이 대통령 당부에 이재용·최태원 모두 "투자·고용 확 늘린다"

"향후 5년 간 매년 6만 명씩 국내서 고용하겠다."
"용인만으로도 한 600조 원 정도 규모의 투자가 앞으로 계속 이어질 것 같다."
"부품 협력사들이 부담하는 대미 관세를 소급 지원할 계획이다."
삼성전자·SK그룹·현대차그룹·LG·한화그룹 등 주요 대기업 총수들이 16일 오후 용산 대통령실에서 열린 한미 관세 협상 관련 민관 합동회의에서 대규모 투자와 고용을 약속했다.
이재명 대통령이 이날 회의에서 정부와 기업의 대미 투자 확대로 위축될 수 있는 국내 투자 및 고용 등에 대해 관심을 써 달라고 당부한 데 따른 화답이었다

삼성 "향후 5년 간 매년 6만 명씩 고용... AI 데이터 센터는 수도권 이외 지역에"
이재용 삼성전자 회장은 "관세 협상 타결로 저희 기업들이 크게 안도하고 있다"며 "이를 바탕으로 기업들은 후속 작업에도 차질이 없도록 정부와 적극 협조하겠다"고 밝혔다.
특히 "(국내 투자 축소) 그런 일이 없도록 삼성은 국내 투자 확대, 청년의 좋은 일자리 창출, 그리고 아까 말씀하신 중소기업·벤처기업과의 상생도 더더욱 노력하겠다"고 다짐했다.
그는 구체적으로 "지난 9월에 약속한, 향후 5년 간 매년 6만 명씩 국내에서 고용하겠다. 또 R&D도 포함해서 국내 시설 투자, 더욱 적극적으로 하겠다"며 "지역 균형 발전 말씀하셨는데 저희가 짓는 AI 데이터 센터는 수도권 이외의 지역에 짓는 걸 원칙으로 하겠다"고 말했다.
또 "경주에서 대통령께서 한미정상회담을 마치신 후 '어려운 대외환경을 맞아 국력을 키워야 되겠다'고 하신 말씀이 어떤 말씀보다도 절실하게 제 머릿 속에 남아있다"며 "산업경쟁력이 국력을 키우는데 핵심요소라 생각한다. 삼성은 미래 기술 개발을 위해 할 수 있는 모든 노력을 다 하겠다"고 다짐했다.
SK "2029년까지 매년 최소 1만4천 명에서 2만 명까지 고용효과 가능"
최태원 SK그룹 회장도 "교역 환경 불확실성이 해소된 만큼, 국내 기업들도 실질적인 경제 성장의 과실을 창출하기 위한 노력을 계속 하겠다"며 "SK그룹도 국내 투자와 고용을 좀 적극적으로 진행할 생각"이라고 화답했다.
이에 대해 그는 "원래 2028년까지 128조 원의 국내 투자를 계획했었는데 반도체 메모리 수요 증가와 공정 첨단화 등으로 해서 투자비가 계속 달라지고 있다"며 "대충 추산컨대 용인만으로도 한 600조 원 정도 규모의 투자가 앞으로 계속 이어질 것"이라고 했다. 그러면서 "반도체 공장 팹(fab)을 짓는 속도가 좀 더 빨라진다면 2029년까지는 최소 매년 1만4천 명에서 2만 명 사이까지의 고용 효과가 이뤄질 수 있다고 생각한다"고 밝혔다.
국내 중소기업과의 협업·AI 데이터 센터 관련 협업 관련 계획 및 의지도 덧붙였다. 최 회장은 먼저 "SK하이닉스의 경우에 반도체 소부장 기업들과 양산 타당성을 검증하는 어드벤스 테스트 베드인 '트리니티 팹'(Trinity Fab)을 정부와 함께 8600억 원 투자해서 지금 구축 중"이라고 밝혔다.
아울러 "글로벌 AI 허브 국가로 위상 확보를 하기 위해서 저희가 제조 AI 부분에 힘을 기울이겠다"라며 "(지방 균형 발전 관련) 다른 기업들과도 계속 논의를 통해서 더 빠른 속도로 AI 데이터센터와 인프라를 지을 수 있도록 계속 노력하겠다"고 말했다.
