[서산] 맹정호 전 시장 북콘서트 개최... 내년 선거 출마 채비

내년 지방선거를 앞두고 출마 예정자들의 움직임이 분주해지고 있는 가운데, 민주당 맹정호 전 서산시장이 북콘서트를 열고 본격적인 출마채비에 나설 것으로 보인다.

내년 지방선거를 앞두고 출마 예정자들의 움직임이 분주해지고 있다.더불어민주당 맹정호 전 서산시장이 지난 15일 자신의 SNS를 통해 오는 29일 북콘서트을 연다고 전했다.이번 북콘서트는 민주당 시장 출마 예정자들 가운데 처음 개최되는 것으로 관심이 모인다.맹 전 시장은 이번 북콘서트를 통해 시장 출마를 공식화할 것으로 보인다.앞서 맹 전 시장은 지난 8회 전국동시지방선거 당시 민주당 서산시장 후보로 출마했으나 낙선했다. 이후 선거 기간 중 발언으로 공직선거법상 허위사실 유포로 고발됐지만 경찰과 검찰은 무혐의 처리했다. 이후 국민의힘 이완섭 현 시장이 대전고등법원에 제기한 재정 신청을 재판부가 인용하면서 기소돼 재판이 이어져 왔지만, 대법원은 지난 4월 무죄를 선고한 원심판결을 확정했다.맹 전 시장은 출판기념회를 알리면서 지난 15일 자신의 SNS를 통해 "내가 걸음을 멈추진 않는 이상, 길은 끝나지 않는다"면서 "새롭게 길을 만들며 뚜벅뚜벅 전진하겠다"고 말했다.그는 16일 기자와 한 전화통화에서 "글을 쓰면서 나를 다시 세웠고, 시민의 뜻을 새겼다"면서 "북콘서트를 통해 책과 나, 시민들의 생각과 마음에 대해 이야기를 나누고자 한다. 맹정호가 일어서서 다시 걷는 여정에 시민들의 동행은 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.맹 전 시장이 민주당 후보로 공천받을 경우 현 국민의힘 이완섭 시장과는 3번째 맞대결이 펼쳐진다.한편, 내년 지방선거에서 민주당 내 서산시장 출마 예상자로는 박상무 전 도의원, 한기남 전 청와대 행정관 등이 거론되고 있다. 국민의힘에서는 이완섭 현 시장의 출마가 예상되는 가운데, 지난해 총선을 앞두고 민주당에서 국민의힘으로 옮긴 임재관 전 서산시의회 의장이 지난 8월 출마를 공식화했다.