"용기 잃지 마, 너희 뒤엔 우리가 있다" 딸이 구속되자 투사가 된 엄마

큰사진보기 ▲구학협의 구속학생 석방 시위구속 학생 석방을 요구하며 시위 중인 학부모들. 맨앞 줄에서 머리띠를 두르고 구호를 외치는 이가 ‘구학협(구속학생학부모협의회)’ 초대 회장 이청자 어머니. ⓒ 이춘 관련사진보기

큰사진보기 ▲1985년 고려대 학생들의 시위1985년 고려대 삼민투 산하 민족자주수호분과위원장으로 '예속정권 타도하여 민족자주 수호하자'는 플래카드를 앞세우고 시위를 주도하는 이춘씨(맨앞 메가폰 든 여학생). 이 때문에 이춘씨는 2년 3개월의 징역을 살아야만 했다. ⓒ 이춘 관련사진보기

"전두환 군사독재정권의 서슬이 시퍼렇던 시절이었습니다. 민추협에 가 변호사 문제로 상의라도 하는 부모는 용감한 부모였습니다. 경찰이나 검사는 민추협이나 구속자 가족과 어울리면 자식들에게 불이익이 갈 것이라고 협박했습니다. 민추협에 드나드는 부모조차 아버지가 은행지점장이나 공직에 있으면 선뜻 회장직을 맡기를 꺼렸어요. 그래서 제가 맡게 됐죠. 불이익을 각오했습니다. 딸아이가 일찍 구속됐을 때 이런 단체가 있어야 한다는 것을 절감했기 때문입니다. 딸을 어떻게든 빼내려면 사람이 많이 필요했어요. 눈물짓고 근심하는 엄마와 아버지와 힘을 합쳐야 하잖아요. 두렵고, 조심스러웠으나 구속되어도 상관없다는 마음이 불끈 솟았어요."

"군부독재 타도하라!"

"애국학생 전원 석방하라!"

"어용검사 물러가라!"

큰사진보기 ▲이청자 어머니 가족사진어린 4남매와 함께 찍은 이청자 어머니의 가족사진. 뒷줄 가운데가 이춘씨다. ⓒ 이춘 관련사진보기

"우리도 옳고 그른 것을 가리는 양심을 지녔다. 아들, 딸을 지켜보는 마음은 예전의 그것이 아니다. 따뜻한 잠자리 포근한 사랑에 머무르지 않고 감옥을 선택할 수밖에 없는 것을 우리는 안다. 어느 누구도 이 역사의 도도한 흐름을 막을 수 없다. 아무리 민주화 투쟁이 고통스럽다 해도 용기를 잃지 마라. 여러분 뒤에는 온 국민과 우리 부모들이 너희들을 지켜줄 것이다."

"떼로 겪는 난리는 난리도 아니다. 혼자 겪는 난리가 진짜 난리다."

큰사진보기 ▲두 차례나 감옥을 갔다 온 뒤 2001년 4월, 마흔둘의 나이에 폐암으로 먼저 세상을 떠난 다섯째 아들(조석현)의 영결식에서 향을 올리는 김효순 어머니. 이춘씨의 시아주버니인 조석현씨(고려대 법대 79학번)는 학내 시위 주도와 남부노련 사건으로 두 차례 구속됐다. ⓒ 이춘 관련사진보기

"당신들이 있었기에, 우리도 버틸 수 있었습니다."

덧붙이는 글 | * 이 글을 쓴 이춘씨는 1985년 고려대 삼민투 산하 민족자주수호분과위원장으로 전두환의 방미를 반대하는 학내시위를 주도하고, 구로공단 대우어패럴노조 지원 투쟁으로 구속됐다. 집회시위에 관한 법률 위반으로 재판을 받는 도중 삼민투의 핵심 조직원으로 시위를 주도했다는 이유로 국가보안법이 추가되어 2년 3개월의 옥고를 치렀다.

