오십 앞에서 다시 쓰는 버킷리스트

"당신의 버킷리스트는 무엇인가요?"

큰사진보기 ▲2025.10.23~2026.2.23 종로구 서머셋 팰리스 서울에서 열리고 있는 안준섭 화백 개인전 ‘풍경을 딛고’의 전시 작품. ⓒ 안준섭 화백 관련사진보기

"나는 무엇을 원하는가."

"나의 삶을 나만의 방식으로 표현하고 싶다."

"선생님, 개인전 정말 감동적이었어요. 그림 아이디어는 어떻게 떠올리세요? 번쩍 계시처럼 오는 건가요?"

"그냥 매일 화실 가서 앉아 있어요. 번뜩이는 건 오지 않아요. 그저 하면서, 오래 생각하고, 또 생각하고… 그렇게 만드는 거예요."

하루에 한 장, 내 마음을 담아 그림 그려보기

하루에 한 편, 짧은 시라도 써보기

하루에 조금씩, 좋은 문장과 책을 읽어보기

하루에 하나씩, 나를 빛나게 하는 작은 실천을 쌓아보기

큰사진보기 ▲9개월 동안 주민센터에서 배우며 그려온 나의 수채화. 서툴지만, 내 삶의 조각들이 담겨 있다 ⓒ 황의정 관련사진보기

질문지를 받아든 순간, 펜을 든 손이 멈췄다. 서른 살 때였다면 A4 용지 뒷면까지 빼곡히 적었을 것이다. 동남아, 유럽, 미서부, 스카이다이빙, 패러글라이딩… 그 시절의 나는 지도를 펴놓고 '언젠가 떠나고 싶은 곳들'을 상상하는 것만으로도 가슴이 뛰었다.그때의 나는 해외로 나가는 것만이 삶을 넓히는 길이라고 믿었다. 그래서 서른 살, 잘 다니던 회사를 그만두고 네팔로 봉사활동을 떠났다. 무모하고 불완전했지만 뜨거운 열기 속에 서른을 통째로 흘려보냈고, 마흔은 결혼이라는 또 다른 여행으로 이어졌다.그러는 사이 들끓던 마음은 잦아들고, 삶을 바라보는 시선에도 고요함이 스며들었다. 그리고 오십을 향해 걸어가는 지금, 다시 묻는다. 나는 지금 어떤 버킷리스트를 쓰고 싶은가.매주 월요일, 나는 구갈동 주민센터에서 수채화를 배운다. 큰 기대 없이 등록했던 이 수업에 어느덧 9개월째 출석 도장을 찍고 있다. 어르신들과 함께 그림을 그리다 보면 늘 놀라운 순간을 마주한다.그림은 주름 같다. 한 장의 종이에 그분들의 삶이 고요하게 스며 있고, 나이 듦과 살아냄이 색과 선으로 묻어난다. 그 앞에 서면 마음 한쪽이 환하게 밝혀지는 느낌이다.얼마 전, 우리를 가르치는 안준섭 선생님이 안국역 근처 서머셋호텔에서 개인전 '풍경을 듣고'를 연다는 소식을 들었다(10월 23일~2023년 2월 23일까지). 아직 그림을 배운 지 9개월밖에 안 된 초보 수강생이었지만 선생님의 전시는 놓칠 수 없다는 마음에 전시장으로 향했다.호텔 벽면에 걸린 그림들 앞에서 나는 한참을 서 있었다. 분명 풍경이었다. 하늘과 땅, 나무와 사람도 있었다. 하지만 그것들은 제 형태를 잃고 색의 덩어리로 부서져 있었다. 보라색 마젠타가 녹색과 부딪치고, 분홍빛 하늘 아래 노란 붓질이 흔들렸다.어떤 그림은 두껍게 쌓인 물감 층 사이로 시간이 느껴졌고, 어떤 그림은 색의 조각들이 흩어져 있으면서도 묘하게 하나의 세계를 이루고 있었다. 이건 풍경화가 아니었다. 풍경을 '본' 사람의 감정이 그대로 색이 되어 번진 것이었다.그것은 그림이 아니라 시(詩)에 가까웠다. 감수성 깊은 시인이 낯섦과 아름다움의 경계에서 조용히 시를 낭독해 주는 듯한 느낌이었다. 그리고 나는 마음 깊은 곳에서 뜨거운 무언가가 차오르는 걸 느꼈다. 나는 스스로에게 조용히 물었다.그 답은 생각보다 분명했다.전시를 보고 돌아온 뒤, 마음 한편이 들뜨면서도 답답했다. 나만의 방식으로 살고 싶다는 건 알겠는데, 대체 어디서부터 시작해야 할까. 브런치와 블로그에 꾸준히 글을 올리지만 팔로워 수는 늘지 않는다. 하루 종일 무언가를 하고 있는데도 손에 잡히는 성과는 없고, '나는 지금 뭘 하고 있는 걸까'라는 불안이 자주 가슴을 쳤다.다음 수업 시간, 나는 선생님께 조심스럽게 물었다.선생님은 잠시 붓을 놓으시더니, 담담하게 말씀하셨다.그 말을 듣는 순간, 마음속에서 무언가 '툭' 하고 떨어졌다. 예술에도 로또는 없다. 결국 매일 끈질기게 자기 고독을 견디며 그 안에서 자기만의 색을 찾아야 한다. 나는 고통은 견디려 하지 않고 열매만 보고 부러워하고 있었다.예전엔 세상을 넓히기 위해 '밖으로' 떠났다면 지금은 내 안의 세계를 넓히는 것이 더 큰 여행임을 깨달았다. 그림을 그리는 일, 글을 쓰는 일, 작은 일상마저도 나만의 관점으로 담아보는 일. 그것이 내 인생 2막의 새로운 버킷리스트가 되었다.주민센터에서 만나는 어르신들처럼, 자신의 삶을 '작품처럼' 다루는 사람들에게는 담백하지만 강한 빛이 흐른다. 나도 그 빛을 조금이나마 품고 싶다. 그래서 요즘은 그동안 그려온 수채화를 액자에 하나씩 넣어 정리하고 있다. 조만간 온라인에서 작은 개인전도 열어볼 생각이다. 서툴지만, 그 안에는 분명히 '내가 살아온 흔적'이 있다.나는 이렇게 버킷리스트를 다시 쓴다.이런 작은 실천들이 모여 내 인생 2막을 만들어갈 것이다. 예전에는 비행기 티켓이 나를 넓혔다면, 이제는 사소한 하루의 감정들이 나를 다시 살아가게 한다. 버킷리스트의 방향이 '밖에서 안으로' 옮겨온 지금, 나는 비로소 나의 세계를 걷기 시작한 것 같다.내일은 또 무엇을 그릴까. 그 생각만으로도 나는 여전히 '여행 중'이다.