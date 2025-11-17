미국 이민단속국에 부당 체포·구금됐던 한인 과학자, '석방'

AD

큰사진보기 ▲김태흥씨 석방을 알리는 미교협 포스터김씨 가족이 미교협 이민자 단속 대처 핫라인(1-844-500-3222)으로 도움을 요청한 즉시, 미교협은 커뮤니티, 여러 단체들과 함께 석방 캠페인을 전개했다. ⓒ 미교협 관련사진보기

* 미주한인봉사교육단체협의회(미교협)의 사명은 한인과 아시안 아메리칸들이 사회·경제·인종 정의를 실현할 수 있도록 힘을 키우는 것이다. 미교협 네트워크는 하나센터(일리노이), 함께센터(버지니아), 민권센터(뉴욕·뉴저지), 우리센터(펜실베이니아)로 구성돼 있다.

이민단속국에 붙잡혀 지난 3개월여 간 구금됐던 한인 영주권자 김태흥씨가 풀려났다.이민세관단속국(ICE)은 15일(현지시각) 김씨를 텍사스주 레이먼드빌에 위치한 엘 발레 이민구치소에서 석방했다. 그의 석방에는 전국 한인 커뮤니티의 집단적인 목소리와 캠페인이 결정적 역할을 했다.김씨는 지난 7월 한국에서 형제의 결혼식에 참석하고 귀국하던 중 샌프란시스코 공항에서 세관국경보호국(CBP)에 의해 변호사 접근권도 보장되지 않은 채 체포됐다. 미국에서 35년 동안 거주해 온 영주권자이자 텍사스 A&M대학교에서 박사 과정 중이었던 그의 일상은 순식간에 무너졌다.체포 직후, 김씨는 공항에서 본격적인 구치소로 이송되기 전까지 가혹한 환경에 놓였다. CBP는 그를 하루 두 번 이상 다른 방으로 이동시켰고, 햇빛을 차단한 채 불을 밤새 켜둔 상태에서 잠을 자도록 강요했다. 김씨는 의자를 모아 임시 침대를 만들어야 했으며 해가 완전히 진 뒤에야 창가 근처에 갈 수 있었다.이러한 부당한 처우에 대해 미주한인봉사교육단체협의회(미교협)가 김씨의 사건을 전국에 알리는 캠페인을 전개하자, CBP는 김씨를 ICE로 이관했다. 그러나 이는 또 다른 고통의 시작이었다. ICE는 김씨를 캘리포니아에서 애리조나로, 다시 텍사스로 불필요하게 이동시켰고, 그 결과 김씨는 3개월 넘게 붙잡혀 있게 됐다.지난 10월, 김씨에 대한 이민법원 심리가 진행됐다. 그러나 수차례에 걸친 요구에도 불구하고 국토안보부는 김 씨의 체포와 구금을 정당화할 수 있는 적절한 문서를 단 한 장도 제출하지 못했다. 결국 법원은 사건을 기각했고, DHS는 항소할 시간을 부여받았다.그러나 DHS는 정해진 기한 내에 항소를 제기하지 않았다. 법적 근거가 미비했던 것이다. 그럼에도 불구하고 ICE는 법원 결정 후 추가로 4일 동안 김씨를 계속 구금하는 만행을 저질렀다.김씨의 석방 뒤에는 한인 커뮤니티의 끈질긴 노력이 있었다. 가족이 미교협의 이민자 단속 대처 핫라인으로 도움을 요청한 즉시 여러 단체들이 합동 석방 캠페인에 돌입했다. 캠페인 기간 동안 연방의원과 주요 공직자들에게 140통 이상의 전화, 2000개 이상의 청원서, 120건 이상의 이메일이 발송됐고, 의원실과는 여덟 차례에 걸친 면담이 진행됐다. 8월에는 대한민국 대통령과의 동포 간담회에 미교협 최인혜 대표가 참석해 김씨의 어머니가 직접 쓴 손편지를 전달하며 도움을 호소하기도 했다.미교협은 김씨의 석방을 환영하면서도 이번 사건이 "절대 일어나서는 안 될 일"이라고 강조하며 이민 단속 시스템의 근본적 문제를 규탄했다.미교협 공동 사무총장 베키 벨코어는 성명을 통해 "CBP와 ICE는 모든 단계에서 김 씨가 누릴 수 있는 법적 절차를 명백히 무시했다"며 "트럼프 행정부 아래에서 '원하는 대로 마구 사람을 잡아 가두는' 위험한 조치가 남발되고 있다"고 비판했다.벨코어씨는 특히 "김씨를 계속 구금한 것은 '실수'가 아니라, 민영교도소 기업들의 이익을 위한 것"이라고 주장했다. 엘 발레 구치소를 운영하는 MTC를 비롯한 민영교도소 기업들은 수감자 한 명당 하루 약 165달러의 수익을 올린다. 벨코어 단장은 "이들에게 김씨와 다른 이민자들은 가족과 꿈을 가진 사람이 아니라, 침대를 채우고 수익을 만드는 '상품'일 뿐"이라고 말했다.한영운 미교협 조직국장은 "집단 행동은 강력하다"며 "전국 곳곳에서 사람들이 김씨를 위해 목소리를 내고 행동한 결과"라고 평가했다. 이어 "점점 더 많은 미국인들이 트럼프 행정부의 이민자에 대한 공격이 실제 문제를 숨기기 위한 의도적인 전략임을 깨닫고 있다"며 "법적 절차를 무시한 체포와 도시의 군사화를 새로운 일상으로 만들려는 시도에 맞서 민주주의를 되찾기 위해 싸울 것"이라고 덧붙였다.한편, 김씨는 학업과 일상으로의 복귀를 간절히 바라고 있는 것으로 알려졌다.