윤석열의 계엄이 엄마의 40년 전 기억을 소환시켰습니다. "어떻게 이룬 민주주의인데 역사의 바퀴를 거꾸로 돌리려고 하냐?"라고 분개하시면서 1989년 민추협(민주화추진협의회)에서 발행한 <민주화의 길목에 선 어머니들>이란 책을 불쑥 내밀었습니다.처음에는 "언론은 왜곡보도 중지하라!"며 머리띠를 두른 엄마의 사진을 무심코 지나쳤습니다. 평상시 멋을 부리는 엄마가 화장기 없는 민낯으로 신명 난 듯 팔뚝을 들고 외치니 낯설 수밖에요. 엄마의 글 아래에는 "초기 어머니들의 활동을 이해하는 데 도움이 될 것 같아서 고려대 이춘 양의 어머니 이청자씨의 글을 전재한다"라고 쓰여 있네요. 저 역시 엄마의 글을 통해 민가협이 어떻게 시작됐는지 알 수 있었습니다.저의 어머님은 1985년 7월 10일 결성된 '구학협(구속학생학부모협의회)' 초대 회장 이청자이시고, 그해 12월 12일 창립된 민가협 공동대표 중 한 분이십니다. 어떤 사회 활동을 한 이력도 없으신 평범한 엄마가 그런 중책을 맡게 된 것은 저의 구속으로 인해서였습니다.저는 1985년 4월 고려대 민족자주수호분과위원장으로 전두환 방미를 반대하는 학내시위를 주도하고, 4월 23일 구로공단 대우어패럴노조 임금투쟁을 지원하러 갔다가 구로공단 고가도로에서 체포됐습니다. 집회시위에 관한 법률 위반으로 재판을 받는 도중 삼민투의 민족분과로 시위를 주도했다는 이유로 국가보안법이 추가됐습니다. 1987년 7월에 나왔으니 2년 3개월의 옥고를 치렀습니다.그 기간 동안 엄마는 투사가 됐습니다. "군부독재가 끝나지 않으면 반독재 민주화투쟁이 계속될 것이고, 그렇다면 구속자 수는 차츰 불어날 것이다. 옥바라지만 한다고 될 일이 아니다. 그 대열에 동참하지 않으면 안 된다는 신념이 싹트게 됐다"라고 고백하셨습니다. 딸이 구속되자 엄마는 알게 됐습니다. 박정희 유신정권 치하에서 민주화운동을 했던 선배들은 고생이 많았다는 것을요. 합법적으로 노조를 만드는 것도 어려운 노동자들의 처지에도 눈을 떴습니다.같은 처지의 학부모들끼리 아픔을 나누면서 내 자식뿐만 아니라 우리 아들, 딸을 위해 부모들은 무엇을 할 것이며 어떻게 할 것인지 고민했다고 합니다. 내가 구속된 지 얼마 되지 않아 '미문화원 점거 농성 사건'에 연루된 학부모님에게는 든든한 선배의 역할을 했으며, 한국전쟁 이후 최초의 동맹 파업이었던 '구로동맹파업'으로 구속된 노동자들에게 울타리가 되려고 했습니다.그렇게 구학협(구속학생학부모협의회)는 1985년 7월 10일 출범했고, 엄마는 초대 회장직을 수락했습니다. 엄마는 그때의 심정을 이렇게 고백합니다.구학협은 출범하자마자 연대를 넓혀갔습니다. 바로 다음 날인 7월 12일 NCC에서 민추협, 민청련, 한국기독학생연맹, 민통련 등의 단체와 함께 '학원탄압공동대책위원회'를 발족했습니다. 회장에는 박형규 목사님이, 부회장에는 김승훈 신부님과 오충일 목사님, 그리고 엄마가 선임돼 공동성명을 발표했습니다. 연세대에서 열린 '전학련 5차 대회'에 참가해서는 엄마가 직접 성명서를 낭독해 학생들에게 우레와 같은 지지와 격려의 박수를 받았습니다. 당연히 책임감이 더 무거워졌다고 합니다.그리고 '미문화원 점거 농성 사건' 첫 재판에서 피고인이었던 학생들과 어머니들은 한마음으로 외쳤습니다.재판이 중단되고 연기되자, 엄마들은 머리띠와 어깨띠를 두르고 거리 시위를 전개했습니다. 결국 20여 명이 연행됐고, 구류 처분을 받은 엄마들은 생전 처음 종로경찰서에서 갇혔습니다. 자식과 같은 처지가 된 것입니다. 엄마들은 자식들처럼 경찰서 안에서 구호를 외치며 투쟁에 돌입했습니다. 그것이 시작이었습니다. 엄마들을 잡아 넣기가 부담스러웠던 경찰은 꾀를 부렸습니다. 다음부터는 닭장차(전경버스)에 연행한 다음 서울 외곽의 허허벌판에 엄마들을 떨어뜨려 놓았습니다.법정 소란을 일으켰다고 미문화원 점거 농성자 전원을 서울 구치소에서 금치 조치하자 학부모협의회는 항의하며 민추협 사무실에서 농성에 들어갔습니다. 9일간 농성을 계속하면서 학부모들의 열의는 점점 높아졌습니다. 신민당 종로구 당사에 들어갔던 성균관대 고진화 학생이 폭력 경찰에 연행되자 회원들은 신민당사로 찾아가 이민우 총재에게 정치인들의 소극적 태도에 항의했습니다. 