. 그러나 올해 파리 현장에서 마주한 분위기는 그 전제 자체가 바뀌고 있음을 보여줬다. 한국 웹툰 부스 앞은 끊임없이 인파가 몰렸고, 관람객들은 자연스럽게 한국 웹툰 작가나 작품명을 이야기하고 있었다.올해 행사에서는 한국의 서브컬처 웹툰 작가 밍과(Mingwa)가 공식 초청 작가로 참여했다. 밍과는 한국에서 남성 간 감정 관계를 중심으로 한 서사 웹툰을 창작하며 큰 인기를 얻고 있는 작가다. 작가 정보는 공개돼 있지 않지만 작품성과 독창성으로 국내외에서 강한 팬층을 보유하고 있다.행사 측에 따르면, 유럽 서브컬처 행사에서 한국 작가가 이와 같은 방식으로 초청된 것은 이번이 처음이다. 밍과의 사인회 예약권은 선착순으로 판매됐는데, 이틀치 사인권이 판매 시작 후 약 하루 만에 모두 매진됐다. 온라인으로 판매된 입장권 역시 전량 매진되면서, 행사 당일에는 현장 구매를 위해 매우 긴 줄이 이어졌다.성인물을 다루는 이번 서브컬처 행사의 특성상 만 18세 이상만 입장할 수 있었음에도 불구하고, 행사장에는 막 성인이 된 관람객부터 70대에 이르는 다양한 세대가 함께 참여했다.행사장 안으로 들어서자마자 가장 먼저 느껴진 것은 압도적인 현장의 열기였다. 입구에는 코스프레 의상을 정리하는 관람객들이 삼삼오오 모여 있었고, 복도 한쪽에서는 "오늘 사인 받을 수 있을까?"라는 속삭임이 끊이지 않았다. 기자는 서브컬처 현장을 이렇게 가까이에서 직접 본 것이 사실상 처음이라, 처음 몇 분간은 어떤 부스를 먼저 살펴야 할지 잠시 당황했다.동인지(동아리와 같은 모임에서 만드는 만화책) 판매대는 발 디딜 틈 없을 만큼 사람들로 가득했고, 테이블 위에는 프랑스어·영어뿐 아니라 스페인어, 이탈리아어 등 다양한 언어의 창작물이 늘어서 있었다. 또한 유럽의 다양한 국가에서 몰려든 판매자와 관광객이 뒤섞여 있었다. 한국 서브컬처 웹툰 코너 앞은 사진을 찍고 작품을 고르는 관람객들로 북적여 잠시 멈춰서기도 어려웠다. 한국인인 기자조차 한국의 서브컬처가 해외에서 이렇게 깊이 소비되고 있다는 사실을 현장에서 처음 실감했다.행사장을 천천히 돌다 보니, 프랑스 관람객들이 한국 웹툰 제목을 한국어 발음 그대로 이야기하는 장면도 여러 번 마주하게 됐다. 아버지와 함께 성인 서브컬처 만화책을 사러온 부녀도 있었다. 마이너하지만 당당한 분위기였다. 특히 70대 후반으로 보이는 한 노신사가 자신의 일러스트를 판매하며 젊은 관람객들과 즐겁게 대화를 나누는 모습은 기자에게 강한 인상을 남겼다.뿐만 아니라 행사장에는 한국에서도 매우 선풍적인 인기를 끌고 있는 넷플릭스 애니메이션인 <케이팝 데몬 헌터스>의 코스프레를 한 참가자들도 발견했다. 그림 그리기 부스에 가서 그림을 그리면 이 작품의 캐릭터를 2차 창작한 스티커를 받아갈 수 있었다. 기자도 행사의 열기를 함께 느끼기 위해 그림을 그리고 스티커를 받았다.기자는 한국 서브컬처 만화책 판매대에서 만화를 구매한 관람객 '에바'를 상대로 인터뷰를 진행했다."저는 K-팝을 듣기 시작하면서 한국 문화를 알게 됐어요. 그다음에는 드라마를 봤고, 드라마를 통해 웹툰을 알게 됐어요. 그러면서 자연스럽게 K-서브컬처 전체에 빠져들었어요. 저는 원래 만화를 좋아해서, 친구들과 함께 한국 작품을 더 많이 찾아보게 됐죠.""한국 드라마와 만화책들 모두 감정선이 굉장히 훌륭해요. 한국의 서브컬처는 주인공들의 감정이 매우 깊게 느껴져요. 로맨스가 너무 훌륭해서 좋아합니다.""한국 드라마를 보고 인터넷 커뮤니티에서 드라마 2차 창작 팬픽을 통해 한국 서브컬처를 접했습니다.""한국 음식을 자주 먹습니다. 한인마트에서 음식을 사먹기도 해요. 한국음식점은 정말 맛있어요. 한국 만화와 드라마에서 김밥을 먹는 걸 보면서 저도 김밥을 같이 먹습니다."이들의 이야기는 K-서브컬처가 단일 콘텐츠가 아니라 여러 문화 요소가 연결된 하나의 세계로 받아들여지고 있다는 점을 잘 보여준다.