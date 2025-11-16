"18년 미뤄온 차별금지법, 더는 늦출 수 없다"… 정춘생, 22대국회 첫 발의 예고

안녕하십니까. '민생의 봄날', '국민의 봄날'을 위해 정치하는

조국혁신당 최고위원 후보 기호2번 정춘생입니다.

오늘 저는 더 이상 미룰 수 없는 '차별금지법' 제정의 필요성을 말씀드리기 위해 이 자리에 섰습니다.



헌법 제11조제1항은 "모든 국민은 법 앞에 평등하다.

누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여

정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어

차별을 받지 아니한다"고 명시하고 있습니다.

그러나 우리 사회의 면면을 들여다보면

헌법에 보장한 평등은 선언에 그치고 있습니다.



오랜 기간 '성평등'을 지향해왔지만

여성에 대한 혐오범죄는 줄어들지 않고 있습니다.

여성을 대상으로 한 교제폭력·가정폭력·스토킹 등 젠더폭력 범죄는 매년 급증하고 있습니다.



젠더폭력 살인에 대해서도 국가는 공식 통계조차 내지 못하는 상황입니다.



성적 지향이 다르다는 이유로 혐오의 대상이 되고, 존재 자체를 공격받고 있습니다.



또한 가짜뉴스로 무장한 극우 세력은

도심 한복판에서 특정 국가의 국기를 찢고

'너네 나라도 꺼져라'라고 외치며

혐오의 정서를 들불처럼 퍼뜨리고 있습니다.



이밖에도 우리 사회에는 장애 여부, 출신 지역, 학력, 고용 형태 등을 이유로 한 다양한 종류의 차별이 존재합니다.



차별과 혐오는 이제 개인의 감정이 아니라

사회 전체의 존립을 위협하는 구조적 문제이자 민주주의의 위기로 떠올랐습니다.



국제사회는 여러 차례에 걸쳐 한국에

'차별금지법을 제정할 것'을 촉구해왔습니다.

2017년 유엔 사회권위원회(UNCESCR)가 차별금지법 제정을 직접 권고했으며,

지난해 5월 유엔 여성차별철폐위원회(UNCEDAW)도 차별금지법 제정 권고와 함께 내년 6월까지 대한민국 정부의 이행 보고를 요청했습니다.



차별금지법은 2007년 노무현 정부에서 처음으로 제출된 후 지난 18년간 발의와 폐기를 반복해왔습니다.



아직 22대 국회에서는 단 한 차례도 발의되지 않았습니다.

이미 네덜란드, 독일 등 선진국은

평등에 관한 법률을 제정해 '차별없는 사회'를 제도화했습니다.



우리도 더는 미룰 수 없습니다.

18년간 이어져 온 제자리걸음의 굴레를 끊고 대한민국 '인권개혁'의 시작을 알려야 합니다.



저는 22대 국회 최초로 '차별금지법'을 발의하려 합니다.

준비 중인 법안의 구체적인 내용에 대해 말씀드리겠습니다.



첫째, 차별의 개념을 명확하게 규정하고, 차별을 금지했습니다.

누구든 합리적 이유 없이 성별·장애여부·병력·나이·출신국가·출신민족·인종·피부색·출신지역·혼인여부·종교·성적지향·성별정체성·학력·고용형태 등을 이유로 차별받지 않도록 하는 내용을 포함했습니다.



특히, 성별과 출신 국가 등 두 가지 이상의 대한 차별이 동시에 발생할 경우, 두 차별 원인을 개별적으로 보지 않고 통합적으로 판단하도록 했습니다.



둘째, 차별적 내용이 담긴 법령, 조례, 각종 제도에 대해 국가와 지방자치단체가 이를 시정하도록 책임을 부여했습니다. 또한 국가는 5년마다 차별 시정과 예방 기본계획을 수립하고, 이에 따라 중앙행정기관과 지자체가 매년 시행 계획을 세우도록 했습니다.



셋째, 채용·임금·승진·근로시간 등 고용의 모든 영역에서 성별이나 장애, 출신 등을 이유로 한 차별 금지를 명시했습니다.



넷째, 일상생활과 교육을 누리는 데 있어 차별받지 않도록 하는 내용을 포함했습니다. 주거·의료·교통·문화·금융서비스 등 일상 생활을 누릴 때 어떤 이유로도 차별받지 않으며, 모든 시민이 양질의 교육을 차별 없이 받을 수 있도록 했습니다.



이밖에도 차별 피해자는 국가인권위원회에 진정을 제기할 수 있으며, 시정 권고를 받은 이가 권고를 이행하지 않을 경우 인권위가 제재할 수 있도록 하는 내용도 담았습니다.



지난 겨울 '윤석열 탄핵'을 외치며 광장에 모였던 시민들의 염원을 기억하고 있습니다.

모든 시민이 존엄한 '제2의 봄날'이 없는 나라, 안전한 삶을 살아가는 나라!

그 길이 '차별금지법' 제정에서 시작될 것입니다.



동료 의원 여러분들과 언론인 여러분,

그리고 국민 여러분의 많은 관심과 응원을 부탁드립니다.



감사합니다.



2025년 11월 16일

조국혁신당 국회의원

최고위원 후보 기호 2번 정춘생

