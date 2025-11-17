96세 아버지의 소망이 담긴 연설

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲아버지가 임한면 총회에서 축하연설을 하고 있다.

큰사진보기 ▲임한면민회 회원들이 총회에서 국민의례를 하고 있다.

큰사진보기 ▲임한면민회 총회 인쇄물과 2010년 발행한 임한면지

큰사진보기 ▲임한면민회 총회에 참석한 내빈과 면민회원

지난 15일 아버지 이북고향 미수복 개풍군 임한면 정기총회에 아버지(96)를 모시고 오랜만에 참석했다. 아버지가 총회에 참석한 것은 코로나 이후 처음이다. 90세를 넘기면서 외출을 삼가고 그동안 나 또한 갈 형편이 되지 못했다. 아버지는 고향사람을 재회하는 설렘 때문인지 아침부터 마음이 부산했다. 평소 입던 점퍼 대신 양복을 챙기셨다.오전 11시 종로3가 한 식당에 마련된 총회장은 행사 현수막이 두 개나 걸렸지만 참석 인원은 단출했다. 총회는 1세대 부모에 이어 면민회장과 명예면장을 맡고 있는 2세들이 진행했다. 이들 부모는 아버지와 동시대 함께 활동한 원로들이만 모두 작고했다. 사회자는 국민의례에 이어 내빈을 소개하고 총회 참석자 최고령인 아버지에게 축하 말씀을 청했다.이에 아버지는 "한때 총회는 고향을 그리는 애향심으로 회원들이 전국에서 수백 명이 모였다"며 과거를 소환하고 이어 "전쟁으로 고향을 떠나 이남에 정착한 실향 1세들 자식들도 면민회에 발길을 멀리해 안타깝다"며 후세들의 관심을 촉구했다. 5분 정도의 아버지의 즉흥연설은 환영사 형식을 취했지만 내용은 쓸쓸한 총회에 대한 아쉬움이었다.아버지는 임한면민회 역사와 함께 했다. 58년 전 면민회 창립을 주도하고 면민회를 구성하는 개풍군민회 발전에도 사심 없이 기여했다. 혈혈단신 아버지는 자나 깨나 귀향과 통일을 염원했다. 이산가족으로서 외롭지 않도록 실향민들의 단합과 상부상조를 생활 신조로 삼았다. 이러한 아버지를 보고 자란 나도 면민회 모임에 참석하고 활동했다. 내가 아버지 고향과 뿌리의 정체성을 존중하는 것은 아버지의 고향사랑 DNA 영향이 크다.이날 총회에는 1세대 댓 명과 2세대 여러 명이 자리했다. 가족을 대동한 회원은 우리 부자가 유일했다. 이를 보며 한동안 면민회 후계세대 육성에 힘을 보태지 못한 나를 원망하기도 했다. 아버지의 남은 여생의 목표는 오로지 통일과 귀향이다. 아버지는 "건강이 허락하는 한 고향사람들과 후세들을 한번 더 보고 싶다 "라며 연설을 마무리했다.그런데 나는 아버지가 연설 중에 한 걱정하고 있었다. 아버지가 지팡이도 없이 연단에 나간 것이다. 곁에 도움 없이 말씀하시다가 혹시 넘어질까 불안했다. 나는 슬그머니 아버지 뒤로 가 조마조마한 마음으로 끝나기를 기다렸다. 그러나 걱정과 달리 아버지는 연설을 무사히 마쳤다.이날 같은 시각, 다른 곳에서 개풍군 산하 광덕면민회도 총회를 개최했는데 여기에는 임한면민회의 두 배 인원이 모였다. 1세대를 포함해 2세대와 MZ세대 후손들까지 모이고 이들을 대상으로 오락과 재미를 더해 진행했다는 후문이다. 이처럼 면민회마다 총회 표정은 사뭇 다르다.아버지는 이날 연설에서, 조상과 부모의 이북고향과 전통을 잊지 말아달라고 당부했다. 이산가족들이 통일이라는 거창한 담론을 말하기 전에 실향민의 정체성을 기억하고 행동하는 것이 중요하다는 것이다.그러기 위해서는 이북고향 실향민 모임은 소풍 가는 분위기를 연출해야 한다고 생각한다. 주최 측은 남녀노소 회원들이 와서 즐길 수 있도록 이끌어야 한다. 또한 이북고향과 고향사람들에 대한 후손들의 새로운 관심과 인식이 필요하다. 고향을 애써 강조하지 않는 세태지만 고향은 자라고 태어난 장소적 의미만을 뜻하지 않는다. 조상과 부모의 고향은 정신적 배경이다.이날 아버지의 총회 외출은 실로 역사적인 날이다. 아버지는 총회장을 나서며 면민회 임원들의 손을 일일이 잡고 따뜻한 감사를 표했다. 역시 원로다운 모습이었다. 이어 내빈으로 참석한 윤일현 개풍군민회장에게 "오늘 자식을 앞세워 총회에 왔는데 앞으로도 회장님을 자주 뵀으면 좋겠다"라고 말했다. 자식으로서 아버지의 말대로 그런 기회가 많았으면 하는 바람이다.아버지를 모시고 귀가하는 자동차 뒷좌석의 아버지의 얼굴은 어느 때보다 편안했다. 고향 사람을 오랜만에 만나 반갑다는 안도의 표정이었다.