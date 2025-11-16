대만 유사시 집단 자위권 행사에 일본인 찬성 49%·반대 44%

큰사진보기 ▲지난 10월 21일 다카이치 사나에 일본 총리가 일본 도쿄의 총리 관저에 도착한 모습. ⓒ AP/연합뉴스 관련사진보기

(도쿄=연합뉴스) 박상현 특파원 = 다카이치 사나에 일본 총리가 대만 유사시에 집단 자위권을 행사할 수도 있다고 발언해 중일 간 갈등이 고조된 가운데 일본 국민들 사이에서는 이에 대한 의견이 팽팽히 갈린다는 여론조사 결과가 16일 나왔다.교도통신은 15∼16일 유권자 1천46명을 대상으로 실시한 전화 여론조사에서 대만 유사시 집단 자위권 행사와 관련해 48.8%는 찬성하고, 44.2%는 반대하는 것으로 나타났다고 전했다.다카이치 총리는 지난 7일 중의원(하원)에서 일본 현직 총리로는 처음으로 '대만 유사시'는 일본이 집단 자위권을 행사할 수 있는 '존립위기 사태'에 해당할 수 있다고 밝혔다.다카이치 총리가 추진하는 방위비(방위 예산) 증액에 대해서는 응답자 60.4%가 찬성했다. 반대한다는 비율은 34.7%였다.다카이치 총리가 이끄는 내각 지지율은 지난달 조사와 비교해 5.5%포인트 상승한 69.9%로 집계됐다. 내각을 지지하지 않는다는 견해는 16.5%였다.지난달 21일 출범한 다카이치 내각의 초기 지지율은 이전 정권들에 견줘 상당히 높은 수준을 유지하고 있다.한편, 제1야당인 입헌민주당은 이날도 다카이치 총리의 대만 관련 발언이 적절하지 않았다고 비판했다.교도통신에 따르면 입헌민주당 노다 요시히코 대표는 나가사키현에서 열린 회의에서 "(다카이치 총리의) 말이 지나쳐 일본과 중국 간 관계가 매우 엄중한 국면이 됐다"며 "상당히 경솔했다"고 지적했다.민주당 정권 시절 총리를 지냈던 노다 대표는 "자위대의 최고 지휘관인 총리가 경솔하게 구체적인 것을 말해서는 안 된다는 것은 불문율"이라고 덧붙였다.입헌민주당 혼조 사토시 정무조사회장은 이날 TV 프로그램에서 다카이치 총리의 발언과 관련해 "안전보장 법제에 대한 이해가 충분하지 않았다"고 주장했다.이 프로그램에서 집권 자민당 다무라 노리히사 정조회장 대행은 "배경을 끝까지 설명하지 않은 것은 총리도 반성하고 있다"며 "앞으로는 이러한 발언이 없을 것"이라고 말했다.다만 다무라 정조회장 대행은 다카이치 총리를 향해 극단적 글을 올린 쉐젠 주오사카 중국 총영사에 대해서는 "본인이 사죄하는 것이 보통"이라며 "중국 정부가 무엇도 하지 않으면 그에 맞는 대응을 할 수밖에 없다"고 강조했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>