9월 5일에는 미문화원 사건을 배후 조종한 용공 좌경 이적단체 삼민투의 '괴수'로 수배된 고려대 총학생회장 허인회가 70일 만에 학교에 들어와 분신도 불사하겠다며 '범국민 시국토론회'를 개최할 때는 회원들을 비상 소집해 전 회원이 토론회에 참석할 것을 결의하고, 성명서를 낭독했습니다.사건은 봇물처럼 터졌습니다. 계속 학생, 노동자들이 연행되고 구속됐습니다. 민청련 김근태 의장 고문 폭로도 그때 있었습니다. 살인적인 고문, 용공 조작 사건이 잇따랐고, 교도소 내 민주화 투쟁으로 구치소와 교도소들이 한시도 조용할 날이 없었습니다. 엄마들은 법정으로, 경찰서로, 구치소와 교도소로 뛰어다녔습니다. 그러나 구속자 수는 계속 기하급수적으로 늘어났습니다. 그 과정에서 장기수, 학생, 노동자, 민청련, 재야, 유가족 등 군부독재에 항거하다 희생된 가족이나 투옥된 가족들까지 모두 합쳐 '민주화실천가족운동협의회(민가협)'를 1985년 12월 12일에 발족시키게 됐습니다.엄마에게 그렇게 활동하는 기간 가장 인상적인 일과 기억나는 분에 대해 물었습니다. 박종철 고문치사와 행방불명된 서울대 안치웅의 어머니였습니다. 박종철이 고문으로 죽었을 때 너무도 불쌍했다고 합니다. 남의 일이 아니라 내 아들과 딸이 고문으로 죽은 것처럼 억울하고 분했다고요.안치웅은 1985년 구로동맹파업 지원 시위로 징역 1년형을 받았습니다. 그때 어머니는 안치웅 어머니와 아버지를 만나 가족과 같은 정을 나눴습니다. 그런데 1986년 석방 후 안치웅은 끊임없이 공안 사찰과 감시를 받다가 1988년 5월에 실종됐습니다. 유가족협의회에서 계속 활동하시는 안치웅 어머니를 뵐 때마다 애달파 하셨습니다. 연대의 흔적입니다. 연대는 더 아픈 사람과 더 오래 아픈 사람으로 흘러가야 합니다.돌아가신 할머니께서 한국전쟁을 겪으며 하시던 말씀입니다. 한국전쟁 당시 100만 민간인이 억울하게 죽었음에도 그 가족들은 하소연할 길이 없었습니다. "이러다 내 새끼들 다 죽는다"며 울부짖던 어머니들의 절규는 묻혔습니다. 오히려 빨갱이 가족이라고 돌팔매를 안 당하면 다행이었고, 억울한 죽음을 애도하는 슬픔조차 허용되지 않았습니다.그 이후에도 이승만, 박정희 독재정권 하에 항거했던 사람들은 가족에게조차 "계란으로 바위치기다" "모난 돌이 정 맞는다"라며 비겁한 역사를 강요당했습니다. 그러나 폭풍처럼 성장한 민주화운동의 열기가 부모들을 변화시켰습니다. 당국의 관대한 처분만을 기다리며 눈물 흘리지 않게 된 것입니다. 더 이상 만만하고 호락호락한 부모님들이 아니게 된 것이지요.민가협 40주년을 앞두고 원고를 부탁받을 때 쓰려 했던 것은 저의 어머니가 아니었습니다. 한 번도 민가협을 드나든 적도 없고, 심지어 그런 단체가 있는 줄도 몰랐던 시어머님을 쓰고 싶었습니다. 1923년생이었던 김효순 시어머니는 일곱 아들을 키우느라 결혼 전에 벌써 허리가 굽으셨습니다. 1980년대에 다섯째부터 일곱째 아들까지 줄줄이 구속되고 수배되었지요. 학생운동, 노동운동으로 두 차례씩 번갈아 가며 어머니 가슴에 대못을 박고, 깊은 한숨을 쉬게 만들었습니다. 1980년대에는 흔한 사연입니다. 단지 시어머니는 아들을 많이 두셨을 뿐입니다.시어머님과 같은 분이야말로 민가협이 존재했던 이유입니다. 민가협은 그분들에게 든든한 울타리였습니다. 우리의 민주주의는 어머니의 눈물을 딛고 한 발 한 발 전진했습니다. 그러나 내란 세력이 아직도 우리 사회 곳곳에서 건재합니다. 40년 전 민족자주를 외쳤으나 미국의 약탈은 점점 거세어지고 있습니다. 정권이 바뀌어도 사법과 자본의 벽은 여전하고, 언론은 여전히 자본과 권력의 편입니다. 물러 터진 우리와 달리 저들은 언제 역공을 펼칠지 모릅니다.민가협이 40년 동안 걸어온 길은 불의에 저항하던 이들이 홀로 눈물 흘리지 않게 한 역사였습니다. 그러나 흘러가는 역사가 아닙니다. 오늘의 우리, 그리고 내일의 세대에게 남긴 약속입니다. 누군가 다시 홀로 울지 않게, 우리 모두 연대의 이름으로 함께하자는 약속. 나는 오늘, 그때의 엄마들에게 이렇게 말하고 싶습니다.