현대차 "2030년까지 연간 25조 원 투자... 내년엔 1만 명 채용"
정의선 현대차그룹 회장은 "이번 관세협상을 통해서 현대차그룹은 경쟁력을 보강해서 글로벌 전략을 추진할 수 있을 것으로 기대하고 있다"면서 관세 인하 및 소급 적용을 위한 한·미 전략 투자 기금 관련 특별법 발의 등 후속 절차를 신속히 추진해줄 것을 요청했다.
대신 현대차그룹은 작년에 세웠던 계획보다 8조 2천억 원을 늘린 125조 원, 연간 25조 원 규모의 투자를 2026년부터 2030년까지 할 예정이라고 했다.
이에 대해 그는 먼저 "피지컬 AI 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해서 AI 데이터센터를 구축하고, 다품종 로봇 생산이 가능한 로봇 완성품 제조 및 파운드리 공장을 건설 추진하겠다"고 밝혔다. 또한 재생에너지가 풍부한 서남 해안권에 '수전해 플랜트(청정수소생산기지)'를 건설해 '수소 AI 시티' 조성을 추진하고 내년에는 올해 채용된 인원보다 2800명 많은 1만 명을 채용하려고 한다고 말했다.
무엇보다 "관세 부담이 증가되면서 어려움을 겪고 있는 부품 협력사를 위해서 2025년 금년 부품 협력사들이 부담하는 대미 관세를 소급 지원할 예정"이라며 "앞으로도 다양한 동반 성장 및 상생 프로그램을 통해서 자동차 산업 생태계 강화를 적극 추진해 나가겠다"고 밝혔다.
또한 "국내 공장의 완성차 수출을 확대하고, 특히 국내 전기차 전용 공장 신설을 통해서 자동차 차량 수출을 2030년까지 현재 대비해서 2배 이상 확대할 계획"이라고 덧붙였다.
한화 "국내 조선·방산에 11조 원 투자... 사회적 책임 다하겠다"
구광모 LG 회장은 "앞으로 기업이 해야 될 일은 미래 시장을 이끌 첨단 기술을 지속적으로 확보하고, 이에 필요한 소재, 부품, 장비를 국내에서 개발하고 생산하는 혁신 생태계를 꾸준히 키워가는 일"이라며 관련된 국내 투자와 협력 계획을 밝혔다.
이에 대해 그는 "향후 5년간 예정된 100조 원의 국내 투자 중에서 60%를 소재, 부품, 장비에 대한 기술 개발과 확장에 투입해 소재, 부품, 장비 협력사들과 함께 경쟁력을 높이며 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
또한 "국내 산업 생태계가 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해서는 산업 전반에 AI를 도입해 효율성을 높이고 체질을 강화하는 것도 중요하다"며 "협력업체의 설비 자동화, AI 적용 노하우를 전수하면서 생산성을 올리는 활동들을 더욱 확산하도록 하겠다"고 덧붙였다.
이번 관세협상의 성과 중 하나인 한미 조선 협력, 일명 '마스가(MASGA)' 프로젝트의 직접적 수혜를 얻게 되는 여승주 한화그룹 부회장은 "핵추진 잠수함 건조라는 성과에 대해 경의를 표하는 바"라고 인사했다.
이어 "미국 조선 시장에 대한 투자는 국내 생산 기반이 미국으로 이전하는 것이 아니다. 이는 국내 조선 사업과 기자재 산업이 성장할 수 있는 새로운 시장으로 진출한다는 것을 의미한다"며 "한화오션이 최초로 수주한 미 해군 함정 MRO 사업은 부산, 경남 16개 중소 조선소 및 협력업체와의 컨소시엄으로 확대되고 있다"고 설명했다.
또 "국내 조선, 방산 분야에서만 향후 5년간 약 11조원을 국내에 투자하고 새로운 일자리를 창출해내겠다"며 "방산 사업의 성장과 조선업의 정상화를 이루는 과정에서 정부와 국민의 큰 지지와 성원을 받았다고 생각한다. 저희 한화는 투자를 통한 일자리 창출, 동반 성장 이외에도 국민과 함께하는 기업의 사회적 책임을 다할 것"이라고 밝혔다.