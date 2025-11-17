133년 만에 부활한 무술 축제, '무예노리'를 아시나요

큰사진보기 ▲충주 무학당 표지석 ⓒ 이상기 관련사진보기

"조선조 숙종 39년(1713)에 이곳에 무학당(武學堂)이라는 건물 6칸을 세워서 (충주시 봉방봉 7번지 일대) 감영의 군사들이 무예를 연습하던 곳으로 매년 가을 현 삼원국민학교 부근에 단(壇)을 설치하고 무학당 좌우에 기치창검(旗幟槍劍)을 나열시킨 후 충주영장(忠州營將)과 연원찰방(連院察訪)이 갑옷을 갖추어 입고 말을 타고 달리면서 호통을 치며 왜장(倭將) 가등청정(加藤淸正)의 허수아비를 효수(梟首)하는 무예의 시범을 보이던 곳으로 이때 인근의 구경꾼이 인산인해를 이루었다. 이 행사는 고종 30년(1893)에 폐지되었으며 무학당 주변에는 수령방백(守令方伯)의 선정비(善政碑)가 다수 있었으며 현재 봉방동 1,2,3통 일대를 무학당이라 부르고 있다."

큰사진보기 ▲둑제: 깃발(纛)에 지내는 제사 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲충주아리랑 공연 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲무예노리: 교전 ⓒ 이상기 관련사진보기

지난 15일(토) 오후 충주 관아공원에서 충주 무학당 문화제전이 열렸다. 행사의 이름은 <무예노리, 133년 만의 부활을 고하다>이다. 무학당은 병법과 무예를 가르치고 배우는 교육기관으로, 임진왜란 발발 후인 1595년 7월 각 지방에 처음 생겼다. 이를 통해 한양에는 훈련원이, 지방에는 무학당이 무술 교육을 담당하게 되었다. <여지도서(輿地圖書)>에 따르면 충주 무학당은 읍성 서쪽 5리에 7칸 건물로 지어졌다. 현재 충주시 봉방동 충주천 남쪽 지역에 무학당 표지석이 남아 있다.그런데 이 무학당 행사가 병법과 무예 교육에 그치지 않고, 임진왜란 충주 탄금대 전투의 패배를 설욕하는 놀이로 변화되었음을 알 수 있다. 그리고 국권을 잃어가던 1893년 폐지된 것으로 알려져 있다. 그것은 왜장의 효수와 관련이 있을 것이다. 그 후 현재까지 충주 무학당 무예노리는 기록으로만 전해져 왔다. 그것을 133년 만인 2025년 11월 중순 관아공원에서 그 부활을 알리게 되었다.충주 무학당 무예노리는 크게 3부로 이루어졌다. 1부 둑제, 2부 연주와 공연, 3부 무예 시범. 사전 행사로 중원민속보존회 풍물팀이 국악과 사물놀이로 20분 정도 분위기를 돋웠다. 제1부 둑제(纛祭)는 군대의 행렬 앞에 세우는 둑에 지내는 제사를 말한다. 여기서 둑은 군령권을 상징하는 깃발이다. 둑제는 유교식 3헌과 축문 낭독으로 진행되었다. 헌관은 무학당 문화제 기념사업회 공동 대표인 공유상 총수, 임재선 관장, 전홍식 소장이 맡았다.제2부 연주와 공연에 앞서 개회 선언과 개회사가 있었다. 개회사는 충주 지역 원로 정치인 한백현 선생이 맡았다. 연주와 공연은 전통적인 노래와 춤 그리고 음악과 공연이 어우러진 종합 예술로 이루어졌다. 큰북과 노래, 동래학춤, 살풀이춤, 시낭송, 소해금 연주, 충주아리랑 공연이 이어졌다. 이들은 충주, 서울, 전라도 경상도 지방에서 활동하는 예술인들이다. 특히 소해금을 연주한 량성희는 재일조선인 연주가로 북한에서도 10년 이상 활동한 것으로 알려졌다.충주 아리랑을 부르고 공연한 중원민속보존회 임창식 회장과 단원 14명은 충주의 대표적인 민속예술 전승단체다. 충주의 대표적인 무형유산인 <목계나루 뱃소리>를 발굴 육성해 공연하는 사업을 벌이고 있다. 그리고 풍물단을 운영하면서 충주지역 각종 민속행사를 지원한다. 이번에 노래하고 공연한 충주 아리랑은 긴 아리랑과 자진 아리랑으로 이루어져 있다.이번 행사의 핵심인 제3부 무예시범은 24반무예경당협회가 맡았다. 조선 정조 때 만들어진 <무예도보통지(武藝圖譜通志)>의 24기예(技藝)를 연구하고 복원해 보급하는 전통무예단체로 중앙시범단이 무예 시범을 보였다. 이들은 깃발을 들고 입장한 다음, 예도(銳刀)7세, 쌍수도(雙手刀), 월도(月刀), 쌍검(雙劍), 교전(交戰), 왜장 목베기를 시연했다. 시연이 끝난 다음에는 무학당 수련자들이 조선본국검 플래시몹을 선보였다.133년 만에 부활된 이번 무예노리 행사는 그동안 사라졌던 충주 무학당 무예를 재현했다는 점에서 의미가 있다. 그것을 문화제전으로 확장시켜 대중의 관심을 끈 것은 잘한 일이다. 특히 문화와 예술이 들어간 특별 공연을 1시간 이상 진행해 사람들을 즐겁게 하려고 노력했다. 진지한 공연을 펼쳐 문화제전의 품격을 높여주었다.이에 비해 이번 행사의 중심 프로그램인 무예시범은 부족한 점이 보였다. 무예는 사용하는 무기에 따라 크게 네 가지로 나눠진다. 손으로 하는 권법(拳法), 무기로 하는 병장기법(兵仗器法), 말 위에서 펼치는 마상재(馬上才), 활을 사용한 궁술(弓術). 병장기법에는 칼, 창, 봉(棒), 곤(棍)이 포함된다. 마상재에는 기검(騎劍)과 기예도(騎銳刀)가 포함된다. 그런데 이번 행사에서는 무기로 하는 병장기법만 시연되었다. 더욱이 교전을 제외하고는 시연 중심이어서 현실감이나 박진감이 부족한 아쉬움이 있다.이들 무예를 제대로 보여주려면 한나절을 해도 부족하다. 그런데 이번 행사에서는 무예 시범이 30분 정도만 진행됐다. 다음에는 권법, 마상재, 궁술을 포함시켜 무예시범 시간을 늘리면 좋겠다. 충주가 택견의 고장이니 이들과 연계해 권법을 보여줄 수 있을 것이다. 마상재는 조선시대 통신사행에서 보여준 마상재를 재현하는 팀을 초청하면 될 것 같다. 궁술은 국궁을 연마하는 사람들과 협업을 하면 좋을 것 같다.지난 4월 18일 무학당 문화제 기념사업회가 비영리단체로 법인화 되었다고 하니, 이제부터라도 내년 사업을 준비할 필요가 있다. 기념사업회의 목표가 무학당을 복원하고 무예 정신과 기술을 계승해 발전시키는 것이라고 한다. 조직은 충주에 본부를 두고 서울과 안산으로 확장할 계획임을 밝히고 있다. 무학당 무예노리는 자주자강을 위한 무술과 평화와 행복을 추구하는 놀이가 결합된 문화축제를 지향한다. 그런 의미에서 2026년에는 한 차원 높은 무술 축제가 되기를 바란다.